"МегаФон" подключил к 4G еще 200 000 жителей Приморья

Более чем на 40% увеличилось число базовых станций 4G/LTE в сети «МегаФон» в Приморском крае в 3-м квартале этого года. Оператор запустил сеть связи четвертого поколения в третьем по численности населения городе региона Находке, а также в Дальнереченске, поселке Кавалерово и селе Черниговка. Теперь доступ к быстрому мобильному интернету имеют более 60% жителей Приморья, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Компания «МегаФон» подводит итоги развития сети на территории Приморского края в третьем квартале 2017 года. За июль - сентябрь специалистам компании удалось значительно расширить зону покрытия, увеличить емкость сети и скорость передачи данных. Новые базовые станции стандарта LTE начали работать в городах Находка и Дальнереченск, а также в поселке Кавалерово и селе Черниговка. В этих населенных пунктах проживает более 200 000 человек. Таким образом возможность пользоваться быстрым мобильным интернетом от «МегаФона» сегодня есть более чем у 60% населения региона.

«Развитие мобильной сети четвертого поколения на территории Приморского края – одна из наших приоритетных задач, – отмечает Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». — Высокоскоростного мобильный интернет очень востребован нашими клиентами. Объем потребляемого ими LTE-трафика стремительно растет, за последний год в крае он вырос в 4 раза. Мы продолжаем расширять географию присутствия 4G/LTE в районах края, для того, чтобы жители и гости Приморья оставались всегда онлайн: следили за новостями, общались в мессенджерах, смотрели новые фильмы и сериалы на высоких скоростях».

Технология 4G/LTE позволяет отправлять и получать «тяжелые» файлы объемом 1 Гб и более, смотреть видео в FullHD-качестве без ожидания загрузки, пользоваться интернет-браузером с большим количеством вкладок без задержки при открытии страниц, скачивать аудио- и видеофайлы, раздавать Wi-Fi на несколько устройств, комфортно играть в онлайн-игры.