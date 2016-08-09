Дорожники Приморья сдают новые километры

Напряженная в этом году программа дорожного ремонта и строительства приносит первые результаты

На деятельности дорожников Приморского края в этом году отражается сложная ситуация по состоянию дорог, с которым они подошли к ремонтному сезону, и мостов, один за другим начавших выходить из строя, пишет Деловая газета "Золотой Рог". В связи с этим срочно пришлось проводить обследование всех мостовых сооружений, разрабатывать и принимать по 139 аварийным мостам программу капитального ремонта и нового строительства на период 2016-2025 гг., а также запланировать ряд внеплановых мероприятий по ремонту дорог.

Обрушение в начале весны моста под Находкой перенаправило на период строительства временного моста военными поток большегрузного транспорта с трассы Артем – Находка на дорогу Шкотово – Партизанск. Поскольку она не была рассчитана на резко возросшую на нее нагрузку, большие ее участки в короткий срок были разбиты, и проезд по ним стал проблемным, особенно для легкового транспорта.

Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, предпринимавший в этом году уже несколько поездок в этом направлении, потребовал привести дорогу на Партизанск в нормальное состояние в минимально возможные сроки.

Разбитые дороги проходят курс реанимации

Обе дороги, ведущие к Находке, были запроектированы и построены еще в советское время, когда автомобильные потоки были значительно меньше сегодняшних. Их полотно было рассчитано на почти вдвое меньшую нагрузку, 6 тонн на ось при 11 тоннах сегодняшних требований, и значительно меньшую грузоподъемность транспортных средств. Временные ограничения на прохождение большегрузных машин, которые вводятся на период нестабильных температур, когда дорожная одежда наиболее уязвима, сегодня соблюдаются с нарушениями. Поэтому дальнейшая эксплуатация этих двух дорог связана с резким ростом объемов по ним ремонтных работ.

Ремонт дороги Шкотово – Партизанск сейчас выполняется тремя бригадами компании «Примавтодор». Первые пять километров были заасфальтированы в минувшем месяце вблизи сел Новая Москва, Бровничи и на нескольких других участках.

Как сообщил генеральный директор компании Дмитрий ГОРЛОВ, на поврежденных участках производится ремонт, который исключает повторение ситуации этого года: из земляного полотна идет выемка переувлажненного грунта и засыпка на его место твердого скального с устройством основания из щебня разной фракции. То есть асфальт укладывается теперь здесь на более надежное земляное полотно и основание.

Состояние дороги Артем – Находка в настоящее время тоже вызывает серьезные претензии автомобилистов, и губернатор отметил, что по ней капитальный ремонт предстоит проводить уже в следующем году.

Ремонт на 800 миллионов

В этом году объем ремонтных работ по дорогам общего пользования регионального значения края и искусственным сооружениям – мостам - определен более чем в 800 млн рублей, в том числе на 760 млн предстоит сделать за счет краевого бюджета и на 50 млн – за счет федерального. Уже к началу июля департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморья были заключены контракты с подрядчиками на сумму 677 млн рублей. Из них на ремонт 23 километров дорог определено 460 млн рублей, и около 220 млн – на плановый и внеплановый ремонт автомобильных мостов.

В департаменте отметили, что примерно 40 млн рублей выделено только на восстановление моста через реку Литовку, обрушение которого оказалось для экономики края особенно заметным, и около 25 млн – на аварийные мосты через реки Кроуновка, Казачка и Яконовка. Сейчас продолжаются ремонтные работы на двух мостах через реку Ореховку, в плане – мосты в Михайловском районе и другие. В целом в оперативных планах департамента – 7 мостов.

В будущем, как сказал губернатор, на ремонт, реконструкцию и строительство новых мостов в Приморье будет выделяться по 500 млн рублей в год.

В ходе выполнения плановых работ в этом году намечено отремонтировать участки дорог в Дальнегорском, Дальнереченском городских округах, Надеждинском, Кировском, Спасском, Шкотовском, Хасанском и других районах края.

Ремонт пошел на север и восток

Июнь выдался особенно напряженным для дорожников по ремонту.

