Малый бизнес Владивостока борется с кризисом с помощью уникальных предложений...

...и эксклюзивных услуг, опираясь на свои силы



Любую неудачу в бизнесе, будь он большой или малый, многие предприниматели «списывают» на кризис. Да, легкие деньги сегодня заработать непросто. При этом на рынке Владивостока и Приморья отчетливо прослеживается тенденция становления малого бизнеса в индустрии гостеприимства, сервиса и услуг. Компании стремятся выйти на рынок с эксклюзивным предложением и занять свою нишу. Деловая газета «Золотой Рог» пригласила на круглый стол «Кризис – время начинать и развивать бизнес» начинающих предпринимателей, чтобы обсудить вопрос, волнующий многих: как и на чем можно сэкономить в условиях кризиса?

В Центр за господдержкой

В начавшемся разговоре почти сразу выяснилось, что и начинающие предприниматели, и уже имеющие опыт не используют доступные меры государственной поддержки малого бизнеса и предпочитают справляться с кризисом своими силами. По мнению Елены НОВГОРОДОВОЙ, директора Центра развития предпринимательства г. Владивостока, бизнес напрасно игнорирует возможности получения субсидий и другой финансовой помощи в столь тяжелое время.

«В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства города Владивостока» представители бизнеса могут получить 14 видов поддержки, и стоит отметить, что бюджет на эти субсидии не сокращается, - подчеркнула Елена Новгородова. - У бизнесменов есть прекрасная возможность возместить часть своих затрат, связанных с энергосбережением и инновационным развитием, обновлением основных фондов и модернизацией производства, а также компенсировать арендные, кредитные платежи, договоры финансовой аренды (лизинга), создание интернет-сайтов (до 50 тыс. рублей) и многие другие расходы. Для начинающих бизнесменов предусмотрены субсидии по возмещению затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, в виде грантов».

«Кроме того, специалисты нашего центра помогут разобраться в законодательных и правовых вопросах имеющихся мер государственной поддержки субъектов предпринимательства. До конца года все программы финансовой помощи практически израсходованы, но уже сейчас необходимо начинать готовить пакет документов для получения субсидий в новом году. Мы также организуем бесплатные семинары и мастер-классы с участием ведущих бизнес-тренеров», – рассказала Елена Новгородова.

Оптимизация расходов с новой опцией

Как отметили участники круглого стола, самым популярным видом экономии в кризис стало сокращение расходов на рекламу, и в данный момент многие вынуждены от нее и вовсе отказываться, хотя понимают, что экономия на рекламе – палка о двух концах. Нет рекламы – нет и новых клиентов. Олеся КОСЕНКОВА, старший специалист по работе с корпоративными клиентами оператора связи «МегаФон», предложила присмотреться к альтернативным методам продвижения.

«Наша компания предоставляет услугу «Мобильное информирование», которая позволяет удобно распространять информационные или рекламные материалы с помощью SMS-сообщений. При помощи опции «Таргетирование» можно задать детальные условия рассылки и выбрать ту часть клиентов, которым продукт или услуга действительно будут интересными. Например, сообщения об открытии языковых курсов стоит рассылать абонентам на территории вузов, а о распродаже женской одежды – всем представительницам прекрасного пола, оказавшимся недалеко от магазина. «Мобильное информирование» с таргетированием гарантирует, что SMS придет именно тому потребителю, которому информация нужна, и у которого она не вызовет негативной реакции. Таким образом, этот сервис обеспечит эффективную и удобную коммуникацию и при этом позволит бизнесу значительно сэкономить на рекламе», – рассказала Олеся Косенкова.

Уникальность – залог успеха

Уникальность продукта или услуги – это, несомненно, одна из самых важных составляющих выживания на рынке в кризис - таково общее мнение участников круглого стола. По-настоящему эксклюзивными предложениями похвастаться могут немногие: во-первых, уникальные вещи действительно сложно придумать; во-вторых, вездесущие конкуренты оперативно копируют и тиражируют любое новшество. Во Владивостоке «фирменные» продукты и услуги есть, и они получают конкурентное преимущество в экономически трудные времена, особенно в активно развивающемся туристическом направлении.

«Рынок сувенирной продукции во Владивостоке и Приморье сложен для работы: он насыщен, конкурентен, ограничен недолгим туристическим сезоном и, следовательно, объемом продаж, — отметил Андрей ОТЧЕНАШЕНКО, директор ООО «Сёстры Люмьер», — но от этого не перестает быть менее интересным. Все зависит от того, что предложить покупателю. Универсальных решений нет, но, как показывают продажи, нам удалось уловить тенденцию: популярность набирают изделия, отличающиеся от общего потока материалом, технологией изготовления, упаковкой. На первый план выходят изделия не просто с символикой края или города, а такие, что становятся родными сразу после приобретения, изготовленные так, чтобы их не стыдно было передать по наследству».

Генеральный директор турфирмы «Дальний Восток» Ирина ЧЕРНЫШОВА отметила, что наплыв китайских туристов в Приморский край не означает стабильный спрос на туристические услуги: «Многие группы из Китая привозят экскурсоводов с собой либо обращаются к услугам российских «серых» турагентств, с которыми уже давно налажена система работы. Отвоевать таких туристов практически невозможно. Единственный способ привлечь их внимание – предлагать действительно уникальные продукты. Кроме того, кризис заставляет активизировать мышление. Отмечая новые тенденции рынка и гибко на них реагируя, можно найти рыночные ниши или придумать интересную стратегию прорыва для своей компании. Мы делаем акцент на внутренний туризм».

«Спрос на эксклюзивные экскурсионные услуги во Владивостоке и Приморье растет. Сегодня просто обзорной экскурсией взыскательного туриста уже не удовлетворишь, ему необходимо увидеть по-настоящему уникальные места, услышать их историю, – отметила Елена РАКИТИНА, директор по развитию турфирмы «Дальний Восток». – Именно поэтому мы создали индивидуальные экскурсии, формат которых позволяет сделать наш продукт уникальным. Поскольку наши конкуренты ничего подобного не предлагают, можно с уверенностью сказать, что мы выбрали правильное направление».

Доверие клиента

«Рынок образовательных услуг во Владивостоке огромен, и кризис практически его не затронул, – поделился директор языкового центра «English to go» Дмитрий КАМИЛЬ. – Тем не менее это не означает, что мы не рассматриваем различные варианты экономии. Впрочем, от популярного решения – сокращения затрат на персонал – мы отказываемся, поскольку для нашей компании люди – это самый главный и ценный актив. Вместо того, чтобы сокращать штат или урезать зарплаты, мы не «раздуваем» отделы и отдаем предпочтение высококлассным профессионалам с многолетним опытом работы. Такой подход позволяет отстраиваться от конкурентов и добиваться высоких показателей».

Дарья БОГДАНОВА, директор магазина сувениров «Владивосток с собой» и бар-клуба «Контрабанда», прокомментировала ситуацию на рынке общепита во Владивостоке: «Бесспорно, снижающаяся покупательная способность породила серьезный отток посетителей заведений общепита по всей России, и потеря выручки составляет около 20%. Времена тяжелые, но даже в такой непростой ситуации рестораны и кафе продолжают работать, и каждый месяц во Владивостоке появляется несколько новых заведений. Многие незаметно приходят на этот рынок и так же незаметно его покидают, поэтому ниша кафе и ресторанов в столице Приморья по-прежнему остается ненасыщенной. Кризис в основном затронул потребление роскоши, как и у обычных граждан, так и в бизнесе. Поэтому универсальный рецепт экономии – это отказ от излишеств, но и здесь важно не впадать в крайности, чтобы меры оптимизации не влияли на качество и уровень сервиса. Иначе можно потерять хорошую репутацию, и клиенту сбегут от вас с появлением конкурентов, предлагающих более дешевые и качественные продукты. Доверие клиента – это самая важная вещь для сферы услуг!»

«Облачные» технологии против заоблачных цен

«Смотреть на пути преодоления кризиса только через призму экономии не стоит. Для многих компаний выходом из сложной ситуации могут стать именно затраты, - продолжил дискуссию в ходе круглого стола Владимир ПОПОВ, директор охранного агентства «АКБ». - Например, в сфере охраны перспективным выглядит путь переоборудования: современные технические средства позволят не только оптимизировать расходы компании, но и улучшить качество оказываемых услуг. Конечно же, переоборудование – затратный процесс, и к экономии его не отнесешь, это инвестиции. Впрочем, в любом бизнесе несложно найти статьи расходов, которые можно и нужно сократить. Тем не менее действовать необходимо по принципу «не навреди». Нужно помнить золотое правило бизнеса, которое гласит, что 100%-но работающих схем для всех не существует – стратегию, в том числе и по оптимизации расходов, всегда нужно подбирать индивидуально».

Одним из способов экономии может стать использование «облачных» технологий, позволяющих избежать расходов на дорогостоящее оборудование.

«В кризис цены на оборудование для офиса значительно выросли, и наша компания помогает своим клиентам сэкономить на организации связи, – продолжила разговор Олеся Косенкова. - Сейчас можно не покупать офисные АТС – выгоднее воспользоваться виртуальной телефонной станцией. Она удобна тем, что не имеет привязки к проводам. Наша услуга «Мобильная АТС» – это, по сути, виртуальный номер с неограниченным числом каналов, на котором можно настроить переадресацию вызовов на любые городские и мобильные телефоны. В единую корпоративную сеть можно включить офисы, находящиеся в разных городах, и всех сотрудников, в том числе тех, которых работа «отрывает» от стационарных телефонов. Еще один плюс сервиса: «Мобильную АТС» можно без проблем перенести в новый офис – виртуальный номер переедет вместе с вами».

Наталья КОМИССАРОВА. Фото Марины БОЖКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.