Сбербанк во Владивостоке приглашает малый бизнес на бесплатные семинары

Образовательная программа для предпринимателей в августе будет посвящена разнообразным инструментам развития бизнеса: от маркетинга до госзакупок и тендеров, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Центр развития бизнеса Сбербанка приготовил для малого бизнеса Владивостока серию мастер-классов по маркетингу без бюджета, привлечению клиентов и персонала, технологиям экономического роста компаний и многому другому. Секретами успеха с предпринимателями поделятся ведущие бизнес-тренеры и бизнес-консультант Приморского края, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Приморского отделения ПАО Сбербанк.

Участникам рынка госзакупок и тендеров будет полезен семинар об этом направлении бизнеса, который пройдет 25 августа 2016 г. Для всех, кто отдает предпочтение современному формату документооборота в электронном виде, пройдет фокус-группу по услуге E-invoicing. Мероприятие проведет специалист Сбербанка 26 августа 2016 г. с 11:00 до 13:00.

На базе офиса Дальневосточного Сбербанка во Владивостоке на ул. Фонтанная, 18 ежедневно работает многофункциональный центр Приморского края. Полный комплекс услуг по регистрации бизнеса и прав собственности предприниматели края могут получить, не выходя из офиса банка.

Подробнее об участии в мероприятиях и предварительная запись по телефону: (423) 240-44-71.

Программа мероприятий для малого бизнеса на август 2016 г.

Дата Время Темы мероприятий Адрес ежедневно 09:00-17:00 Работа Многофункционального центра Приморского края. г. Владивосток, ул. Фонтанная, 18. (423) 240-44-71 09.08.2016 13:00-16:00 Мастер-класс «Маркетинг без бюджета». Спикеры: консультант по маркетингу и управлению персоналом Максим Селезнев, бизнес-консультант по построению систем продаж Александр Гич. 18.08.2016 13:00-17:00 Мастер-класс «Рабочие инструменты для развития малого и среднего бизнеса». Спикер - Вячеслав Батаев, бизнес-тренер, бизнес-консультант, предприниматель. 22.08.2016 16:00-18:00 Семинар «Коучинг в бизнесе». Спикер - Жанна Чернова. 23.08.2016 13:00-16:00 Мастер-класс «Привлечение клиентов и персонала». Спикеры: бизнес-консультант по построению систем продаж Александр Гич; консультант по маркетингу и управлению персоналом Максим Селезнев. 25.08.2016 14:00-16:00 Семинар «Мифы и истины о рынке госзакупок и тендеров». Спикер - Андрей Иванов. 26.08.2016 11:00-13:00 Фокус-группа для клиентов по услуге «E-invoicing» технические возможности электронного документооборота, отправка документов в госорганы (ФНС, ПФР и контрагентам). Спикер - Денис Тимофеев, специалист по транзакционным продуктам. 29.08.2016 13:00-17:00 Мастер-класс «Технология экономического роста компании в кризисное время». Спикер - Вячеслав Батаев, бизнес-тренер, бизнес-консультант, предприниматель. 30.08.2016 13:00-16:00 Мастер-класс «Привлечение клиентов и персонала». Спикеры: консультант по маркетингу и управлению персоналом Максим Селезнев, бизнес-консультант по построению систем продаж Александр Гич.