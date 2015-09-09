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Компания "Ростелеком" объявляет о старте акции "Пакет навсегда" в Приморском крае
По условиям акции клиенты компании могут получить значительную скидку на услуги «Домашний интернет» и «Интерактивное телевидение», пишел Деловая газета "Золотой Рог".
В акции могут принять участие новые клиенты компании, подключающие одновременно две услуги «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ», а также пользователи, решившие подключить вторую из данных услуг. При наличии услуги «Домашний телефон» от «Ростелекома» клиенту предоставляются еще более выгодные условия в акции.
Стоимость «Пакета навсегда» рассчитывается исходя из выбранной скорости интернета, а также количества подключаемых каналов на «Интерактивном ТВ». В разных населенных пунктах края, в зависимости от технической возможности, скорость доступа в интернет по акции может составлять от 3 до 70 Мбит/с. Ежемесячный платеж за две услуги – от 450 до 1190 рублей. Подать заявку на подключение по акции можно до 30 ноября 2015 года.
«Скидка на «Домашний интернет» и «Интерактивное телевидение» закрепляется на постоянной основе на все время пользования тарифными планами, участвующими в акции. Скидка действует до тех пор, пока вы сами не измените тарифный план», – рассказывает Руслан Тулаганов, директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком».
Узнать подробности акции, проверить техническую возможность подключения и оставить заявку можно на сайте «Ростелекома» www.rt.ru, в центрах продаж и обслуживания или по бесплатному номеру 8-800-100-0800.
Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
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