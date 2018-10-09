Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Tele2 и фонд "Навстречу переменам" получили высшую награду за социальную программу
Tele2 стал лауреатом премии «Импульс добра» за лучшую корпоративную программу по развитию социального предпринимательства. Вместе с фондом «Навстречу переменам» Tele2 поддерживает лидеров, которые стремятся улучшить жизнь детей в регионах России.
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» победили в номинации «Корпоративная программа по развитию социального предпринимательства», учрежденной РСПП. Эксперты премии «Импульс добра» высоко оценили социальную программу, которую компания и фонд реализуют с 2012 года. Tele2 и «Навстречу переменам» проводят ежегодный Всероссийский конкурс для социальных предпринимателей. Организаторы поддерживают лидеров, которые предлагают решения социальных проблем в сфере детства. Победители конкурса получают начальное финансирование на год, информационную поддержку на территории региона и помощь в продвижении проекта в формате бизнес-инкубатора. Сотрудники Tele2 участвуют в отборе бизнес-идей, консультируют начинающих предпринимателей и курируют проекты победителей.
В конкурсе 2017 года приняли участие 423 социальных предпринимателя, из них пятеро получили гранты по 1,2 млн руб. Организаторы оказали дополнительную финансовую помощь проекту-финалисту 2015 года. В рамках программы корпоративного волонтерства в работе фонда приняли участие более 300 сотрудников Tele2 по всей стране. В прошлом году проекты конкурса «Навстречу переменам» помогли изменить к лучшему жизнь 12 тыс. детей.
Ежегодная премия «Импульс добра» вручается за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства и является высшей наградой страны в этой области. Премия учреждена фондом «Наше будущее», созданным президентом компании «Лукойл» Вагитом Алекперовым. Награда присуждается социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям государственных структур, коммерческим компаниям, журналистам, СМИ и вузам России.
Согласно исследованию центра «Циркон», социальным предпринимательством в России в основном занимаются люди в возрасте от 30 до 39 лет – на них приходится 36% опрошенных. Вторые по многочисленности – социальные предприниматели 40-49 лет. Женщины в этом бизнесе численно превосходят мужчин и составляют 53,5%. Основным мотивом для занятий социальным предпринимательством большинство респондентов (71%) назвали желание реализовать определенную идею. Для 54% опрошенных таким стимулом стало стремление решить личную проблему, важную для члена семьи или себя.
Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:
«Социальное предпринимательство зародилось в России сравнительно недавно – в конце 2000-х. Эффективно в данном направлении работает не так много организаций. Именно фонд «Навстречу переменам» стал пионером в области поддержки социального предпринимательства и сумел придать этой работе системный характер. Важно, что мы не просто оказываем творческим и смелым людям финансовую поддержку, а делимся с ними нашей бизнес-экспертизой. Социальная программа стала частью повседневной жизни компании: свыше 300 коллег участвуют в проведении ежегодного всероссийского конкурса на всех этапах. Мы верим, что именно социальное предпринимательство может внести глубокие структурные изменения в социальный облик страны, и рады ощущать причастность к этим процессам».
Евгения Телицына, исполнительный директор фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам»:
«Мы очень рады, что плодотворное сотрудничество фонда с компанией Tele2 было отмечено на таком высоком уровне. Я много путешествую по стране и вижу, как лично вовлечены сотрудники компании во всех регионах, как важны им успехи социальных предпринимателей – участников программ фонда, сколько времени и усердия они вкладывают в развитие проектов. Также я знаю, как ценят наши участники работу своих консультантов и наставников из Tele2. Мне кажется, что именно из такого взаимовыгодного сотрудничества рождаются настоящие долгосрочные социальные изменения. Очень приятно, что компания стала лауреатом премии – каждый сотрудник компании, вовлеченный в нашу работу, достоин этой награды».
Новости тематики
- Tele2 и фонд "Навстречу переменам" получили высшую награду за социальную программу
- "Ростелеком" помогает человеку оставаться здоровым
- "Морские огороды" подсадят на мобильный интернет
- Tele2 запускает полную линейку популярных платежных сервисов
- Число пользователей личного кабинета Tele2 в Приморье выросло на 24%
- Tele2 приходит на помощь клиентам по сигналу SOS
- Tele2 и ДВФУ подписали соглашение о сотрудничестве на ВЭФ во Владивостоке
- "Ростелеком" подключит ТОРы к оптическим сетям связи
- "Ростелеком" будет развивать цифровую экономики в Приморском крае
- "МегаФон" подготовил сеть к ВЭФ во Владивостоке
Новости раздела
- Tele2 и фонд "Навстречу переменам" получили высшую награду за социальную программу
- Стройка требует зелени
- Застройщикам помогут ускориться
- Во Владивостоке состоится форум "Технологии Безопасности-2018"
- В Приморье завершают асфальтирование новой дороги в ТОР "Михайловский"
- В Приморье торговые сети и фермеры продолжают снижать цены
- КРДВ готова покупать земли в Приморье
- Во Владивостоке продолжили строительство шести проблемных домов в Снеговой Пади
- Крупный инвестор из Франции заинтересован в строительстве парка в Приморье на 20 гектарах
- "Ростелеком" помогает человеку оставаться здоровым
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Крымчан зовут учиться, лечиться и отдыхать в Приморье
- Как можно лишиться всех денег при оплате банковской картой
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)
- Олег Кожемяко начал с жестких заявлений
- Олег Кожемяко: Мэру Владивостока не место в моей команде
- В Правительстве Хабаровского края будут полностью сокращены три министерства