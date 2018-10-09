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Tele2 и фонд "Навстречу переменам" получили высшую награду за социальную программу

09 Октября 2018, 15:05 | Приморье

Tele2 стал лауреатом премии «Импульс добра» за лучшую корпоративную программу по развитию социального предпринимательства. Вместе с фондом «Навстречу переменам» Tele2 поддерживает лидеров, которые стремятся улучшить жизнь детей в регионах России.

Tele2 и фонд «Навстречу переменам» победили в номинации «Корпоративная программа по развитию социального предпринимательства», учрежденной РСПП. Эксперты премии «Импульс добра» высоко оценили социальную программу, которую компания и фонд реализуют с 2012 года. Tele2 и «Навстречу переменам» проводят ежегодный Всероссийский конкурс для социальных предпринимателей. Организаторы поддерживают лидеров, которые предлагают решения социальных проблем в сфере детства. Победители конкурса получают начальное финансирование на год, информационную поддержку на территории региона и помощь в продвижении проекта в формате бизнес-инкубатора. Сотрудники Tele2 участвуют в отборе бизнес-идей, консультируют начинающих предпринимателей и курируют проекты победителей.

В конкурсе 2017 года приняли участие 423 социальных предпринимателя, из них пятеро получили гранты по 1,2 млн руб. Организаторы оказали дополнительную финансовую помощь проекту-финалисту 2015 года. В рамках программы корпоративного волонтерства в работе фонда приняли участие более 300 сотрудников Tele2 по всей стране. В прошлом году проекты конкурса «Навстречу переменам» помогли изменить к лучшему жизнь 12 тыс. детей.

Ежегодная премия «Импульс добра» вручается за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства и является высшей наградой страны в этой области. Премия учреждена фондом «Наше будущее», созданным президентом компании «Лукойл» Вагитом Алекперовым. Награда присуждается социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям государственных структур, коммерческим компаниям, журналистам, СМИ и вузам России.

Согласно исследованию центра «Циркон», социальным предпринимательством в России в основном занимаются люди в возрасте от 30 до 39 лет – на них приходится 36% опрошенных. Вторые по многочисленности – социальные предприниматели 40-49 лет. Женщины в этом бизнесе численно превосходят мужчин и составляют 53,5%. Основным мотивом для занятий социальным предпринимательством большинство респондентов (71%) назвали желание реализовать определенную идею. Для 54% опрошенных таким стимулом стало стремление решить личную проблему, важную для члена семьи или себя.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

«Социальное предпринимательство зародилось в России сравнительно недавно – в конце 2000-х. Эффективно в данном направлении работает не так много организаций. Именно фонд «Навстречу переменам» стал пионером в области поддержки социального предпринимательства и сумел придать этой работе системный характер. Важно, что мы не просто оказываем творческим и смелым людям финансовую поддержку, а делимся с ними нашей бизнес-экспертизой. Социальная программа стала частью повседневной жизни компании: свыше 300 коллег участвуют в проведении ежегодного всероссийского конкурса на всех этапах. Мы верим, что именно социальное предпринимательство может внести глубокие структурные изменения в социальный облик страны, и рады ощущать причастность к этим процессам».

Евгения Телицына, исполнительный директор фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам»:

«Мы очень рады, что плодотворное сотрудничество фонда с компанией Tele2 было отмечено на таком высоком уровне. Я много путешествую по стране и вижу, как лично вовлечены сотрудники компании во всех регионах, как важны им успехи социальных предпринимателей – участников программ фонда, сколько времени и усердия они вкладывают в развитие проектов. Также я знаю, как ценят наши участники работу своих консультантов и наставников из Tele2. Мне кажется, что именно из такого взаимовыгодного сотрудничества рождаются настоящие долгосрочные социальные изменения. Очень приятно, что компания стала лауреатом премии – каждый сотрудник компании, вовлеченный в нашу работу, достоин этой награды».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: малый бизнес  tele2  Навстречу переменам 



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