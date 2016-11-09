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Владивосток потряс всех своими пространствами
Столица Приморья громко заявила о себе на Международном форуме «Среда для жизни: новые стандарты жилищного строительства и благоустройства», пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Лучшие общественные здания и пространства России, отобранные проектом «Приметы городов», были представлены главным архитекторам и мэрам городов, губернаторам, девелоперам со всей России на Международном форуме «Среда для жизни», который прошел в столице Татарстана.
Среди лучших общественных зданий и пространств России были объекты из Владивостока: ЦСИ «Заря», Набережная Цесаревича, Приморский театр оперы и балета, кампус ДВФУ и аэропорт «Владивосток».
В мероприятии приняли участие Игорь ШУВАЛОВ, первый заместитель председателя правительства РФ; Михаил МЕНЬ, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ; Рустам МИННИХАНОВ, президент Республики Татарстан; Александр ПЛУТНИК, генеральный директор АИЖК, и другие.
Проект «Приметы городов» собирает лучшие российские региональные практики в области девелопмента и реноваций, реализованные за последние 10 лет и доказавшие свою жизнеспособность.
В экспозиции, посвященной лучшим общественным зданиям из разных городов страны, были показаны более трех десятков музеев, гостиниц, концертных залов, выставочных и спортивных объектов и других построек - от масштабных федеральных проектов до локальных частных инициатив.
Евгений СИДОРОВ.
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Комментарии
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Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ10:13, 09.11.2016#
точечная застройка. . нелепо натыканные новостройки и полное отсутствие внутриквартальной инфраструктуры: парковок, зон отдыха и спортплощадок. . . зато ГРОМКО заявило. . шумно, скандально и с державным пафосом - НУ ВОТ ЖЕ, ВИДИТЕ, ВСЁ ДЛЯ ВАС СТАРАЕМСЯ!!
-
Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ10:13, 09.11.2016#
точечная застройка. . нелепо натыканные новостройки и полное отсутствие внутриквартальной инфраструктуры: парковок, зон отдыха и спортплощадок. . . зато ГРОМКО заявило. . шумно, скандально и с державным пафосом - НУ ВОТ ЖЕ, ВИДИТЕ, ВСЁ ДЛЯ ВАС СТАРАЕМСЯ!!
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точечная застройка. . нелепо натыканные новостройки и полное отсутствие внутриквартальной инфраструктуры: парковок, зон отдыха и спортплощадок. . . зато ГРОМКО заявило. . шумно, скандально и с державным пафосом - НУ ВОТ ЖЕ, ВИДИТЕ, ВСЁ ДЛЯ ВАС СТАРАЕМСЯ!!