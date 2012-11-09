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Бизнес Приморья готов к выходу на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона

09 Ноября 2012, 16:42 | Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 8 ноября, ZRPRESS. Вопросы интеграции малого бизнеса Приморья в экономическое пространство стран Азиатско-Тихоокеанского региона обсуждались в рамках «круглого стола» на конференции предпринимателей Приморского края.

Как отметил модератор секции, председатель регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» Игорь Савинов, обсуждение получилось интересным и эффективным. Многие идеи и предложения, прозвучавшие в ходе дискуссии, войдут в итоговую резолюцию конференции и будут использованы в работе по созданию в крае инфраструктуры для работы малого бизнеса, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«По поручению губернатора края Владимира Миклушевского началась работа по созданию «дорожной карты» - системы мер, направленных на снижение административных барьеров и создания комфортных условия для работы предпринимателей. Я приглашаю всех вас принять участие в этой работе – через систему экспертных советов и общественных организаций», - обратился Игорь Савинов к участникам «круглого стола».

Напомним, конференция предпринимателей Приморского края работает во Владивостоке 8 ноября. Участие в ней принимают более 400 представителей малого и среднего бизнеса из всех муниципальных образований края. В программе конференции – «круглые столы»: «Франчайзинг – новый инструмент развития бизнеса», «Новые инструменты поддержки малого бизнеса в Приморском крае», «Интеграция малого бизнеса Приморья в экономическое пространство стран АТР», пленарное заседание на тему «Современные тенденции развития малого бизнеса в Приморском крае», а также ярмарка франшиз.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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