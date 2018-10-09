Стройка требует зелени

На прошедшем в Приморье Втором международном фестивале «зеленых» технологий GreenFest, участники рассказали о своих успехах в создании комфортной среды обитания

Жить хочется долго и счастливо. Однако без здоровой экологии, комфорта проживания и множества других элементов, из которых сегодня складывается вековое долголетие, подобная мечта неосуществима. Поэтому в соответствии с государственной программой «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы в нашем регионе интенсивно внедряются современные технологии строительства экономных, экологичных и удобных во всех отношениях жилых и нежилых построек и сооружений самого разного назначения.

Первый международный фестиваль GreenFest в Приморье прошел в рамках Года экологии в сентябре прошлого года на площадках традиционной международной выставки «Строительство», акцентировав ее экологическое направление. Первый опыт удался. Поэтому и второй фестиваль состоялся под привычным уже брендом 26-й специализированной выставки «Строительство-2018», которая прошла в этом году в конце сентября в Артеме, в новом экспо-центре в районе «Приморского кольца».

Организатор этого эко-фестиваля архитектор Ольга СЕРЕБРЕННИКОВА отмечает, что сам по себе GreenFest в Приморье призван стать эффективной бизнес-площадкой для архитекторов, дизайнеров, проектировщиков, строителей и многих других специалистов, которые сегодня работают над задачей создания комфортной и здоровой среды человека. Соответственно, программой фестиваля были предусмотрены бизнес-встречи, обучающие семинары по экологическому проектированию, стандартам «пассивного дома» и «умного дома», панельные дискуссии, воркшопы, интерактивы. В конце концов, можно было просто присесть на лужайке экофестиваля на блоки прессованного сена и поговорить с собеседником о приятном.

Фестиваль и выставка показали, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, эконаправления в проектировании и строительстве в Приморье переживают весьма динамичный рост, благодаря повышению спроса населения на качество жизни.









Определенным успехом у посетителей пользовались стенды, на которых были представлены макеты экологичного многоэтажного квартала «Надеждинское полесье» и малоэтажного экологичного поселка на полуострове «Де-Фриз». Многие интересовались макетом «пассивного дома».

Но эко-направления сегодня затрагивают и строительные материалы, и оформление, и даже создание условий для досуга.

Директор компании Дальневосточный завод «Эколос» Дмитрий БОБКОВ отметил: «Наша компания знаменательна тем, что мы в принципе идем нога в ногу с экологией, потому что занимаемся производством оборудования для любых типов сточных вод. Пока еще очень много стоков у нас в крае сбрасывается без очистки. Мы, как дальневосточный завод, стараемся эту ситуацию сглаживать. Очень плотно работаем с производственными предприятиями. Если брать сферу ЖКХ, то по мере сил участвуем во всех проектах реконструкции или строительства муниципальных очистных сооружений. Нами уже построены очистные сооружения в поселке Раздольном на 600 кубов в сутки, проработаны - для Михайловского и Ханкайского районов».

Руководитель предприятия рассказал, что производство завода, расположенное в Уссурийске, дает сегодня широкий спектр систем оборудования для водоочистки, используя приоритетно отечественные материалы и комплектующие. К сожалению, есть вопросы по технически сложным высокоточным приборам, но им тоже подыскиваются альтернативы. Как определенный успех можно расценивать то, что с 2016 года предприятие работает практически по стабильным ценам, выпуская продукцию под брендом «Сделано в Приморье». Работа по мере необходимости ведется в контакте с общественными экологическими организациями и наукой. Так некоторые проекты осуществляются при поддержке ДВФУ. В частности, идет совместная работа по улучшению состояния бухты Золотой Рог. Как определенный итог - имеется уже несколько патентов на полезные изобретения, которые прорабатываются в привязке к новому производству.

Представительница компании «Фитоцех Леса» Александра АБРАШКИНА поделилась, что во внутреннем оформлении помещений у нас в регионе сегодня стало модным и спросовым вертикальное озеленение стабилизированными мхами и натуральными растениями, которые прошли специальную обработку и при использовании не требуют полива и иного кропотливого труда. При этом, не изменяясь внешне, они могут украшать помещения до 10 лет. Озеленение искусственными растениями и цветами больше производится по нежилым помещениям - офисам, кафе и пр. Ну, и живые растения тоже не отдают без боя свои позиции в среде нашего обитания. Компания озеленяет помещения под заказы в основном неприхотливыми в уходе растениями, поставляемыми проверенными поставщиками, даже из Голландии. Соответственно выстраиваются каркасы под вертикалку, делается автополив и пр. В комплексе выполняются работы и по приобъектному ландшафтному дизайну.

Алесандра считает, что, конечно, польза от натуральных растений в своем доме или квартире неоспорима - они вырабатывают кислород. Но читателям «ЗР» посоветовала не увлекаться озеленением спален, поскольку это влечет и отрицательный эффект.

А Виталий ЛИСОВЕЦ, отрекомендовавшийся на фестивале экспонентом и одновременно экскурсоводом проекта «Изумрудная долина», отметившего в конце сентября свое семилетие, считает, что насыщение нашей жизни такими историко-культурными и экологическими объектами, как этот, делает ее продолжительней не только физически, но и духовно. По его словам, такие культурные мероприятия, как фестиваль «Великая Русь», «Восточные лета» или приезд Деда Мороза из Великого Устюга в свою самую восточную резиденцию страны собирают в этом городке, сделанном под старорусскую крепость, до 800-1000 и более человек - от Находки до Хабаровска. Заглядывают на огонек и иностранцы. Но в основном здесь отдыхают жители Уссурийска. Многие - целыми семьями. Место стало любимым и для многих пенсионеров, которые часто приезжают сюда, в район села Утесного, чтобы просто отдохнуть и подышать свежим воздухом.

Генеральный директор этого Русского исторического парка Сергей ВАКУЛЕНКО добавил: «Наша русская культура достаточно интересна и многогранна. Я для себя ставлю задачу - чтобы у того, кто пришел к нам, вызвать интерес. У нас не музей. Мы просто стараемся показать всю нашу отечественную красоту, духовность. И в зависимости от этого каждый у нас понимает - интересно ему это или нет. Стоит ли ему обернуться назад и узнать что-то сокровенное, или же нет. В таком вот ключе и работаем».

В общем, Второй международный фестиваль GreenFest в Приморье показал, что у нас есть и проекты, и образцы создания умной, комфортной и культурной среды, к которой так истово сегодня стремится наша широкая дальневосточная душа.

На фото: Проектирование и строительство в Приморье берут на вооружение новейшие технологии созидания эффективной и экологичной среды обитания.

Фото Елены АБАШЕВОЙ