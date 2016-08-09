Находкинский судоремонтный завод попал под перезагрузку

Бывшего гендиректора Находкинского судоремонтного завода обвиняют в мошенничестве

Бывший генеральный директор ОАО «Находкинский судоремонтный завод» (с ноября 2014 года - ПАО) подозревается в хищении 23,5 млн рублей. Речь идет об Андрее ЧИЖЕ, сыне Евгения ЧИЖА. Вместе оба менеджера руководили НСРЗ около 30 лет. С февраля 2015 года генеральным директором ПАО «НСРЗ» является Михаил ПОЛЕТАЕВ, он же учредитель АО «МП Групп» (Москва), нового владельца находкинского завода де-юре. Де-факто, по данным Деловой газеты «Золотой Рог», владельцем НСРЗ выступает один из коммерческих банков.

«Военной прокуратурой Тихоокеанского флота при проверке законности расходования бюджетных средств установлено, что бывший генеральный директор ОАО «Находкинский судоремонтный завод» в рамках исполнения государственного контракта по ремонту большого десантного корабля и плавучей мастерской заключил фиктивный договор субподряда с ООО «Алеут-Восток», вступив в преступный сговор с руководителем коммерческой организации. В результате ими похищено свыше 23,5 млн рублей», - сообщается на сайте Главной военной прокуратуры.

Следственным управлением УМВД России по Приморскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»).

Андрей Чиж занимал должность гендиректора завода с 2003 года, сменив на этой должности отца Евгения Чижа, руководившего НСРЗ с 1986 года.

ОАО «НСРЗ» после приватизации перманентно находилось в состоянии «корпоративных войн». Так, Арбитражный суд Приморского края 29 ноября 2012 года отказал акционерам завода (ОАО «СаСКо-стокс», ЗАО «Служба управляющего консультирования», ООО «Предприятие «Дружба» и ряд физлиц), пытавшимся добиться признания недействительными решений годового собрания акционеров, состоявшегося еще 24 июня 2010 года. Еще ранее, в 2008 году, компании «Дружба» и «СаСКо-стокс» обвинили администрацию Находкинского СРЗ под руководством Андрея Чижа в фактическом захвате власти на заводе. По мнению «СаСКо-стокс», целью захвата завода являлись отказ от судоремонта, как низкорентабельного производства, «зачистка» территории предприятия и превращение его в порт для перевалки якобы черной и серой контрабанды из Китая.

Дальнейшие успехи НСРЗ (завод ударно справился с контрактами в рамках проектов изготовления мостов через бухту Золотой Рог и на остров Русский, а также строительства бетонного основания «Сахалина-1») не могли не вызвать интереса к столь недооцененному активу со стороны определенных кругов. Тем более что в 2014 году завод получил крупные заказы уже по судостроению. Так, в августе 2014 года на НСРЗ был спущен на воду первый танкер ледового класса «Сахалин», изготовленный по заказу «Роснефти».

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», бывшие руководители Находкинского СРЗ попали в поле зрения правоохранительных органов после того, как контроль над заводом потеряла Ирина БОРБОТ, родственница Игоря Борбота, объявленного в международный розыск.

Досье "Золотого Рога": Бывший генеральный директор Дальневосточного центра судостроения и судоремонта Игорь Борбот обвиняется в хищении 4,9 млрд рублей при строительстве судостроительной верфи «Звезда» в Большом Камне. Управлением Федеральной службы безопасности по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». 22 апреля 2016 года Игорь Борбот был арестован службой иммиграционного контроля и таможни (ICE) за нарушение миграционного законодательства.

Еще в октябре 2012 года Ирина Борбот (согласно материалам НСРЗ владевшая на тот момент 98,66% акций завода) попыталась установить полный контроль над предприятием, направив миноритариям завода требования о выкупе принадлежащих им акций.

Однако не прошло трех месяцев, как прямая доля Ирины Борбот сократилась до 37,5% акций НСРЗ. Остальные акции на начало 2013 года принадлежали офшорам «Ферина Коммершиал» (Флорида, США) и «Хайдерри Интернэшнл» (Британские Виргинские острова) - соответственно 19,88% и 17,78%. Еще 24,85% акций владел Росбанк. А еще через два года у НСРЗ появился новый владелец – московское «МП Групп». По данным Деловой газеты «Золотой Рог», завод новым владельцам достался по весьма запутанной схеме: Борбот и Ко несколько раз использовали имущественный комплекс НСРЗ в качестве залога при других сделках. По итогам одной из них завод и перешел под контроль банкиров.

Отметим, что, несмотря на появление нового владельца, в «Роснефти» находкинский завод считают своим активом и рассчитывают, что он будет встроен в технологическую цепочку верфи «Звезда». Что же касается бывших руководителей завода, то у новых собственников есть основания считать, что во времена их управления завод недосчитался нескольких десятков миллионов рублей. Но это уже непаханая целина для правоохранительных органов.

Что касается текущего положения НСРЗ, то оно выглядит весьма неплохо. Так, выручка за 2015 год выросла по сравнению с 2014 годом в 2,4 раза, до 939,340 млн рублей. Чистая прибыль составила 41,087 млн рублей (рост в 3,2 раза). Стоимость чистых активов выросла с 221,5 млн рублей на конец 2014 года до 249,4 млн рублей на конец 2015 года. В 2016-2017 гг. предприятие планирует увеличить судостроительные мощности, с возможностью выпуска до четырех судов дедвейтом до 5 тыс. тонн.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.