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В Приморском крае "БОСС" пытался "приватизировать" право на погребение
ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября, ZRPRESS. Приморские антимонопольщики признали недобросовестную конкуренцию в деле о ритуальных услугах.
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю рассмотрено дело в отношении муниципального казенного предприятия «Благоустройство, озеленение, санитарное содержание» (далее – МКП «БОСС»).
Предприятие распространяло ложные сведения о том, что услуги по погребению на территории Уссурийского городского округа имеет право оказывать только МКП «БОСС». Поскольку данная информация являлась ложной и могла причинить убытки иным ритуальным организациям, либо нанести ущерб их деловой репутации, антимонопольным органом было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.
31 октября 2012 года Приморское УФАС России признало факт нарушения МКП «БОСС» части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции и выдало предписание о прекращении недобросовестной конкуренции и совершении действий, направленных на устранение последствий допущенного нарушения антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба Приморского УФАС России.
«Хотелось бы отметить, что муниципальные предприятия от иных хозяйствующих субъектов отличаются только собственником и учредителем, которым является муниципалитет. В остальном, это обычные коммерческие организации, которые также как и общества с частными учредителями обязаны осуществлять предпринимательскую деятельность честно и добросовестно. В обратном случае они могут быть наказаны административным штрафом на существенную сумму», - прокомментировал заместитель руководителя Приморского УФАС России Дмитрий Абросимов.
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