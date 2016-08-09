Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сбербанк во Владивостоке приглашает малый бизнес на бесплатные семинары
Образовательная программа для предпринимателей в августе будет посвящена разнообразным инструментам развития бизнеса: от маркетинга до госзакупок и тендеров, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Центр развития бизнеса Сбербанка приготовил для малого бизнеса Владивостока серию мастер-классов по маркетингу без бюджета, привлечению клиентов и персонала, технологиям экономического роста компаний и многому другому. Секретами успеха с предпринимателями поделятся ведущие бизнес-тренеры и бизнес-консультант Приморского края, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Приморского отделения ПАО Сбербанк.
Участникам рынка госзакупок и тендеров будет полезен семинар об этом направлении бизнеса, который пройдет 25 августа 2016 г. Для всех, кто отдает предпочтение современному формату документооборота в электронном виде, пройдет фокус-группу по услуге E-invoicing. Мероприятие проведет специалист Сбербанка 26 августа 2016 г. с 11:00 до 13:00.
На базе офиса Дальневосточного Сбербанка во Владивостоке на ул. Фонтанная, 18 ежедневно работает многофункциональный центр Приморского края. Полный комплекс услуг по регистрации бизнеса и прав собственности предприниматели края могут получить, не выходя из офиса банка.
Подробнее об участии в мероприятиях и предварительная запись по телефону: (423) 240-44-71.
Программа мероприятий для малого бизнеса на август 2016 г.
|
Дата
|
Время
|
Темы мероприятий
|
Адрес
|
ежедневно
|
09:00-17:00
|
Работа Многофункционального центра Приморского края.
|
г. Владивосток,
ул. Фонтанная, 18.
(423) 240-44-71
|
09.08.2016
|
13:00-16:00
|
Мастер-класс «Маркетинг без бюджета». Спикеры: консультант по маркетингу и управлению персоналом Максим Селезнев, бизнес-консультант по построению систем продаж Александр Гич.
|
18.08.2016
|
13:00-17:00
|
Мастер-класс «Рабочие инструменты для развития малого и среднего бизнеса». Спикер - Вячеслав Батаев, бизнес-тренер, бизнес-консультант, предприниматель.
|
22.08.2016
|
16:00-18:00
|
Семинар «Коучинг в бизнесе». Спикер - Жанна Чернова.
|
23.08.2016
|
13:00-16:00
|
Мастер-класс «Привлечение клиентов и персонала». Спикеры: бизнес-консультант по построению систем продаж Александр Гич; консультант по маркетингу и управлению персоналом Максим Селезнев.
|
25.08.2016
|
14:00-16:00
|
Семинар «Мифы и истины о рынке госзакупок и тендеров». Спикер - Андрей Иванов.
|
26.08.2016
|
11:00-13:00
|
Фокус-группа для клиентов по услуге «E-invoicing» технические возможности электронного документооборота, отправка документов в госорганы (ФНС, ПФР и контрагентам). Спикер - Денис Тимофеев, специалист по транзакционным продуктам.
|
29.08.2016
|
13:00-17:00
|
Мастер-класс «Технология экономического роста компании в кризисное время». Спикер - Вячеслав Батаев, бизнес-тренер, бизнес-консультант, предприниматель.
|
30.08.2016
|
13:00-16:00
|
Мастер-класс «Привлечение клиентов и персонала». Спикеры: консультант по маркетингу и управлению персоналом Максим Селезнев, бизнес-консультант по построению систем продаж Александр Гич.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Приставам облегчат жизнь
- Бонусы здесь и сейчас
- В Приморском крае Росбанк начал работу с биометрическими данными россиян
- Предпринимателям Приморья расскажут о финансовых инструментах для роста бизнеса
- Правильные накопления с Россельхозбанком
- Индивидуальные предприниматели поверили в депозиты
- Cтавка ипотеки упадет до 8%
- Альфа-Банк предоставил "Примтеплоэнерго" 1 млрд рублей
- Без вины онлайн-вкладчики
- Перегрева рынка ипотеки не будет
Новости раздела
- С "лица" Владивостока уберут лишнее
- Роль молодежи в развитии Дальнего Востока обсудят на IV Восточном экономическом форуме
- В Приморье в сентябре бесплатно заработает первый мобильный детский технопарк
- Марикультура увидела перспективу
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары
- Жители Приморья предпочитают туристические маршруты погорячее
- Малому бизнесу создали принципиально новые тарифы мобильной связи
- Деньги олигархов будут прятать на Русском
- Заход на новый передел?
- В Приморье стартует завод по выпуску палочек для еды
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Россияне скоро буду пользоваться банкоматами с новыми функциями
- Дальневосточное кольцо России во Владивостоке поставили под сомнение
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз