Специалисты по транспортной безопасности учатся непрерывно

На вопросы «Золотого Рога» отвечает начальник Учебного пункта Приморского филиала ФГУП «Управление ведомственной охраны Министерства Транспорта России» Андрей Абраменков

Безопасность на транспорте - защита вокзалов, аэропортов, портов, мостов и тоннелей от актов незаконного вмешательства - тема особая и актуальная для всех, ведь то и дело приходят сообщения о терактах, произошедших то в одной, то в другой стране. Вот почему проблемам транспортной безопасности и, в частности, деятельности охранных структур, обеспечивающих нормальное функционирование объектов транспорта, правительство в последние годы уделяет особое внимание.

Так, в соответствии с Приказом Минтранса России от 1 апреля 2015 г. № 145 «Об утверждении Порядка аккредитации юридических лиц в качестве подразделений транспортной безопасности и требований к ним» все охранные предприятия, которые обеспечивают безопасность на транспорте, должны будут получить специальную аккредитацию. Для этого юридическое лицо, которое аккредитуется в качестве подразделения транспортной безопасности, должно иметь в штате сотрудников, прошедших специальную аттестацию - аттестацию сил обеспечения транспортной безопасности.

Подготовку к такой аттестации в Приморском крае осуществляет всего несколько учебных организаций. Одна из них - Учебный пункт Приморского филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Управление ведомственной охраны Министерства Транспорта России». О том, как организовано обучение специалистов в области транспортной безопасности, рассказал начальник Учебного пункта Андрей АБРАМЕНКОВ.

- Андрей Леонидович, кто проходит обучение в вашем учебном центре?

- В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2007г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» охрану транспортных объектов должны вести проверенные, хорошо обученные и аттестованные силы. Исходя из этого, в нашем учебном пункте осуществляется три вида деятельности: начальная профессиональная подготовка для тех, кто хотел бы работать в области транспортной безопасности и пока не имеет специальности, плановая профессиональная подготовка (годовая) и повышение квалификации уже действующих работников.

Начальная профессиональная подготовка на базе подразделений ведомственной охраны включает в себя служебную, правовую, огневую, физическую, медицинскую подготовку, работу со спецсредствами. За пять дней (именно на такой срок рассчитана программа подготовки стрелка ведомственной охраны) человек постигает все азы новой профессии, сдает экзамен, по результатам которого получает рекомендацию на допуск к самостоятельному несению службы. Но и тогда его подготовка не прекращается, занятия проходят по 5 часов ежемесячно в течение года по программе 40 часов, по тем же учебным дисциплинам, с более углубленным изучением материла. В конце года сдается комплексный экзамен, выдается свидетельство о прохождении обучения по программе подготовки работников ведомственной охраны к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы, утвержденной приказом Минтранса России от 29 декабря 2011 г. №333.

Другое направление нашей деятельности связано с повышением квалификации действующих работников, в первую очередь Приморского филиала ФГУП «УВО Минтранса России», а также работников сторонних организаций, относящихся к объектам транспортной инфраструктуры.

Прежде чем аттестоваться, силы транспортной безопасности - конкретные люди - в соответствии с Законом должны пройти подготовку по различным дополнительным профессиональным программам. Они утверждены правительством и разбиты по видам деятельности на объекте в зависимости от того, чем специалисты занимаются. Это, например, наблюдение с помощью технических средств, установленных на объекте (работа с камерами и мониторами), или проведение досмотра при прохождении через КПП (работа с металлодетекторной рамкой, ручным металлоискателем, интроскопом).

Есть программа для тех, кто непосредственно реагирует на нарушение периметра охраняемого объекта, - это так называемые группы быстрого реагирования. Понятно, что к ним предъявляются особые требования по физической подготовке и навыкам владения оружием, что учитывается при подготовке и сдаче экзаменов. Есть программы для руководящих кадров: начальников караула, отделений в подразделениях транспортной безопасности, работников транспортных объектов, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение безопасности. Совсем недавно была разработана и внедрена новая программа: «Радиационная безопасность при эксплуатации источников ионизирующего излучения», после прохождения которой можно получить лицензию для работы на интроскопе. В разработке находится программа: «Профайлинг. Технология предотвращения противоправных действий».

- Сколько длится и как организован процесс обучения?

- Длительность учебы зависит от специализации, есть программы, рассчитанные на 24, 40 и 80 учебных часов. Например, программа повышения квалификации работников, осуществляющих досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности, самая большая - 80 часов. Очень важно, что процесс обучения у нас организован не только очно, но и заочно, а также в дистанционной форме, с использованием интернет-технологий, без отрыва от производства.

Тренажерная подготовка проводится на базе разработанного в Учебном центре ФГУП «УВО Минтранса России» (г. Москва) аппаратно-программного комплекса, в который помимо лекций включены занятия с тренажерами, в том числе по работе с интроскопом и металлодетекторной рамкой. Практические занятия организованы непосредственно на конкретных объектах, которые по договору обслуживает Приморский филиал «УВО Минтранса России», они расположены по всей территории Дальневосточного федерального округа.

- Андрей Леонидович, работники сторонних организаций активно повышают свою квалификацию в связи с предстоящей аккредитацией предприятий и аттестацией сил обеспечения транспортной безопасности?

- К сожалению, пока не очень. Так, из более чем 300 человек, прошедших у нас обучение с начала текущего года, лишь около 30-ти - представители сторонних организаций. Опыт показывает, что их активность обычно возрастает после проверок контролирующего органа - Ространснадзора. Между тем закон обязывает все предприятия транспортной инфраструктуры иметь специалистов, прошедших соответствующее повышение квалификации по транспортной безопасности на каждый конкретный вид работ. Так что рано или поздно такую переподготовку и аттестацию придется пройти всем работникам предприятий, задействованным в охране транспортных объектов.

- Скажите, где несут службу выпускники вашего учебного центра?

- Они охраняют тоннели, мосты, причалы, вокзалы, порты и аэропорты, расположенные от Якутии до Сахалина и от Чукотки до Приморья. В Хабаровском крае это, например, мост через Амур, в Приморье - недавно введенный в эксплуатацию Нарвинский тоннель, Золотой, Русский и Де-Фризовский мосты, причалы Восточного порта и многие другие. Но я бы заметил, что и работая они продолжают обучение. Обеспечение транспортной безопасности - такая ответственная сфера, что люди, выбравшие ее своим делом, должны учиться постоянно и непрерывно, чтобы быть готовыми к любым вызовам и нестандартным ситуациям. С учетом этого и строится работа нашего учебного центра, который готовит подготовленных профессионалов своего дела в области обеспечения транспортной безопасности.

Ирина БАРАННИК.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.