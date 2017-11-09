Издательской компанией «Золотой Рог» подготовлено очередное аналитическое исследования ситуации в экономике региона

Все, пожалуй, заметили, что в речи на III Восточном экономическом форуме Владимир Путин назвал процент экономического роста Дальнего Востока за 3 года - 8,6% и рост ВРП - 4,2%. В таком временном отрезке регион опережает средние показатели по стране. Если поделить по годам, то и ничего. Конечно, меньше, чем в Китае, но больше, чем в Японии. Подпортил оптимистичную картину 2016 год. К сожалению, для российского плацдарма в АТР он реально оказался провальным.

При общероссийском индексе промышленного роста в 1,1% Дальневосточный округ вдруг показал 1,0% - ниже, чем по стране.

«Дрейф в штиль» - так охарактеризовали прошлый год эксперты Высшей школы экономики по результатам опросов более трех тысяч руководителей промышленных предприятий в 82 регионов Федерации. Теперь Росстат мониторит оптимизм российских бизнесменов ежемесячно. А весь прошлый год экономика страны дрейфовала вокруг отметки «ноль». Однако у тихоокеанских берегов России пролегают морские течения, весьма отличные от холодного противостояния в Европе. Потому статистическая таблица индекса промышленного производства по месяцам в регионах ДВ напоминает порывы муссона - выше-ниже прошлогодней планки.

В сентябре и вовсе почудилось, что в дверь постучала стагнация. А ведь 2016 год должен был дать первые плоды столь наглядной опеки федерального «папы».

По течению

…10 лет назад шаги федерального центра по подъему экономики Дальнего Востока, как то ВСТО, газопровод, модернизация предприятий ОПК, наконец, поворот крупных российских корпораций на Восток, уже через 3 года дали приток в бизнес-потенциал Дальневосточного экономического региона. Новые имена появились и в Топ-100 крупнейших компаний региона. Нам пришлось даже раздвигать рамки проекта, чтобы оставить место исконно региональным бизнесам. А вот последние шаги правительства - очевидно, на более долгосрочную перспективу, с отсроченным результатом. И пока они не оказали существенного влияния на состав участников Топ-150 по итогам 2016 года.

Кстати, по информации Дальневосточного таможенного управления, только два резидента территорий опережающего развития - судостроительный комплекс «Звезда» в ТОР «Большой Камень» и маслоэкстракционный завод «Амурский» в ТОР «Белогорск» - успешно применяли таможенную процедуру свободной таможенной зоны. Это новые проекты. В потенциале мы можем их увидеть в семье Топ-100 через пару лет. Участники же нынешнего рейтинга крупнейших по выручке имеют дальневосточную прописку от 7 до 80 лет.

Крупнейшие предприятия Топ-150 по итогам 2016 года представляют все основные отрасли региона, которые издавна ориентированы на экспорт-импорт и уже срослись экономическими связями со странами АТР. Революционные попытки на рубеже веков увязать экономику региона с центральными регионами России споткнулись где-то под Уралом. Дальше любая транспортировка сырья и продукции становится нерентабельной. Как говорят в народе, «за океаном телушка - полушка, да рубль перевоз». Пока даже транзит «Восток-Запад» не снискал особого расположения РЖД. Потому ресурсы с Дальнего Востока и Сибири текут по историческому маршруту - к тихоокеанским портам и обратно (с оборудованием для добычи тех самых ресурсов). С какой прибавочной стоимостью - это уже и есть поле регионального бизнеса.

Экспорт останется главной стратегией региональной экономики и ее глобальной зависимостью от мирового спроса и доллара. Потому избежать падения доходов в 2016 г. бизнес-структурам не удалось бы даже в случае роста объемов производства. Частично ситуацию спас спрос оживающего рынка АТР.

Главный долларовый припек дальневосточные экспортеры сняли в предшествующий год, показав недостижимый для российской экономики рост, прежде всего на экспорте нефти, газа, угля, золота, леса и рыбы. Но январь 2016-го бизнес начал с 72,97 руб./$ и закончил декабрь курсом 60,27 руб./$. Только по этой причине компании-экспортеры могли потерять до 17% выручки. Как едко заметил один эксперт, все экономические успехи дальневосточной экономики следуют «хвостиком за долларом». И как только доллар с апреля пошел по нисходящей, дальневосточные ресурсодобывающие компании, едва оттолкнувшись от дна кризиса, замерли.

Эксперты склоняются к тому, что причины выжидания кроются в неопределенности. К политическим санкциям, которые на востоке России обернулись, в первую очередь, нехваткой финансовых ресурсов, прибавились экономические - спад спроса и укрепление рубля. Ну и третья причина - заявленная для региона новая экономическая политика как-то слишком долго обрастала практическими инструментами. Куда быстрее крупные экспортеры окончательно поняли: НЭП не про них писан. Более того, в одночасье он нарушил баланс сил на локальном рынке. Особенно больно новые установки ударили по бизнесу, работающему на внутренний рынок потребления. А падение личных доходов дальневосточников обернулось снижением оборота торговли и сферы услуг, не говоря уж о строительном рынке.

