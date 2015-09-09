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Киловатт ударил по панелям "Доступного жилья"
Отпускная цена «квадрата» панелей крупнопанельного домостроения в скором времени поползет вверх
О том, что тарифы душат производство, говорится давно и много. Но сегодня они душат его как-то особенно крепко. Например, для владивостокского предприятия стройиндустрии ОАО «Фирма «Аврора» каждый потребленный июльский киловатт оказался дороже июньского на 67%.
За июнь ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) выставило счет за электроэнергию ОАО «Фирма «Аврора» в размере 888 716 рублей 64 копейки. А за июль к оплате была предъявлена сумма еще больше – 1 437 917 рублей 4 копейки.
Такие суммы удивительны в том смысле, что предприятием в июле потребление электроэнергии было снижено примерно на 8 тыс. кВт.ч – до 250 тыс. В итоге каждый потребленный июльский киловатт оказался дороже июньского на 67%. Он подорожал с 2,92 рубля до 4,87 рубля. А с учетом НДС отпускная цена 1 киловатта для этого предприятия выросла до 5,75 рубля.
Надо заметить, что приморские энергетики успокаивали руководство «Авроры», что за год тариф для предприятия подорожает в пределах 10-12%, как и в предыдущие годы.
Действительно, по одноставочному тарифу для потребителей товар энергетиков вырос как раз на эти 12%. Но для крупных потребителей, потребляющих 670 кВт и выше, каким является «Аврора», поставки электроэнергии рассчитываются по трехставочному тарифу. Для них фактический рост тарифа оказался в 5,5 раз больше обещанного!
Переход на новые энерготарифы для предприятий страны был предписан Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 года. Соответственно, департаментом по тарифам Приморского края 24 декабря 2014 года было принято постановление № 65/14 об установлении цен (тарифов) на электроэнергию для потребителей за исключением населения и категорий, приравненных к ним. А 27 мая этого года новым постановлением № 21/10 в предыдущее были внесены изменения. В итоге получился ошеломительный для большой группы крупных энергопотребителей тариф.
Особое недоумение у специалистов предприятия вызвал рост энерготарифа ставки стоимости так называемой «сетевой» мощности со 198 до 964 рублей за 1 кВт. Притом что, например, в Хабаровском крае стоимость сетевой мощности по сравнению с первым полугодием этого года выросла на 28%, а в Амурской области – на 14%.
Для «Авроры», где доля электроэнергии в себестоимости продукции сегодня составляет 3-5%, казалось бы, это подорожание электроэнергии не должно быть катастрофичным, но генеральный директор предприятия Михаил ТАТАРЕНКО считает, что с таким тарифом недалеко и до банкротства. Уже в течение трех лет «Аврора» не повышала цен на свою продукцию. Отпускная цена «квадрата» панелей крупнопанельного домостроения для жилья теплой модернизированной 83-й серии, которые выпускает предприятие, составляет около 10 тыс. рублей или 14 тыс. за кубометр железобетона. Примерно по таким же ценам отпускает свою продукцию и конкурентное ему ОАО «Завод ЖБИ-3» в пос. Заводском.
Если бы доля стоимости продукции заводов КПД в конечной цене «квадрата» составляла бы, как в прошлом, 40%, то отпускная цена сборного железобетона сейчас должна была бы быть в 2,5 раза больше. Конечно, это сегодня нереально, и предприятие работает с теми скромными ценами, по которым его продукцию сегодня покупают.
Какой-то период на старых запасах «Аврора» еще продержится на прежней отпускной цене, комплектуя объекты, которые находятся в работе у строителей района Снеговой пади, однако уже через несколько месяцев, когда похолодает и энергопотребление придется увеличить, отпускаемый предприятием «квадрат» может подорожать на тысячу рублей. Иначе выпуск продукции грозит стать нерентабельным.
А холодное время в крае длится по шесть месяцев в году. Кроме того, дважды в год паровые сети останавливают на плановый ремонт и подключение электропрогрева для тепловой обработки изделий. Это значительно увеличивает мощность и количество потребляемой предприятием электроэнергии.
Поскольку другие участники домостроительного конвейера тоже в разной степени являются энергопотребителями, то и конечная цена квадрата нового жилья в итоге может подорожать. Предположительно, еще до конца этого года в крае остро встанет вопрос о том, чтобы подвинуть вверх с 35 тыс. рублей за 1 кв. метр до 40 тыс. жилье, строящееся по программе «Доступное жилье - российской семье».
Михаил Татаренко считает, что новый энерготариф особенно сильно бьет по предприятиям стройиндустрии: ОАО «Владивостокский комбинат производственных предприятий», ООО «Посадская,20» и ряду других.
Есть надежда, что в крае возникнет понимание, что с этим тарифом переборщили и его успеют как-то поправить до разумного предела, пока он не убил часть производств.
Жизнь для новых энерготарифов, по которым приморские предприятия сегодня должны оплачивать электроэнергию, отведена до 31 декабря. Не факт, что в преддверии Нового года их не пересмотрят. Но далее возможно, как антикризисная мера, пройдет предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС): отказаться от повышения тарифов естественных монополий в 2016 году. Возможно, это как-то притормозит маховик инфляции, разгоняемый растущими тарифами.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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