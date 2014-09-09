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Завод минудобрений в Приморье могут начать строить уже в этом году
ЗАО «Национальная химическая группа» (НХГ) к концу 2014 года может начать строительство завода минеральных удобрений в Приморском крае, сообщил гендиректор компании Николай Сабитов в Якутске на совещании по вопросам господдержки приоритетных инвестпроектов и территорий опережающего развития на Дальнем Востоке.
«На данный момент проведены предпроектные работы. Идентифицирована площадка, которая находится рядом с портом «Восточный», и в течение нескольких месяцев мы по факту можем начинать строительство», - сказал Николай Сабитов.
По его словам, стоимость строительства первой очереди комплекса, включая объекты внешней инфраструктуры, составляет 240 млрд рублей.
«Наша компания подала заявку о финансировании строительства объектов внешней инфраструктуры в размере 17 млрд рублей за счет бюджетных средств», - сказал гендиректор НХГ.
Досье "Золотого Рога": Ввод первой очереди завода минудобрений в эксплуатацию запланирован на март 2019 года. Мощность первой очереди составит 1 млн тонн аммиака, 2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн метанола в год. Получение первой товарной продукции на заводе запланировано на январь 2018 года.
«Наша компания также рассматривает возможность строительства второй очереди с аналогичной номенклатурой и мощностью при условии благоприятной рыночной конъюнктуры и доступности необходимых объемов газа после начала строительства первой очереди», - сказал гендиректор НХГ. Объем потребления природного газа первой очередью завода составит 3,2 млрд кубометров в год.
Досье "Золотого Рога": ЗАО «Национальная химическая группа» было зарегистрировано в октябре 2011 года. По информации источников на рынке, НХГ принадлежит Аркадию РОТЕНБЕРГУ, при этом его партнером в этом бизнесе выступает украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ.
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только минудобрений там не хватает - то сжиденный газ, то удобрения! даже в Казахстане это не строят, а Приморье получает по полной, а да! еще атомный могильник! Живите и радуйтесь, и самое интересное - развивайте туризм и всякие игорные зоны, вероятно для самоубийц!