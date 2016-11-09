Владивосток потряс всех своими пространствами

Столица Приморья громко заявила о себе на Международном форуме «Среда для жизни: новые стандарты жилищного строительства и благоустройства», пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Лучшие общественные здания и пространства России, отобранные проектом «Приметы городов», были представлены главным архитекторам и мэрам городов, губернаторам, девелоперам со всей России на Международном форуме «Среда для жизни», который прошел в столице Татарстана.

Среди лучших общественных зданий и пространств России были объекты из Владивостока: ЦСИ «Заря», Набережная Цесаревича, Приморский театр оперы и балета, кампус ДВФУ и аэропорт «Владивосток».

В мероприятии приняли участие Игорь ШУВАЛОВ, первый заместитель председателя правительства РФ; Михаил МЕНЬ, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ; Рустам МИННИХАНОВ, президент Республики Татарстан; Александр ПЛУТНИК, генеральный директор АИЖК, и другие.

Проект «Приметы городов» собирает лучшие российские региональные практики в области девелопмента и реноваций, реализованные за последние 10 лет и доказавшие свою жизнеспособность.

В экспозиции, посвященной лучшим общественным зданиям из разных городов страны, были показаны более трех десятков музеев, гостиниц, концертных залов, выставочных и спортивных объектов и других построек - от масштабных федеральных проектов до локальных частных инициатив.

Евгений СИДОРОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.