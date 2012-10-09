Приморье дождалось нефть по ВСТО-2

ВЛАДИВОСТОК, 9 октября, ZRPRESS. Завершилось заполнение нефтью участка второй очереди нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО-2), пересекающего границы Хабаровского и Приморского краев.

Заполнение прошло в штатном режиме. На заполнение 207-километрового участка до НПС-38 (с.Невское, Приморский край) потребовалось около 1 млн 250 тыс. тонн нефти.

В сообщении ООО "Дальнефтепровод" ("дочка" АК "Транснефть") поясняется, что с учетом заполненного участка до окончательного заполнения нефтью трубопроводной системы ВСТО-2 протяженностью 4 тыс. 739 км остается около 417 км. Согласно графику, нефть подойдет к конечной точке нефтепровода – специализированному морскому нефтеналивному порту "Козьмино" (п. Врангель) в начале ноября 2012 года.

На первом этапе мощность трубопроводной системы ВСТО-2 составит 30 млн тонн нефти в год с увеличением до 50 млн. Отгрузка первой партии из объемов, прокачанных по ВСТО-2, запланирована на 7-11 ноября, нефть поступит из ресурсов ТНК-ВР. Всего по ВСТО-II будут отгружены четыре ноябрьские партии объемом 100 тыс. тонн каждая.

"Транснефть" приступила к заполнению нефтью ВСТО-2 в начале июля.

Досье "ЗР": ВСТО строится для транспортировки нефти на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Первая очередь системы была введена в эксплуатацию в конце декабря 2009 года. На первом этапе был построен участок нефтепровода Тайшет (Иркутская область) - Сковородино и нефтеналивной терминал Козьмино на побережье Тихого океана. От Сковородино до порта нефть перевозится по железной дороге. На втором этапе было осуществлено строительство участка от Сковородино до побережья Тихого океана и увеличение мощности морского терминала.

Олег КЛИМЕНКО.

