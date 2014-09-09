У штурвала группы FESCO встал гендиректор Владивостокского морского торгового порта

Руслан Алиханов покинул пост президента группы, отработав чуть больше года

Руслан Алиханов 5 сентября покинул пост президента ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головной компании Транспортной группы FESCO), чтобы заняться собственными проектами. Новым президентом назначен Константин СОКОЛОВ, первый вице-президент FESCO и генеральный директор входящего в группу ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП).

Президентом FESCO Руслан Алиханов, ранее являвшийся партнером McKinsey & Co, был назначен в июне 2013 года, сменив на этом посту Юрия ГИЛЬЦА, ныне являющегося генеральным директором железнодорожной группы Rail Garant. В 2012 году мажоритарный акционер ДВМП - компания «Промышленные инвесторы» Сергея ГЕНЕРАЛОВА - продала 56% акций пароходства. Юрий Гильц занимал должность президента FESCO с мая 2012 года после ухода с этого поста Сергея Генералова.

«За полтора года работы в FESCO Руслан (Шарафович) выполнил основную задачу, поставленную перед ним акционерами. Под его руководством была разработана новая долгосрочная стратегия компании до 2020 года. Согласно ей, FESCO должна укрепить свои позиции как крупнейшая транспортная группа России, связывающая российский Дальний Восток, Азию и Европу морскими линиями и транссибирскими контейнерными поездами», - сказал Александр ВИНОКУРОВ, президент группы «Сумма» (основной акционер FESCO).

«Решение является заранее согласованным с основными акционерами: группой «Сумма» и TPG. Я искренне признателен акционерам FESCO за сотрудничество и предоставленные возможности. Теперь я займусь реализацией собственных проектов и хочу продолжить карьеру в новом качестве», - сообщил Руслан Алиханов.

Новый президент FESCO Константин Соколов имеет большой опыт в транспортной отрасли. Выпускник Ленинградского Высшего инженерного морского училища имени адмирала Макарова, Константин Соколов работал генеральным директором ОАО «Балтлеспорт», возглавлял Морской торговый порт «Усть-Луга». С сентября 2013 года - вице-президент FESCO по портовому дивизиону и одновременно гендиректор ОАО «ВМТП».

Досье "Золотого Рога":

Транспортная группа FESCO - интермодальный оператор, объединяющий возможности морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания в собственных терминалах в портах России и СНГ. Холдингу принадлежат ОАО «ВМТП», железнодорожный оператор «Трансгарант» и доля в ЗАО «Русская тройка». Сейчас 32,5% акций ДВМП принадлежат «Сумме» Зиявудина МАГОМЕДОВА, 23,8% акций - структурам Марка ГАРБЕРА, 17,4% - TPG, 26,3% находятся у других акционеров и в свободном обращении.

Отметим, что FESCO продолжает консолидировать активы. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разрешила ОАО «ВМТП» приобрести 34% уставного капитала ООО «Владивостокский автомобильный терминал» (ВАТ).

В результате сделки стивидор консолидирует в своей собственности 100% ВАТ.

«Владивостокский автомобильный терминал» занимается перевалкой и хранением автотехники. В настоящее время 33% терминала принадлежит ЗАО «Транском» (контролируется бывшими менеджерами ВМТП, 1% - у ООО «Техно-Актив» (обе компании зарегистрированы во Владивостоке)). «Транскомом» в равных долях владеют 7 физлиц: Вячеслав ПЕРЦЕВ, Михаил РОБКАНОВ (оба - бывшие руководители ВМТП), Геннадий БРЮХНО, Александр ДОМНИН, Александр КОНОНЕНКО, Александр ПОЛОВОЙ и Валерий ФИНТИСОВ. 98,86% «Техно-Актива» принадлежит ВМТП, 1,14% - «Транскому».

Досье "Золотого Рога":

ОАО «ВМТП» - крупнейшая стивидорная компания в порту Владивостока, 68,379% акций компании принадлежат ООО «М-Порт» (Москва) - структуре ОАО «ДВМП». Еще 28,458% принадлежат ООО «Национальная контейнерная компания».

Ранее ОАО «ВМТП» консолидировало на своем балансе 100% уставного капитала ООО «Нефтеперевалочное предприятие «Владпортбункер» (оператор бункеровочной базы в порту). Доля стивидора в ООО увеличилась с 49% до 100%.

До этого владельцем 51% долей ООО «НП «Владпортбункер» выступало ООО «Техно-Актив» (Владивосток), 98,86% уставного капитала которого принадлежит ВМТП, еще 1,14% - ЗАО «Транском» (Владивосток).

Как уже сообщал «Золотой Рог», ВМТП направит около $20 млн на реализацию проекта реконструкции бункеровочной нефтебазы в порту. В настоящее время производственные мощности нефтебазы позволяют обрабатывать до 460 тыс. тонн нефтепродуктов в год. Проведение реконструкции позволит увеличить эти показатели до уровня 950 тыс. тонн в год.

Проект, реализация которого завершится в конце 2015 года, предполагает модернизацию и обновление технологического оборудования, систем пожаротушения, строительство новых очистных сооружений, благоустройство территории.

FESCO также потратит $8 млн на контейнерный терминал в Новосибирске, непосредственным покупателем которого выступил «Трансгарант», который использовал терминал до сделки.

Емкость терминала - 1,3 тыс. TEU, пропускная способность - 90 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год. В ближайшей перспективе на площадке планируется организовать комплексный логистический сервис, включающий в себя обработку готовой продукции, ее хранение, а также оперирование контейнерным парком.

В целом на инвестиции в I полугодии FESCO направила $36,3 млн (7% от выручки). Наиболее крупные вложения были именно в железнодорожный дивизион - $12,4 млн. На $2,9 млн приобретен подвижной состав, на $3,1 млн - колесные пары к ним, $2,3 млн пошло на модернизацию. В морском дивизионе инвестиции составили $10,3 млн, в том числе $7,1 млн - в покупку судов (компания купила 2 контейнеровоза), $3,1 млн - на ремонт и модернизацию флота.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.