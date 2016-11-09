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Apple Pay стал доступен клиентам банка "Открытие"

09 Ноября 2016, 11:00 | Приморье

Владельцы карт MasterСard банка «Открытие» получили доступ к Apple Pay – удобному платежному инструменту, позволяющему быстро и безопасно оплачивать покупки с помощью мобильных устройств, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В основе Apple Pay лежат безопасность и конфиденциальность. Когда клиент банка «Открытие» добавляет в Apple Pay кредитную или дебетовую карту, номер карты не сохраняется ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого ему присваивается уникальный номер учетной записи устройства, сохраняется в зашифрованном виде в защищенном разделе памяти устройства. Для авторизации каждой транзакции используется уникальный одноразовый секретный код, который генерируется динамически.

 Исполнительный директор по розничным продуктам банка «Открытие» Антон САФОНОВ отметил: «Банк «Открытие» уделяет особое внимание высокотехнологичным сервисам, с которыми решать повседневные финансовые задачи становится еще проще и удобнее. Благодаря Apple Pay держатели карт нашего банка, которые пользуются устройствами Apple, получат инновационный способ совершения платежей, а вместе с ним - больше гибкости, свободу выбора способа платежа и возможность быстро, удобно и абсолютно безопасно оплачивать покупки».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: открытие  банк 



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