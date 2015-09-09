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Владивосток ищет инвестподдержку
Администрация Владивостока и Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона договорились о сотрудничестве при реализации инвестиционных проектов. Соглашение подписали в ходе ВЭФ глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ и ген. директор Фонда Алексей ЧЕКУНКОВ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
В числе первых инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы с участием Фонда развития Дальнего Востока, - строительство ВКАД, создание выставочного комплекса ВЛАДЭКСПО на о. Русском, развитие транспортного коридора «Приморье-3» (Владивосток - Песчаный - Барабаш - Фэньшуйлин - Хуньчунь).
«Поддержка Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона для нас очень важна, - прокомментировал подписание соглашения Игорь Пушкарев. - Если фонд подключится к продвижению наших проектов - это действительно серьезно продвинет нас в их реализации». А директор ФРДВ Алексей Чекунков подчеркнул, что проекты развития Владивостока станут одними из приоритетных в работе Фонда.
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