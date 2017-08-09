Запасы вольфрама в Приморье тают на глазах

Горнорудная отрасль Приморского края может понести очередную потерю: по данным Деловой газеты «Золотой Рог», зарегистрированное в Хабаровске ООО «АМУР-ЭП» обратилось в Арбитражный суд Приморского края с иском о признании банкротом ООО «Лермонтовский горно-обогатительный комбинат» (ЛГОК, один из двух российских производителей вольфрамового концентрата). Иск пока оставлен без движения, но вероятность введения процедуры наблюдения весьма высока.

«Лермонтовский ГОК» - один из двух российских производителей вольфрамового концентрата, базируется на Лермонтовском месторождении вольфрама и имеет в своем составе горно-обогатительное производство. Его прямой конкурент – «Приморский ГОК» - также родом из Приморья. Предприятия, связанные с добычей вольфрама, закрывшиеся или еще действующие, - градообразующие. Они несли или продолжают нести серьезную социальную нагрузку.

Производство на руднике Лермонтовского месторождения было остановлено в сентябре 2008 года. В июне 2009 года имущество предприятия за символическую плату было передано в аренду на 5 лет КГУП «Примтеплоэнерго», которое для восстановления производства создало филиал – «Лермонтовский горно-обогатительный комбинат». В июне 2013 года было зарегистрировано ООО «Лермонтовский ГОК», единственным учредителем которого является КГУП «Примтеплоэнерго».

Нечего добывать

Администрация Приморского края для погашения задолженности по заработной плате выдала ГОКу кредит под гарантию губернатора, в результате чего предприятие восстановило добычу вольфрама и запустило в работу фабрику по его обогащению. В октябре прошлого года ЛГОК приостановил работу в связи с истощением ресурсной базы. Рабочих отправили в отпуска с сохранением части зарплат, уведомив о возможных сокращениях в будущем. В июне 2017 года, после получения первого транша субсидии из бюджета края, ГОК возобновил основное производство.

В ноябре прошлого года в интервью Деловой газете «Золотой Рог» первый вице-губернатор Приморья Василий УСОЛЬЦЕВ отмечал, что в настоящее время утвержденные запасы сырья на Лермонтовском месторождении подошли к концу, в эксплуатации осталась лишь одна залежь Норушка, прогнозные запасы руды в которой не подтверждаются.

Власти пытаются найти выход из сложившейся ситуации. В частности, готова документация по созданию на базе комбината, находящегося в пос. Светлогорье, индустриального парка. Финансирование проекта планируется осуществить из Фонда развития моногородов, учрежденного Внешэкономбанком.

Руководством ЛГОКа разработано несколько возможных вариантов для продолжения работы и обеспечения занятости персонала. Комбинат готов наладить в ближайшей перспективе производство щебня: на имеющейся дробильно-сортировочной линии возможно производить более 700 тонн продукции в день, обеспечив занятостью некоторое число выведенных в простой работников фабрики. Разработана и апробирована технология рудосортировки, которая позволит вовлечь во вторичную переработку отвалы месторождения и загрузить комбинат работой. Кроме того, есть предварительная договоренность о совместной работе по геологоразведке с собственником близлежащего месторождения Рубежного в 18 км от Светлогорья.

Трехмесячная передышка

Отметим, что вольфрамодобывающие предприятия Приморья получили небольшую передышку: возвращение экспортной пошлины в 10% на вольфрамовые руды и концентраты, намеченное на 1 июня, было отложено на три месяца.

Ранее за постоянную отмену экспортной пошлины на вольфрамовые руды и концентраты выступила Приморская краевая организация горно-металлургического профсоюза России. Добытчики считают, что в условиях негативно складывающегося рынка пошлина губительно скажется на российских предприятиях, из-за чего те вынуждены будут свернуть производство.

Три месяца - это время, которое получили производители на то, чтобы доказать правительственной комиссии, что запланированное возвращение пошлины на экспорт вольфрама негативно отразится на отрасли в России. Производители получили шанс, при том что конъюнктура рынка для производителей вольфрама в последние годы остается неблагоприятной.

«Уже около 10 лет речь идет о том, что мы потеряем отрасль как таковую, если не дадим возможность предприятиям пережить трудный период. В Приморье уже остановлено одно из них - Лермонтовский ГОК в Светлогорье. Акционеры второго - горнорудной компании «АИР» (аффилировано с АО «Приморский ГОК». - Прим. авт.) - подсчитывают стоимость закрытия предприятия», - сказал первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме РФ, секретарь Федерации независимых профсоюзов России Виктор ПИНСКИЙ.

Экспортная пошлина на вольфрамовое сырье первого передела была введена в России в 2013 году. В 2016 году по настоятельной просьбе производителей, которые смогли доказать губительные последствия этой меры для отрасли, ее временно отменили. Срок приостановки ее действия истекал 1 июня 2017 года.

По данным Приморской краевой организации горно-металлургического профсоюза России, за время действия экспортной пошлины производство вольфрамовых концентратов в России снизилось почти вдвое, остановились три из пяти вольфрамодобывающих комбинатов страны. Приостановка действия пошлины позволила остаться на плаву АО «Приморский ГОК» в Приморском крае и ЗАО «Новоорловский ГОК» в Забайкальском крае.

