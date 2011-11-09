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В Приморском крае услуги по регулировке развала-схождения и шиномонтажу подорожали на 25%
В Приморском крае цены (тарифы) на платные услуги населению выросли с начала года на 6,5%, сообщает Приморскстат.
Отопление стало дороже на 2,8%, услуги газоснабжения – на 5,2%, вывоз мусора – на 8,4%, электроснабжения – на 9,7%, холодного водоснабжения – на 17,6%. Стоимость услуг по содержанию и ремонту жилья возросла на 3,1-3,8%, услуг по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ - на 18,5%. В октябре в 1,3 раза возросла плата за наем жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах.
В целом сначала года услуги железнодорожного транспорта дальнего следования стали дороже на 1,3%, воздушного – на 4%, автомобильного междугородного – на 11,8%, городского – на 18,3%. В сфере связи городская телефонная связь, почтовая, проводное вещание, телеграфная стали дороже на 12,4-24,6%.
В сфере бытового обслуживания на 7-16,9% стали дороже ритуальные услуги, ремонт и пошив одежды, помывка в бане, услуги парикмахерских, стирки и глажение белья, изготовления фото для документов, на 10,8-25,4% - услуги по регулировке развала-схождения и шиномонтажу колес легкового автомобиля.
Посещение кинотеатров, музеев и выставок, зарубежные туры стали дороже на 9,8-10,8%, отдельные медицинские услуги, правового характера – на 10,8-16,7%.
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