Во время снятия с мели траулера "Сергий Радонежский" выброса нефтепродуктов не произошло

В акватории залива Опричник Японского моря близ села Каменка завершились аварийно-спасательные работы. Севший на мель рыболовный траулер "Сергий Радонежский" (судовладелец «Акватехнологии») снят с мели и пришвартован к причалам компании, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Как рассказал «Золотому Рогу» генеральный директор компании «Акватехнологии» Сергей СЛЕПЧЕНКО, во время спасательной операции выброса нефтепродуктов не произошло. С самого начала небольшое загрязнение нефтесодержащими водами, произошедшее в результате аварии, было локализовано боновыми заграждениями, а находящиеся в танках нефтепродукты были откачаны на спасательный буксир.

«Теперь, после снятия судна с мели, мы будем принимать решение о дальнейшей судьбе траулера, проведя комплексный осмотр механизмов и оборудования. Этот тип судна работал у нас на прибрежном промысле, облавливал минтай, терпуг, камбалу», - сообщил Сергей Слепченко.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