Так, в Лазовском районе велось асфальтирование дороги в районе Лазовского перевала, продолжаются регламентные работы по восстановлению гравийного покрытия на автомобильных дорогах Лазо - Заповедный и Киевка - Преображение, грейдеровалась и продолжает ровняться грунтовая дорога до пос. Преображение, продолжаются работы по устройству свайных опор на мостах через реку Маргаритовку.

Руководитель «Примавтодора» отметил, что этот новый мост будет иметь металлические пролеты. После их монтажа на них уложат плиты перекрытия, сделают стяжку и по ней выполнят устройство асфальтобетонного покрытия. Свежий асфальт будет уложен и на подходах к мосту.

Всего в этом районе на участке дороги между пос. Лазо и Моряк-Рыболов должны быть отремонтированы три моста общей длиной свыше ста метров. Два из них – в августе, и последний – в октябре.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья Александр ШВОРА, срочно отозванный губернатором из отпуска в связи с производственной необходимостью, отметил, что к августу практически завершены ремонтно-восстановительные работы по первому из 139 мостов, по которым принята программа ремонта и нового строительства. Это мост возле с. Ленинского в Михайловском районе, который оказался в аварийном состоянии после прошлогоднего тайфуна «Гони». Движение по нему до последнего времени было ограничено проездом исключительно легкового транспорта. После восстановления по нему возможно будет прохождение машин с общим грузом до 30 тонн.

В этом же районе дорожники продолжают вести ямочный ремонт дороги на пос. Новошахтинск. Побывав на ней в ходе очередной поездки по краю, Владимир Миклушевский дал поручение подрядной организации отремонтировать оставшийся участок длиной 6 километров уже в этом году.

Без перерывов и выходных сейчас ведется укладка асфальтобетона на участке дороги Рудная Пристань – Терней. Эта работа началась в минувшем месяце в районе с. Лидовка и ведется в два слоя на первых трех километрах, где основание под асфальт было заранее подготовлено. Производственным заданием определено уложить здесь 11 тыс. тонн асфальта. Этот объект на сегодня входит в число 102 приоритетных объектов, определенных губернатором во время большого проезда по краю в 2014 году. Дорога в асфальте станет драйвером роста приморской экономики на восточном побережье края.

К укладке асфальта готовится еще одна дорога из списка приоритетных – к горнолыжной базе в г. Арсеньеве. До конца года эта работа должна быть выполнена. Губернатор, побывав здесь в июне, отметил, что работы надо сделать в срок и с хорошим качеством.

До этого специалисты Арсеньевского филиала «Примавтодора» уже полностью выполнили задание краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства на текущий год. При этом устранена колейность дорожного полотна на шестикилометровом участке трассы Осиновка – Рудная Пристань в Анучинском и Яковлевском районах, осуществлен перевод гравийного покрытия в асфальтобетонное на участках автомобильных дорог Уборка - Самарка-Ариадное (с.Самарка) и Новомихайловка - Чугуевка - Лазо - Булыга-Фадеево(с. Булыга - Фадеево) протяженностью 2,8 км. Два километра нового асфальта уложено в пос. Чугуевка.

Еще одной приоритетной задачей этого года стало строительство нескольких съездов с новой трассы Аэропорт – Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл, работа по которым начинается в настоящее время и до конца года должна быть закончена. Примыкания к трассе в рамках краевой госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Приморья» будут сделаны во Владивостоке в районах ул. Фадеева, Космонавтов и Снеговой. Объем довольно серьезный. Он связан с переносом коммуникаций, устройством водопропускных труб и освещения. При этом должны быть выполнены мероприятия по сохранению реликтовых растений.

Губернатор отметил, что устройство съездов позволит фактически транзитную трассу больше востребовать для нужд простых жителей края и частично разгрузит другие дороги города.





Дорожные работы поражают своим размахом.

На верхнем фото: Введен в эксплуатацию первый участок новой дороги на Находку.

Виктор КУДИНОВ. Фото автора. Газета «Золотой Рог», Владивосток.