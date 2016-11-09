Неформальная занятость для жителей Приморья обязательно выйдет боком

Отказ в налоговых вычетах и минимальная пенсия оказываются обратной стороной отсутствия трудового договора и зарплаты «в конверте»

Реестры недобросовестных работодателей, систематически не оформляющих трудовые отношения с сотрудниками, а значит, не уплачивающих налоги в бюджет и положенные платежи в Пенсионный фонд и фонд социального страхования, уже использует налоговая служба. Список дисквалифицированных руководителей предприятий, в том числе лишенных права заниматься бизнесом или занимать вышестоящие должности по причине невыполнения функций налоговых агентов для своих сотрудников, размещен на сайте ФНС России.

В действительности вся работа, которую вела последние десятилетия ФНС России, по выводу бизнеса из «тени» оказалась не напрасной. Это очевидно сказалось на уплате НДФЛ в бюджеты.

Сотрудники задумались о своих правах

Сегодня система социальных гарантий, которую государство сформировало за последние 26 лет, по мнению специалистов налоговой службы, должна послужить весомым стимулом для обращения бизнеса к легальным взаимоотношениям с наемными работниками. Последние станут рычагом давления на бизнес, т.к. в противном случае такие сотрудники смогут претендовать лишь на минимальную пенсию, не получат налоговых вычетов на лечение, обучение и приобретение недвижимости, потеряют право на бесплатные медицинские услуги и социальные выплаты по инвалидности или беременности и родам.

Как рассказывает заместитель руководителя УФНС России по Приморскому краю Надежда ЯН, нелегальное трудоустройство фактически синоним неформальной занятости. Она имеет вполне формальные признаки: между сотрудником и работодателем не заключается трудовой договор, не оформляется приказ о трудоустройстве, соответственно и подписи об установлении трудовых взаимоотношений отсутствуют. Раз с зарплаты сотрудника не был уплачен НДФЛ, он лишается права на налоговый вычет.

«Мы понимаем, что представители бизнеса совершают данные действия лишь с одной целью – уменьшить налоговую нагрузку. Выходит, компании, официально оформляющие сотрудников, имеют неравные условия ведения бизнеса со своими «серыми» коллегами. Сами граждане должны в прямом смысле слова подключиться к борьбе за свои права. Если работнику выплачена «серая» зарплата, с которой не удержан налог на доходы физических лиц, то ему необходимо самостоятельно подать в налоговый орган по месту жительства налоговую декларацию о доходах и, соответственно, уплатить налоги – 13% с общей суммы дохода за год. Так, по доходам за 2016 год срок подачи декларации не позднее 30 апреля 2017 года. В свою очередь, легализация работником своих доходов является для нас сигналом проведения налоговых мероприятий в отношении работодателя и привлечения его к ответственности», - отмечает Надежда Ян.

«К сожалению, вспоминают о соблюдении прав и обращаются в налоговую инспекцию граждане, задействованные в сфере так называемой неформальной занятости, лишь в самых критических моментах – при невыплате в течение длительного времени заработной платы, выходе на пенсию или в декретный отпуск. Мы достаточно часто оказывались свидетелями буквально патовых ситуаций, когда гражданину для начисления пенсии не хватало нескольких месяцев, тогда как он долгие годы неофициально работал на предприятии, не оформлявшем с ним трудовые отношения, и, соответственно, не делал отчислений в бюджет по НДФЛ и в другие фонды. Чтобы наша служба могла повлиять на недобросовестных руководителей, нам нужны для подтверждения разнообразные документы, в том числе и «серые ведомости», которые порой ведут на предприятиях. Сотрудники, поставленные в безвыходное положение, часто предоставляют нам и такие данные. Выписка по счету банковской карты также может быть подтверждением о выплате реальных сумм зарплаты. Сегодня на сайте инспекции по труду размещены реестры работодателей, которые не выполняют свои обязательства по выплате заработной платы (имеют задолженность по ней). Это лишний повод для сотрудника задуматься, составлять ли отношения с таким работодателем», - полагает начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц УФНС России по Приморскому краю Ольга СЕМЕНАХА.

