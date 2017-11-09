Прометей на электротяге

Серийное производство электромобилей планирует наладить в Приморье резидент ТОР

Резидент ТОР «Надеждинская» в Приморье начнет выпускать электрокары. Завод «Прометей», совместный проект группы компаний «Сумотори» с японскими партнерами, начнут строить в следующем году. Планируется, что первые экологические автомобили сойдут с конвейера в 2019 году, сообщили в компании.

О совместном проекте «Сумотори» с японскими инвесторами стало известно год назад, соответствующее соглашение было подписано в Токио в рамках приморской бизнес-миссии, пишут «Известия». Как рассказал руководитель группы компаний Виталий ВЕРКЕЕНКО, совместная компания «Прометей» уже получила статус резидента ТОР «Надеждинская», земельный участок площадью 3,5 гектара и ведет разработку проектной документации. При этом в процессе реализации проекта решено было перейти сразу ко второй стадии - производству полноценных электрокаров на заводе в Приморье.

«Изначально мы планировали конвертировать подержанные японские автомобили в электрокары, используя преференции Свободного порта Владивосток. Однако EV-технологии стремительно развиваются, что позволяет нам перейти сразу ко второй стадии проекта - производству полноценных экологических машин на собственном заводе в Приморье, на площадке ТОР «Надеждинская», - заявил Виталий Веркеенко.

Модель будущих электрокаров MadeinRussia производитель пока не раскрывает. Инвесторы приступят к строительству завода уже в следующем году, первую продукцию «Прометей» начнет выпускать в 2019 году. Предполагаемый объем финансирования проекта составит полмиллиарда рублей, новое производство даст приморцам более 100 новых рабочих мест.

Глава группы компаний подчеркнул, объявленный правительством курс на «электромобилезацию» будет способствовать не только развитию отрасли и повышению покупательской способности населения, но и позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в стране. Напомним, о разработке мер по развитию электротранспорта в России сообщила накануне газета «Известия». Правительство РФ планирует разработать программы субсидирования покупки электрокаров, льготного автокредитования и автолизинга. Меры поддержки будут адресованы и производителям электромобилей - как отечественным, так и иностранным, локализовавшим сборку в России.

Виталий Веркеенко подчеркнул, что ГК «Сумотори» имеет большой опыт работы в автомобильном бизнесе и глубокое понимание деталей проекта и рыночных условий для его реализации.

«Государственная поддержка «зеленого» сектора автопрома позволит нам значительно улучшить бизнес-модель и увеличить объемы производства. Субсидирование производителей и покупателей электромобилей, безусловно, послужит серьезным стимулом для развития отечественного автопроизводства, а также внесет большой вклад в улучшение экологической ситуации в стране», - подчеркнул генеральный директор группы компаний «Сумотори».

Отметим, EV-технологии в автопроме активно развиваются во многих странах мира, в том числе через программы субсидирования покупки электрокаров. В Китае, например, с 2012 года компенсируют до 35% стоимости покупки электромобиля. Постепенно размер дотаций снижается, но спрос продолжает расти: только в сентябре в Поднебесной продано 78 тысяч электромобилей. В Евросоюзе в зависимости от страны аналогичные госдотации доходят до трети от стоимости машины. Очень популярен этот вид транспорта в Японии. Список электрокаров, которые можно купить в России, пока достаточно скромен, добавляют «Известия».

Как уже сообщала деловая газета «Золотой Рог» во время проведения III Восточного экономического форума на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русском был открыт первый в Приморье зарядный комплекс для электромобилей. Комплекс состоит из двух зарядных станций. Каждая станция оборудована разъемами для одновременной зарядки автомобилей, выпускаемых как для европейского, так и азиатского рынков. Среднее время экспресс-зарядки составляет порядка 40-80 минут в зависимости от емкости аккумулятора. Объекты являются автономными.

Евгений СИДОРОВ.