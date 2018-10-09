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Предпринимателям в Приморье предлагают заглянуть в "Единое окно"

09 Октября 2018, 17:22 | Приморье
Регистрация ООО и ИП, государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выписки из ЕГРН – эти и другие услуги теперь можно получить в офисе Сбербанка во Владивостоке.

На базе отделения для облуживания  юридических лиц начал работу Центр оказания услуг (ЦОУ) «Мой бизнес». Это стало возможным благодаря договоренности между Приморским отделением банка и МФЦ по Приморскому краю. Договор, заключенный между организациями летом этого года, позволил в кратчайшие сроки подготовить базу для оказания государственных и муниципальных услуг представителям бизнеса.

– Мы считаем, что появление такого сервиса в банке облегчит доступ предпринимателям к государственным услугам, ликвидирует часть административных барьеров. Кроме того, это даст новый импульс развитию сопутствующих сервисов,  в том числе банковских. Не секрет, что многофункциональные центры рассчитаны на прием массового клиента, в основном, физических лиц. По нашему мнению организация подобных услуг в банке позволит более качественно подойти к обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, – прокомментировал директор «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» Сергей Александров.

Сейчас в Приморье работает более 88 000 субъектов малого и среднего бизнеса, и их количество продолжает расти. Только в этом году в крае появилось более 4000 новых предприятий, во многом благодаря тому, что делают краевые власти и представители крупных структурных организаций для снижения административных барьеров и улучшения качества услуг для МСП.

- Сейчас мы формируем региональную программу развития малого и среднего предпринимательства, внедряем новые механизмы поддержки. Одним из них является запуск прозрачной и понятной системы госуслуг для бизнеса. Сегодня центр «Мой бизнес» заработал на базе Сбербанка во Владивостоке, надеюсь, что в перспективе сеть расширится на территорию всего Приморского края. Это позволит предпринимателям экономить свое время и сосредоточиться не на прохождении различных административных процедур, а на развитии своего дела, – отметил вице-губернатор Приморского края Константин Богданенко.

Центр оказания услуг для предпринимателей работает на базе действующего отделения Сбербанка по адресу Океанский проспект, 110 а. Владивосток стал первым городом на Дальнем Востоке, где в офисе банка заработал ЦОУ.

– Для нас большая гордость, что пилотный проект Сбербанка и Минэкономразвития на Дальнем Востоке стартовал именно во Владивостоке. Ни для кого не секрет, что Сбербанк стремится максимально расширить перечень услуг, которые мы предоставляем нашим клиентам. Особенно это важно для предпринимателей,  и теперь они смогут в наших офисах зарегистрировать ИП, тут же подать заявку на открытие расчетного счета и получить консультацию по другим продуктам для ведения бизнеса, – рассказал управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк Сергей Радюшкин.

Отметим, что в рамках проекта до января 2019 года на базе Сбербанка должны заработать Центры оказания услуг для предпринимателей еще в 18 субъектах РФ.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 
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Теги: сбербанк  банки  услуги 



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