Комиссия или дисквалификация

Однако перечень инструментов, которые помогают повлиять на недобросовестных работодателей, только растет. Налоговые инспекции в Приморье используют все виды открытых источников для выявления бизнеса, продолжающего работать в «серой зоне»: анализируют данные, размещенные в сети Интернет, данные с рынка вакансий, где указан настоящий размер вознаграждений потенциальных сотрудников. Отрицательным маркером может послужить информация о выплате заработной платы сотрудникам ниже прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения в Приморском крае или ниже среднеотраслевого уровня заработной платы. Заключение трудового договора с работодателем на менее выгодных финансовых условиях по сравнению с предыдущим местом работы становится следующим поводом для того, чтобы налоговые инспекции Приморского края пристально присмотрелись к предприятию. Более того, сегодня даже справки о доходах, предъявленные в банк с целью получения кредита, с большей суммой заработной платы, становятся дополнительной информацией для анализа и… проверки.

Хотя межведомственные комиссии при администрациях муниципальных образований в Приморье, куда приглашают представителей бизнеса, остаются наиболее действенными. Кстати, неявка на комиссию, отказ легализовать заработную плату могут послужить основанием для проведения налоговой проверки, поскольку неуплата налога с выплаченного работнику неофициального вознаграждения является уже налоговым правонарушением.

Надежда Ян говорит о выявлении при уплате НДФЛ порядка 19 тыс. приморцев, с которыми не были заключены трудовые договоры. «Соответствующие беседы уже проведены, и мы ждем поступления подоходного налога со стороны этих представителей бизнеса. Для малых населенных пунктов подобные поступления будут весомым вкладом в бюджет, так как НДФЛ формирует основную доходную долю поступлений на местах», - уточняет наша собеседница.

Начальник отдела работы с налогоплательщиками Управления ФНС России по Приморскому краю Ирина ТАБАКОВА обращает внимание, что недобросовестные работодатели будут оштрафованы на сумму равную 20% от общей недоимки, которая возникла от невыплаты НДФЛ в бюджет (статья 123 НК РФ). Статьи 5.27 и 15.11 КоАП РФ предусматривают в том числе дисквалификацию должностного лица, допустившего неоформленные договором трудовые отношения с сотрудником и неуплату налогов в бюджет. Срок дисквалификации - это не день или один месяц – от одного до трех лет. Реестр дисквалифицированных лиц размещен на сайте www.nalog.ru. Такая дискредитирующая информация надолго испортит отношения бизнесмена с его контрагентами и банковскими структурами. Права организовать другой бизнес в дисквалификационный период он будет лишен. Ст. 199.1 Уголовного кодекса карает такого работодателя за неисполнение функций налогового агента, в данном случае могут фигурировать и тюремные сроки, и более внушительные суммы штрафов.

Патент как индульгенция

Начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления ФНС России по Приморскому краю Ольга КУЗЬМИНСКАЯ считает, что на неформальную занятость надо смотреть гораздо шире, присоединяя к данной группе лиц и самозанятых, которые, как правило, не уплачивают налоги.

Существует большое количество способов вывести деятельность «серых» бизнесменов в легальное русло. Получение патентов стало эффективным и недорогим способом для бизнесменов уйти от неформальной занятости и уплачивать налоги в льготном режиме. Несколько десятков видов деятельности могут осуществляться на основе патента, в том числе репетиторство, парикмахерские и косметологические услуги на дому, сдача в аренду жилых помещений и т.д. Доходность по данным видам деятельности фиксированная, отчетности не предусматривает. Положена лишь уплата в бюджет определенных Законом Приморского края от 13.11.2012 г. №122-КЗ «О патентной системе налогообложения на территории Приморского края» платежей за месяц, несколько месяцев или год. Срок осуществления деятельности выбирает сам предприниматель.

«Сегодня 256 приморцев оформили такие патенты в сфере сдачи недвижимости в аренду, 174 патента – на парикмахерские услуги, 164 – ремонт и техобслуживание автомобилей и т.д. 34 млн руб. уже поступило в бюджет от налогоплательщиков, осуществляющих свою деятельность по патенту. Сегодня мы активно популяризируем данный вид налогообложения. Законодательное Собрание Приморского края работает над внесением изменений в части стоимости патента с 2017 года. Территория края будет разделена на группы, и если предприниматели Владивостока, Находки и Уссурийска будут оплачивать патент, по крайней мере, по прежней стоимости, то для жителей других территорий края его цена станет меньше. В данном случае доходность бизнеса будет учтена более справедливо. Уже более 22 тыс. иностранных граждан уплачивают налог на доходы физических лиц и около 5 тыс. человек - налоги по патенту, выдаваемому миграционной службой», - уточняет Ольга Кузьминская.

Яна МАЛЬЦЕВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.