В общем, было от чего остановиться и задуматься. Во всяком случае, фраза премьера, родившаяся в Крыму, стала крылатой на Дальнем Востоке: «Денег нет и не будет. Вы держитесь». Дальневосточники выдержали, если посмотреть на спектр отраслей, представленных в нынешнем рейтинге крупнейших компаний ДВ. Чтобы там ни говорили о патернализме жителей восточной окраины России, уповающих только на государство.

Досье "Золотого Рога": Рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока вот уже 15 лет готовит Издательская компания «Золотой Рог». Он формируется на базе годовой финансовой отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета - РСБУ. Участниками первых ТОП-100 были только открытые акционерные общества. Сегодня в рейтинге участвуют компании независимо от правого статуса (ПАО, АО, ООО, ГУП и др.) и вида собственности - частная, государственная, смешанная, муниципальная, иностранная и т.д. Условие - регистрация на территории Дальнего Востока. В рейтинге до последнего года не были представлены банки, страховые компании, что требует унификации показателей. Помощь в отборе участников ТОП-150 оказывают территориальные органы государственной статистики Дальневосточного федерального округа.

Перестроимся! Но прежде - пересчитаемся

Отметим сразу: валовая выручка Топ-150 крупнейших компаний Дальнего Востока по итогам 2016 года в совокупности сохранилась на уровне предыдущего года - 1,89 трлн рублей. «Проходной балл» для вхождения в Топ-150 также остался прежним - от 3,6 и выше млрд руб. годовой выручки. Однако состав участников Топ-150 изменился персонально и по отраслям.

Из рейтинга прошлого года ушло каждое 6-е предприятие. Кстати, по экономическим показателям - лишь десять. 35 компаний реально потеряли в объемах и даже ушли в минус. Однако 100 крупнейших базовых предприятий из традиционных отраслей Дальневосточного экономического региона в 2016 году показали рост выручки от 10% и выше. Если нам удалось бы собрать всех крупнейших производителей региона, то показатели прироста могли бы быть выше. А почему тогда дрейфуем вокруг нуля экономического роста?

В 2016 г., по данным ФНС России, в Дальневосточном федеральном округе было зарегистрировано 187,5 тыс. новых предприятий, ликвидировано 200,2 тыс. старых. Впервые за многие годы число последних превышает первых. Кстати, лишь 9% было ликвидировано по причине банкротства. Столько же - 9% - приходится на тех, кто «по причине реорганизации».

Судя по рейтингу-150, эти симптомы относятся и к бизнесу «миллиардников». В арифметическом росте цифр корпораций больше навара от разницы курсов валют и роста тарифов государственных монополий, обеспечивающих инфраструктуру региона.

Пожалуй, российская статистика на сегодня - самая открытая госструктура. Но сейчас она больше занимается малым бизнесом и предпринимателями. И это уже хорошо. Предприниматели - стабильность экономики и общества. Мегапредприятия передали особой инспекции ФНС, и в налоговой базе регионов их бухотчетность не найдешь. Тем более заповедь «плати налоги на территории, где работаешь» по закону можно обойти просто - перевести, например, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод в статус филиала ПАО «Компания «Сухой». О «здоровье» крупных предприятий чаще узнаем от регуляторов, когда арбитражный суд показывает «желтую карточку» корпорациям: санация!

Признаем: такие белые пятна на экономической карте Дальнего Востока разрастаются.

Росстат (не сам, конечно) вслед за предприятиями, в основе производства которых - оборонный заказ и стратегическое сырье, в прошлом году закрыл для открытого доступа бухгалтерскую отчетность золотопромышленных компаний. Потому обобщение происходящего в крупном региональном бизнесе 9 субъектов востока России будет субъективным. Можно только указать тренды.

Правда, мы сознательно оставили в Топ-150 финансовые показатели некоторых золотодобывающих компаний, чтобы продемонстрировать тренд одной из базовых отраслей Дальнего Востока. Ведь регион - главный производитель золота в России. И из шестерки крупнейших добытчиков золота пять (ПАО «Полюс», ОАО «Полиметалл», Kinross Gold, ГК «Петропавловск» и Nordgold) имеют предприятия, от которых зависит экономическая мощь 6 дальневосточных регионов. Но, являясь ПАО или котируясь в листинге ММВБ-РТС и фондовых бирж Лондона и Сингапура, компании открывают отчетность, пусть и по международным стандартам (МСФО).

