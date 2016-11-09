Частные компании вытеснят с рынка страхования ДДУ

Приморье - один из самых неблагоприятных регионов России по части обстановки с «долгостроями», пишет Деловая газета "Золотой Рог"

Минстрой предупредил о начале агрессивного демпинга в сфере частного страхования долевого участия. Частные страховщики договоров долевого участия (ДДУ) в России будут проверены Центробанком по инициативе Минстроя. Проверка спровоцирована началом агрессивной ценовой политики со стороны многих частных страховщиков ДДУ в России: в преддверии открытия единого государственного компенсационного фонда долевого строительства, который призван вытеснить услуги частных страховых компаний с рынка страхования ДДУ, последние принялись за демпинг.

Несмотря на то что на страхование застройщиков в 2015 году пришлось только 0,6% сборов всего страхового рынка России (это 6 млрд рублей), все же потере этой доли, по словам экспертов Всероссийского союза страховщиков, страховые компании вряд ли обрадуются.

Как отметил глава Минстроя Михаил МЕНЬ, демпингом частные страховые компании спешат пополнить свои портфели до 1 января 2017 года, когда заработает госкомпенсационный фонд.

- С этого времени компетенции частных страховщиков снизятся, - добавил Мень. – Потому они спешат обслужить как можно больше дольщиков до конца 2016 года. Однако на низкие цены от частных страховщиков сегодня лучше не полагаться.

По словам экспертов Минстроя, агрессивная ценовая политика увеличивает риски частных страховщиков не обеспечить права дольщиков при страховом случае. Кроме того, если хотя бы одна квартира в той или иной новостройке, купленная по ДДУ, будет застрахована частной страховой компанией, то весь дом будет строиться по старой схеме страхования, а новую с участием госкомпенсационного фонда применить будет невозможно.

Закон Хинштейна об обязательном страховании ответственности застройщиков по ДДУ был принят в России в 2015 году. По словам игроков приморского строительного рынка, он не оправдал себя: взаимодействие строительных компаний с дольщиками лишь усложнилось необходимостью подключать к процессу третье заинтересованное лицо – страховую компанию, которая, в свою очередь, диктует свои условия, зачастую невыгодные застройщику. Результат – рост стоимости квадратного метра жилья в новострое: по словам застройщиков, страхование договоров долевого строительства в частной страховой компании на один объект стройки в среднем стоит около 5 млн рублей, которые в итоге компенсируются из карманов дольщиков.

Однако, как добавляют эксперты, демпинга на рынке страховых услуг в сфере ДДУ в Приморье пока что не наблюдается даже в преддверии выхода на рынок потенциального конкурента частных страховых компаний - госкомпенсационного фонда. Дело в том, что из 5-6 российских частных страховщиков, работающих в этой сфере, в Приморье присутствуют не все. Более того, конкуренция между присутствующими частными страховщиками также минимальна: сфера страхования ДДУ в Приморье для частных страховщиков не обладает высокой степенью привлекательности из-за повышенной степени риска возникновения «долгостроев».

Так, несмотря на то что с 2012 года в Приморье в эксплуатацию были введены более половины всех проблемных объектов края, здесь до сих пор остаются недостроенными около 10 домов. По словам экспертов, Приморье - один из самых неблагоприятных регионов России по части обстановки с «долгостроями».

- Частные страховые компании готовы страховать ДДУ лишь на этапе, когда в этом страховании практически нет необходимости, - отметил директор НП СРО «Альянс строителей Приморья» Сергей ФЕДОРЕНКО. – То есть когда подключены и проведены все сети и коммуникации, а дом построен уже наполовину.

По словам застройщиков, такую систему сложно назвать защитой прав дольщиков: больно уж она слаба. А вот лишним фактором повышения цены за квадратный метр – вполне.

С тем, что поправка в ФЗ–214 («Об участии в долевом строительстве»), предполагающая выход на арену рынка частных страховых компаний, не оправдала себя, согласен и председатель комитета по строительству «Опоры России» Андрей ГОЛОТИН. Однако, по его мнению, не стоит спешить и возлагать веские надежды и на государственный компенсационный фонд долевого строительства.

- Главное, чтобы процедура сбора средств в фонд была максимально прозрачной, - комментирует Голотин. - Чтобы и у застройщиков, и у дольщиков была уверенность в том, что деньги в фонд отчисляются не напрасно и в случае сложной ситуации эти отчисления действительно смогут помочь. В России принималось уже немало законов и для защиты дольщиков, и для развития строительства, которые не возымели должного действия.

По словам авторов идеи создания компенсационного фонда, в его проекте попытались учесть все недостатки солидарной ответственности. Возможно, именно поэтому в тексте проекта не говорится о том, что неподрассчитавший расходы девелопер сможет обратиться за деньгами в фонд. Перспектива остаться без объекта, конкурс на достройку которого сможет выиграть другая, «добросовестная» компания-застройщик, будет мотивировать девелоперов доводить строительство до конца.

- Покрывать все вероятные убытки в сфере долевого строительства жилья нереально, – высказался генеральный директор страховой компании «РЕСПЕКТ» Александр АРТАМОНОВ. - Ни одна страховая организация в мире не возьмется за подобное.

Как отметил Артамонов, объемы фонда под такие цели должны быть огромными, а система безусловного покрытия всех вероятных убытков мотивировала бы недобросовестных застройщиков строить за счет фактической солидарной ответственности.

- Правительству не следует выступать в качестве «спонсора» непрофессиональной работы строителей, - добавил Артамонов. - Закон призван регулировать рынок, давая ему возможность развиваться естественно, стимулировать развитие здоровой конкуренции, отсеивать «больных», а не покрывать безусловно всеобщую безответственность за счет добросовестных игроков строительного рынка или налогоплательщиков.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.