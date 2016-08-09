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Экс-губернатор Приморья Сергей Дарькин докупил рыбного бизнеса

09 Августа 2016, 18:57 | Приморье

Стоимость сделки по покупке «Русской рыбной компании» составила около 1,8 млрд рублей

Московское ООО «РРК Холдинг» 4 августа приобрело 100% акций ЗАО «Русская рыбная компания» (РРК) у ПАО «Русская аквакультура». «РРК Холдинг» представляет интересы консорциума инвесторов, который включает гендиректора РРК Дмитрия ДАНГАУЭРА, Дмитрия КОЦЮБИНСКОГО и экс-губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА.

Стоимость сделки составила около 1,8 млрд рублей, без учета 650 млн рублей, которые «Русская аквакультура» получила от РРК в виде дивидендов). В результате сделки долг «Русской аквакультуры» снизился на 2,3 млрд рублей, поскольку РРК была продана с текущей задолженностью.

Продажа РРК является частью стратегии «Русской аквакультуры» по развитию бизнеса по выращиванию рыбы как приоритетного направления.

В настоящее время ООО «РРК Холдинг» на паритетных началах принадлежит Дмитрию Дангауэру и Дмитрию Коцюбинскому. Ранее 51% капитала принадлежала структуре, связанной с вьетнамской Hung Vuong, 49% долей владел г-н Коцюбинский.

В совместном заявлении новых владельцев РРК говорится, что у руководства компании и группы "ТИГР" (актив Сергея Дарькина) – «удержание доли рынка импортной пелагической продукции и увеличение рентабельности бизнеса за счет повышения операционной эффективности».

Досье «Золотого Рога»: ЗАО «Русская рыбная компания» является крупнейшим дистрибьютором охлажденной и свежемороженой рыбы в России с выручкой в 16,2 млрд рублей за 2015 год. Дмитрий Дангауэр и Дмитрий Коцюбинский ранее входили в совет директоров «Русской аквакультуры». Единственным владельцем ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» (ТИГР) является Сергей Дарькин.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: "русская аквакультура"  Сергей Дарькин 



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Комментарии

  • Второй фронт00:23, 10.08.2016#

    Ну что же, теперь Белобров на полном основании поднимет цену свой на продукт на 300%.

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