Российские рыбаки ловить иваси пока не готовы

На состоявшейся во Владивостоке пресс-конференции, посвященной началу российского промысла сардины, обозначились основные проблемы. Председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края Георгий Мартынов признался, что те, кто работает на промысле минтая, не готовы в ближайшее время начать лов сардины и скумбрии, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".



Основная причина - нехватка флота и отсутствие промыслового опыта. При этом, по данным ТИНРО-Центра, в ближайшее время промысловые скопления достигнут небывалой биомассы 1,5 миллионов тонн. Об этом "Золотой Рог писал в материале "Сардина иваси пришла на Дальний Восток всерьез и надолго".



Заместитель директора ТИНРО-Центра Алексей Байталюк заявил, что все материалы по разведанным запасам передаются пользователям, но они игнорируют эти данные. В итоге пока работает только компания "Доброфлот".



"Иваси вернул в Россию подвиг, а совершил его один человек - Сергей Антонов, - уверен управляющий группы компаний "Доброфлот" Александр Ефремов. - В настоящее время он находится на промысле и обучает наши экипажи. Именно Антонов смог сшить "кошелек" для лова".



Еще один немаловажный фактор, который должен стимулировать этот промысел, это то, что иваси можно ловить без квот. Это трансграничный объект и Президент России еще в 2007 году давал поручение разработать меры, которые дадут возможность рыбакам ловить рыбу без квот.



На данный момент добыли уже 500 тонн. Продукция выпускается в пресервах в 26-й банке. Это легендарные пресервы иваси. Правда, не всем россиянам этой продукции хватит, в планах рыбаков "Доброфлота" добыть всего 3 тысячи тонн.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



