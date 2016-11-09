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У Джамбулата Текиева новая должность
Совет директоров ПАО «Славянский судоремонтный завод» 3 ноября избрал председателем совета директоров Джамбулата ТЕКИЕВА, говорится в сообщении компании. Пикантность ситуации в том, что влиятельный политик, возглавляющий комитет по региональной политике и законности Законодательного Собрания Приморского края 6-го созыва, до этого не входил в совет директоров Славянского СРЗ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Действующий совет директоров был сформирован на годовом собрании 20 мая 2016 года в количестве пяти человек. В него вошли гендиректор СРЗ Андрей ЯКИМЧУК, Максим ТОРОЧКОВ, Виктор ПОКОТИЛОВ, Иранбек МИРИКОВ и Юрий РАДЧЕНКО, он же единственный акционер завода. Г-н Радченко на первом же заседании нового совета директоров был избран его председателем.
Отметим, что после годового собрания, 29 июня состоялось уже внеочередное собрание, на котором акционеры приняли решение выплатить дивиденды за 2015 год в размере 18,2 млн рублей. По итогам 2014 года дивиденды не выплачивались, чистая прибыль в размере 12,267 млн рублей была оставлена в распоряжении компании.
Славянский судоремонтный завод является одним из крупнейших предприятий судоремонтной отрасли Дальнего Востока. Предприятие способно выполнять докование любых типов судов (ледоколов, плавбаз, транспортных, рыбодобывающих, специального флота) водоизмещением до 35 тыс. тонн, а также их комплексный ремонт. Уставный капитал АО составляет 40,236 млн рублей, он разделен на 1 млрд 609 млн 446 тыс. 596 обыкновенных акций номиналом 2,5 копейки. 100% акций принадлежат Юрию Радченко.
Олег КЛИМЕНКО.
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Какое собрание акционеров, если 100 % у одного.