Завод «Звезда» задолжал за ремонт 290 тысяч рублей

ВЛАДИВОСТОК, 9 октября, ZRPRESS. ОАО «ДВЗ «Звезда» не удалось добиться в Пятом арбитражном апелляционном суде отмены решения Арбитражного суда Приморского края, который взыскал с завода 291 352 рублей за неоплату ремонта кабинетов.

Как следует из материалов дела, между ООО «Два медведя» (подрядчик) и ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» (заказчик) был заключен договор строительного подряда, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить ремонт кабинетов в здании Инженерного корпуса ОАО «ДВЗ «Звезда». Стоимость работ составила 291 352 рубля.

Поскольку завод принял выполненные работы без замечаний, но не оплатил их, общество обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд Приморского края. Суд счел позицию ООО «Два медведя» обоснованной и принял решение в его пользу. С данным решением не согласился «ДВЗ «Звезда», обжаловав его в Пятом арбитражном апелляционном суде, но в удовлетворении требований ему было отказано.

Постановление вступило в законную силу, но может быть обжаловано в кассационном порядке, сообщает Марина Кратанчук, специалист по связям с общественностью и СМИ Пятого арбитражного апелляционного суда.