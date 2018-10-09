Застройщикам помогут ускориться

Олег Кожемяко проинспектировал долгострои и пообщался с их дольщиками

Работа по решению проблем «зависших» строек в Приморье продолжается, несмотря на перемены в руководстве региона. Уже через несколько дней после своего назначения врио губернатора края Олег КОЖЕМЯКО встретился с дольщиками владивостокских долгостроев. А в минувшую пятницу, 5 октября, на совещании в «белом доме» были определены пути решения для каждого из проблемных объектов.

Напомним, что активная работа с «обманутыми дольщиками» была начата еще Андреем ТАРАСЕНКО. За последние месяцы состоялась целая серия совещаний с участием представителей администрации, застройщиков и самих дольщиков. В середине августа бывший врио губернатора пообщался с дольщиками долгостроев Владивостока непосредственно на самих объектах, заверив, что не оставит людей один на один с их жилищной проблемой. А на днях эту позицию подтвердил возглавивший Приморье Олег Кожемяко.

Объезд проблемных строек новый глава края начал с Пихтовой, 35, где несколько секций жилого дома стоят недостроенными уже много лет. При этом в них живут люди, хотя условия оставляют желать лучшего: не работают лифты, нет стабильного отопления, в некоторых подъездах отсутствует отделка мест общего пользования. Ситуация усугубляется отсутствием единства среди пайщиков жилищного кооператива, который начал возводить дом еще в начале 90-ых годов, а также неясной ситуацией с земельным участком под домом. Олег Кожемяко лично осмотрел одну из недостроенных секций дома и пообщался с представителями разных сторон, чтобы услышать все точки зрения. Он подтвердил, что в зиму дом войдет с теплом и электричеством, но дальнейшая судьба долгостроя зависит, в первую очередь, от того, смогут ли прийти к консенсусу сами жильцы.





Не менее сложный случай – недострой на Кипарисовой, 26, где этажей построили больше, чем было предусмотрено проектом. Это создает угрозу устойчивости всей конструкции. Врио губернатора поручил своему заместителю Алексею НЕМКОВУ просчитать два варианта решения вопроса – демонтаж «лишних» этажей и выплата компенсаций дольщикам, либо укрепление конструкции здания. После этого планируется провести консультации с дольщиками объекта, чтобы найти оптимальное решение.

В микрорайоне «Д» Снеговой Пади, где предстоит достроить более 1,5 тысячи квартир, в том числе по программе «Жилье для российской семьи», Олег Кожемяко пообщался с представителями новой компании-

подрядчика – ООО «Восточный луч». Они рассказали врио губернатора о ходе работ и попросили ускорить подключение домов к инженерным сетям.

- Какой объем строительства вы выполните в этом месяце? Сколько человек работает на объекте? Какая выработка на человека? - Олег Кожемяко стремился досконально изучить ситуацию на объекте. Глава региона подчеркнул, что дольщики заинтересованы в скорейшей сдаче домов, а администрация Приморья со своей стороны готова оказать необходимое содействие для ускорения работ.

- Нам передаются непроданные квартиры в первой и второй очереди, а также новый участок. За счет продажи непроданных квартир мы достраиваем первый и второй дома и на участке размещаем третий, пятиподъездный дом, - отчитался представитель новой компании-застройщика ЖК «Life», расположенного неподалеку от Снеговой Пади. Здесь власти края также подключатся к решению вопроса о снижении стоимости подключения комплекса к инженерным сетям.

В почти готовом жилом комплексе «Одиссей», расположенном на Змеинке, работы по достройке также ведет новая компания. Помимо обсуждения деталей и сроков завершения строительства, Олег Кожемяко обратил особое внимание представителей администрации Владивостока на необходимость оборудовать нормальную подъездную дорогу к новому дому. Сегодня забраться на сопку, где построен «Одиссей», можно только по крутой грунтовке, но к моменту сдачи дома необходимо выполнить благоустройство прилегающей территории, подчеркнул врио губернатора.

Строительство многоэтажки на Грибоедова,46, которая стала завершающей точкой маршрута, тянется уже более 10 лет.

- Мы взяли еще одну ипотеку, купили другую квартиру. А кто-то до сих пор скитается по съемным, - рассказал Олегу Кожемяко один из дольщиков. По словам покупателей недвижимости, несмотря на то, что снаружи дом выглядит готовым, внутри нет практически ничего – ни коммуникаций, ни лифтов. Необходимая для достройки дома сумма превышает 300 млн рублей, однако дольщики готовы внести эту сумму под гарантию «Примкрайстроя».

Олег Кожемяко пообещал, что для достройки каждого из «проблемных» домов будет разработана своя «дорожная карта», потому что универсального решения для всех долгостроев не существует. Где-то придется докапитализировать Корпорацию жилищного строительства, чтобы она могла достроить жилье и передать его дольщикам, где-то – выделять средства на инженерные сети, а где-то не исключен выкуп долей у тех, кто выступает против смены застройщика.

- Сейчас важно дать дольщикам увидеть перспективу решения их жилищного вопроса – пусть не сейчас, но через год-два. За каждым объектом мы закрепим ответственных лиц из администрации Приморья, которые вместе с представителями дольщиков будут регулярно объезжать объекты и смотреть, как выполняется план. По необходимости будем корректировать планы и оказывать помощь подрядчикам, чтобы они исполняли взятые на себя обязательства, - подчеркнул Олег Кожемяко.

Досье "Золотого Рога": Развитие жилищного строительства является одним из приоритетов государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы. А на федеральном уровне по поручению президента России Владимира ПУТИНА сформирована «дорожная карта» по внедрению проектного финансирования строительной отрасли вместо договоров долевого участия (ДДУ). Полностью отказаться от использования денег дольщиков для строительства жилых домов планируется к концу 2020 года.

На фото: «Какой объем строительства вы выполните в этом месяце? Сколько человек работает на объекте? Какая выработка на человека?», - Олег Кожемяко стремился досконально изучить ситуацию на объекте.

Фото автора

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

КСТАТИ

Над Снеговой Падью взойдет «Луч»

Строительные работы на всех шести объектах микрорайона «Снеговая Падь. Комплекс Д», обязательства по достройке которых по просьбе администрации края взяла на себя компания «Восточный Луч», возобновлены. В настоящий момент на стройплощадке находятся около 70 рабочих, включая инженерный состав, и несколько единиц техники. Наиболее активно работы идут на «свечках» №25 и 26. Ведутся также работы в доме №3.

А на площадке будущего дома №1 полным ходом идут работы по устройству монолитных фундаментов строения. Ведется подготовка к началу производственных работ на доме №4. Сейчас компания заключает договоры на поставку и монтаж панелей, кладку фасада, внутренние сантехнические и электромонтажные работы на двух объектах. Активная деятельность развернута и на доме №2 – здесь строители ведут подготовку основания под фундаменты жилого строения. Сейчас на площадку завозятся панели, ведется изготовление каркасов на фундамент.