Выход с видом на солнце

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Квартиры в новостройках удивляют своими предложениями
Спрос на отдельное жилье для молодых семей Владивостока в 2017 году значительно превысил лимит, установленный муниципальной программой «Обеспечение доступным жильем жителей города Владивостока» на 2014-2019 годы. Как сообщает пресс-служба городской администрации, прием документов от молодых семей возобновится лишь в январе 2018 года.
В будущем году лишь 120 «ячеек общества» смогут поучаствовать в муниципальной программе, чтобы приобрести квартиру или выстроить индивидуальный жилой дом эконом-класса. Что же делать остальным? Как рассказал корреспонденту «Золотого Рога» застройщик ЖК «Зеленый угол» - компания «Восточный ЛУЧ», уже в октябре 2017 года будет сдан первый дом с квартирами по доступным ценам.
- Для семейных людей мы предлагаем просторные двухкомнатные квартиры площадью более 50 квадратных метров по цене 3,1 млн рублей, - уточнили в «Восточном ЛУЧе». - Это, по сути, уникальное предложение, которое закончится 30 ноября. Оно включает в себя целый пакет работ и услуг: жилье застраховано ответственностью застройщика (в том числе на первые 5 лет эксплуатации дома), установлены пластиковые окна, выполнена стяжка полов, установлены современные радиаторы отопления со счетчиками, возведены межкомнатные перегородки, и все это надежно спрятано за входной металлической дверью.
Предложение горожанам показалось настолько заманчивым, что все жилые помещения сдающегося дома расхватали еще до закладки фундамента. Хотя у расторопных новоселов все же есть шанс справить новоселье под Новый год – на первом этаже предлагаются помещения под апартаменты, причем цена за квадратный метр здесь даже ниже – всего 40 тысяч. При этом владелец такой недвижимости получает заметное преимущество – собственный выход на улицу, что особенно приятно, - с южной, то есть обращенной к солнцу, стороны. И за все это великолепие нужно выложить всего 4,4 млн рублей, причем можно в рассрочку.
- Десять банков-партнеров предоставляют клиентам компании «Восточный ЛУЧ» услуги ипотечного кредитования, а некоторые из них и по военной ипотеке. Ставки при этом - одни из самых низких в городе, - акцентровали в компании-застойщике. - Менеджеры отдела продаж помогут клиентам провести электронную регистрацию или решить вопросы при взаимодействии с банками. Плюс мы предоставляем рассрочку до конца строительства каждого из трех возводимых домов. При покупке квартиры дольщик получает скидку 100 000 рублей на приобретение крытой парковки – чтобы машина уверенно заводилась холодным зимним утром и при этом не нужно было очищать ее от снега и часто мыть от пыли.
Немаловажно, что новостройки расположены в зеленой зоне Владивостока, здесь развита инфраструктура: для маленьких и юных жителей открыто по пять детских садов и школ, а поправить и проверить здоровье можно в близлежащих поликлиниках и больницах. В перспективе развития микрорайона запланировано строительство школы на 1000 мест и двух детских садов по 250 мест, а также прокладка дороги к развязке на трассу Седанка - Патрокл.
Получить консультацию по покупке квартиры в микрорайоне «Зеленый угол» можно по телефону: 8 (423) 279-07-47 или на сайте компании: vlzu.ru. Реклама.
Вадим КОЧУГОВ.
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