Например, ПАО «Полюс» (холдинг Саида Керимова-младшего, 64-е место в Топ-500 РБК) - компания № 1 в России по добыче золота и стремится к 2019 г. войти в пятерку мировых лидеров. Торжественный запуск горно-обогатительного комбината на Колыме с удаленной площадки ВЭФ-2017 - публичная заявка на это. Дочерние компании этой вертикально интегрированной корпорации на Востоке России уже 5 лет наращивают объемы добычи. А теперь «Полюс» (АО «Рудник им. Матросова») приступил к добыче золота на крупнейшем в мире Наталкинском месторождении в Магаданской области. Почти 13 лет и $2 млрд понадобилось промышленникам, чтобы добраться до золота в вечной мерзлоте.

Кстати, с острова Русского в режиме телемоста был запущен и Тарынский ГОК ПАО «Высочайший» на территории Оймяконского улуса в Якутии. Тем самым золотой пояс Дальнего Востока, где с 2013 г. падают мировые цены на рынке, показал прирост выручки в 2016 году и заложил базу для роста добычи уже в 2017-м. И без ПАО «Полюс», ГК «Полиметалл», ГК «Петропавловск», «Чукотской горно-геологической компании» и других золотодобытчиков, признаем, наш Топ-150 искажен, как и бизнес-карта регионов Дальнего Востока. При этом социальное благополучие территорий сегодня зависит от крупнейших налогоплательщиков, особенно в условиях Севера.

Так, Амурская область недосчиталась 6 участников в межрегиональном топе, в т.ч. трех из ГК «Петропавловск». По исследованиям нашего коллеги, 63% иностранных инвестиций области до последнего года приходилось на ГК «Петропавловск». Пусть головной офис зарегистрирован на британской территории, зато ее юрлица-рудники обеспечивают жизнь таежных поселков. «Покровский рудник», «Пионер», «Албын» и «Маломыр» обустраивали инфраструктуру не только для добычи и переработки, но и для населения, перечисляли в бюджеты миллиардные налоги. Плюс многомиллиардные инвестиции в новый «железный проект», за которыми стояли валютные заимствования на международном рынке, что привело к падению «золотых» доходов. Но учредители консорциума и топ-менеджеры в конечном итоге справились с ситуацией в дочерних компаниях, однако потеряли контроль в самом ПАО. Структуры Виктора Вексельберга (ГК «Ренова») аккумулировали 30% акций и захватили контроль в обществе, сместив председателя совета директоров и генерального директора ГК «Петропавловск» - основателей компании.

Эксперты ожидают дальнейшей аккумуляции золотых активов региона в виде слияния ГК «Петропавловск» с ОАО «Золото Камчатки» (входит в ГК «Ренова»). А власти Амурской и Еврейской автономной областей напряженно ждут подтверждения социально ответственной политики холдинга - ГК является их «якорным» инвестором. Повторим, участники Топ-150 остаются крупнейшими донорами дальневосточных территорий.

Можно ли представить Республику Саха (Якутия) без «алмаза в короне» - АК «АЛРОСА» (34-е место в Топ-500 РБК)?! Сам министр финансов России Антон Силуанов является председателем совета директоров этого ПАО. «АЛРОСА» в 2016 году вышла на 1-е место в мире по добыче алмазов. Ее выручка по МСФО увеличилась на 41,2% и достигла 317,1 млрд рублей. Компания получила рекордные 133,5 млрд рублей консолидированной чистой прибыли.

Алмазный холдинг, со своей авиакомпанией, городами и поселками, уникален для региона не только сырьем, но и международным стандартом менеджмента и маркетинга. В 2016 году на фоне спада мирового спроса на драгметаллы АК «АЛРОСА» не стала форсировать рост добычи алмазов, зато умело распорядилась отложенным запасом предыдущего года и инвестиционными возможностями. Среди достижений - и организация собственного Международного алмазного центра торговли промышленными алмазами, возрождение ювелирной огранки и серьезные вложения в георазведку, чтоб запаса хватило на 30 лет вперед...

Кстати, в наш Топ-2016 вернулись инжиниринговые компании, первыми - геологи. Ресурсодобывающий бизнес использовал время кризисного спада для формирования базы будущего роста и все-таки инвестировал разведку. А вот кто действительно стал лидером 2016 года, так это угольный бизнес.

Открывая в прошлом году очередную горно-обогатительную фабрику в Нерюнгри, глава Якутии Егор Борисов справедливо заявил: «Мы имеем все шансы стать новым центром угольной промышленности страны». Представители этой отрасли стремительно заменяют золотопромышленников в нашем Топ-150. Компания «Колмар» уже заняла два места в рейтинге. Угольщики дали заработать и портам, переваливающим уголь на экспорт. В Приморье и Совгавани, Ванино и на Сахалине не осталось причала, который бы не покрылся угольной пылью.

Насколько долгосрочен рост в этом бизнесе? Не рискует ли повторить краткосрочный взлет и падение бункеровочных компаний региона? Об этом - в комментарии эффективности регионального бизнеса.

Полную версию исследования, с таблицами и инфографикой и полным раскладом по предприятиям читайте в октябрьском номере журнала «Дальневосточный капитал».