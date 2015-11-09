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Объездную дорогу на Горностай откроют в середине ноября
Вскоре у автомобилистов Владивостока появится еще одна дорога-дублер, которая свяжет улицу Снеговую с трассой Седанка - Патрокл и бухтой Горностай. Эта важная дорожная артерия, строительство которой возобновилось год назад по распоряжению главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА, будет сдана в эксплуатацию в середине ноября, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
По словам вице-мэра Леонида ВИЛЬЧИНСКОГО, на объекте проведены масштабные земляные работы, уложены новые водопропускные трубы и лотки для отвода ливневых и грунтовых вод, бетонное основание, два слоя асфальтобетонного покрытия и слой щебеночно-мастичного асфальтобетона. В настоящее время ведутся работы по обустройству дороги - установка дорожных знаков, барьерного ограждения и тротуара, который предусмотрен на всей протяженности трассы. Кроме того, специалисты приступили к монтажу опор наружного освещения.
Отметим, что дорога будет оборудована площадками ожидания общественного транспорта с современными ветрозащитными павильонами.
«Новая дорога пересекается с трассой Седанка - Патрокл, где возводят развязку. Этот транспортный узел значительно разгрузит транспортную сеть Владивостока и позволит вывести большую часть грузового транспорта за пределы города в обход центральных магистралей», - отметил глава города Игорь Пушкарев.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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