«Мы, единственные оставшиеся в отрасли края, в общем выполнили основные показатели работы, чем по праву можем гордиться. Этому немало способствовала временная отмена пошлины (сроком на 10 месяцев), которая дала нам немного отдышаться», - отмечает председатель советов директоров АО «Приморский ГОК» и АО «ГРК «АИР» Иван Шепета.

О развитии - забыть

Иван Шепета в своем обращении к акционерам «Приморского ГОКа» и «ГРК «АИР» отмечает, что руководство уже давно не ставит задачи по развитию и расширению производства, акцент сделан на повышении производительности труда.

«Многочисленные уговоры совета директоров людей работать сделали свое дело, и в отчетном году выработка на одного работника была увеличена в 1,2 раза против плана, хотя мы еще и отстаем от плана естественного сокращения персонала: сократили численность за отчетный год на 89 человек (выполнение плана на 87%). Такая задача стоит перед нами уже пять лет (с первого года введения экспортной пошлины на концентрат), но в условиях отрабатывания знатного вольфрамового месторождения Восток-2 в последние 23 года, когда все вольфрамодобывающие комбинаты России стоят, выполняется с большим трудом, а мы работаем и получаем шишки как монополисты. Для нас эта пошлина и другое подобное привело к концу месторождения, что означает остановку в ближайшее время из-за отсутствия вольфрамовой руды», - отмечает Иван Шепета.

В 2016 году добыча и переработка руды «Приморским ГОКом» и «ГРК «АИР» по факту составила 100% к плану, но при этом объемы неуклонно сокращаются в динамике, и за последние пять лет падение составило 28%.

По сравнению с 2015 годом в 2016 году выручка от реализации вольфрамового концентрата в долларовом эквиваленте сократилась на 9%, несмотря на увеличение объема производства на 10%. Главной причиной этого стало дальнейшее падение цен на рынке вольфрама. Средняя продажная цена снизилась за год на 18% с отметки $170 в 2015 году до $140 в отчетном году. Минимальный уровень цены в отчетном году составил $120 в начале года.

«Основная причина падения цены - избыток вольфрамового сырья второго передела (оксид вольфрама, паравольфрамат аммония и ферровольфрам) на мировом рынке, - поясняет Иван Шепета. - Прошлогодний избыточный запас вольфрама снизить значительно не удалось, но он, по оценке экспертов, и не вырос. В результате ситуация с ценами стабилизировалась, и в конце 2016 года продажная цена подтянулась к отметке $150. И находится в пределах порога рентабельности большинства китайских производителей вольфрамовых концентратов, что является основой для формирования мировых цен на вольфрам. В ближайшие несколько лет цена, скорее всего, будет балансировать вокруг этой отметки, пока избыточные запасы вольфрамового сырья не сократятся до минимума. В рублях выручка от продаж осталась почти на том же уровне из-за роста курса доллара на 8%. Несмотря на снижение рыночных цен на вольфрам, предприятие с прибылью отработало 2016 год и смогло улучшить этот показатель в основном за счет снижения себестоимости, которому способствовали временная отмена экспортной пошлины на вольфрамовый концентрат с июля отчетного года, а также сокращение численности работников почти на 10% за год. В результате предприятие смогло выделить деньги на проведение ряда мероприятий по подготовке рудных запасов и увеличить выпуск концентрата».

В 2016 году «Приморский ГОК» сумел увеличить выпуск товарной продукции по сравнению с 2015 годом на 64,6 млн рублей за счет сверхпланового выпуска концентрата и колебаний курса доллара. Фонд оплаты труда сохранен на уровне плана, среднемесячная зарплата выросла к 2015 году на 11,6%. Прибыль выросла на 145 млн рублей.

Ситуация усугубилась планировавшимся вступлением в силу 10-процентной экспортной пошлины на вольфрамовый концентрат с 1 июня. Хочется верить, что отведенные три месяца передышки дали возможность предприятиям подготовить минимизацию потерь от возможного действия пошлины. Но в любом случае ситуация выглядит критической.

«На вольфрам в стране по-прежнему нет и не предвидится спроса по линии машиностроения либо нет госзаказа по линии вооружения. Негативное влияние внешних факторов еще более усиливается вследствие международных санкций и непрекращающихся атак на предприятие. Цены на услуги, материалы и запчасти выросли на 20-25%, и на столько же ожидается рост в 2017 году. В то же время при худшей работе рассыпались тысячи трудовых коллективов, люди просятся к нам работать. При том положении, что и мы не выполнили многое из необходимого», - говорит Иван Шепета.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: «Приморский ГОК» - крупнейшее в России предприятие по добыче вольфрамовых руд. Вместе с АО «Горнорудная компания «АИР» осуществляют добычу руды, ее переработку и продажу вольфрамового и медного концентратов, паравольфрамата аммония и триоксида вольфрама. Добычей занимается ГОК, ее переработкой в концентрат – «ГРК «АИР». Председателю совета директоров АО «Приморский ГОК» Ивану Шепете принадлежит 19,99% уставного капитала (13,7% обыкновенных акций) комбината, его сыну, помощнику директора «ГРК «АИР» по торговле Владимиру ШЕПЕТЕ - 16,4% (18,65%), гендиректору Владимиру ШАГОЙКО - 13,54% (15,79%), самой «ГРК «АИР» - 10,24% (13,66%). Иван Шепета, в свою очередь, владеет 18,76% акций «ГРК «АИР», Шепета-младший - 14,91%.