Владивосток ищет инвестподдержку

Администрация Владивостока и Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона договорились о сотрудничестве при реализации инвестиционных проектов. Соглашение подписали в ходе ВЭФ глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ и ген. директор Фонда Алексей ЧЕКУНКОВ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В числе первых инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы с участием Фонда развития Дальнего Востока, - строительство ВКАД, создание выставочного комплекса ВЛАДЭКСПО на о. Русском, развитие транспортного коридора «Приморье-3» (Владивосток - Песчаный - Барабаш - Фэньшуйлин - Хуньчунь).

«Поддержка Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона для нас очень важна, - прокомментировал подписание соглашения Игорь Пушкарев. - Если фонд подключится к продвижению наших проектов - это действительно серьезно продвинет нас в их реализации». А директор ФРДВ Алексей Чекунков подчеркнул, что проекты развития Владивостока станут одними из приоритетных в работе Фонда.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.