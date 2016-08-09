Партнер приморских семей в доступности жилья

Региональный оператор АИЖК подберет оптимальную ипотечную программу для каждого обратившегося

Во многих категориях населения для тех их представителей, кто собирается покупать жилье, ипотека, начавшая активно внедряться в механизм рынка недвижимости нашей страны с начала 90-х, значительно повысила возможности, пишет Деловая газета "Золотой Рог". На нее сегодня надежно опирается краевая государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.». И сегодня рынок без этого испытанного временем механизма просто немыслим.

Но на рынке постоянно происходят изменения, о которых Деловой газете «Золотой Рог» рассказала начальник управления ипотечными операциями АО «Корпорация развития жилищного строительства» Виктория ПОДОБА.

- Виктория Викторовна, для некоторых еще непонятно: куда исчезло АО «Приморское ипотечное агентство» и кто теперь продолжает его дело?

- 8 июня 2016 года на основании распоряжения департамента земельных и имущественных отношений Приморского края №175-ри от 27 мая 2016 года АО «Приморское ипотечное агентство» было переименовано в АО «Корпорация развития жилищного строительства». Учредителем и единственным акционером Корпорации является субъект РФ – Приморский край.

На сегодня АО «Корпорация развития жилищного строительства» обладает более чем десятилетним опытом работы в качестве регионального оператора ипотечного жилищного кредитования и является аккредитованным партнером АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК), созданного правительством РФ. Кроме этого, Корпорация реализует на территории Приморского края ипотечные продукты, реализованные АИЖК.

В сфере деятельности нашей компании находится широкий круг вопросов, относящихся к ипотеке и рынку недвижимости.

- О чем можно сделать выводы на основе статистики ипотечного кредитования у нас в Приморье?

- Согласно данным ЦБ РФ, количество выданных ипотечных жилищных кредитов в нашем крае с января по июнь 2016 года увеличилось на 1 203 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и в целом составило 3 988 кредитов.

Объем выданных ипотечных жилищных кредитов увеличился на 39% и составил 7 484 млн рублей, при этом средний срок ипотечного кредита в последнее время увеличился на семь месяцев при снижении средневзвешенной ставки на 1,29 п.п. На 01.07.2016 средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам (займам) в Приморском крае, по данным ЦБ, составляла 12,9%.

Недавнее снижение ключевой ставки ЦБ позволило снизить и ставки по ипотечным кредитам, сделав ипотеку более доступной и привлекательной. Статистические данные говорят о том, рынок ипотечного кредитования Приморского края сейчас серьезными темпами восстанавливается и объем выдаваемых ипотечных кредитов в крае быстро растет.

Кроме того, огромное влияние на рост количества ипотечных займов, выданных на приобретение квартир в строящихся и вновь возведенных домах, оказала государственная программа по субсидированию процентных ставок, которая позволила сделать участие в долевом строительстве более доступным способом решения жилищного вопроса для граждан. Так, в I квартале 2016 года 90% квартир, приобретенных в России на первичном рынке в ипотеку, были приобретены по программе «Ипотека с государственной поддержкой».

Как отметил министр строительства и ЖКХ Михаил МЕНЬ: «В этом году, по результатам полугодия, мы видим рост и движение в сторону рекордных показателей 2014 года. Это очень хороший тренд и очевидно означает то, что люди рассчитывают на ипотеку, что ипотека становится с каждым годом все более востребованной, реальным инструментом по улучшению жилищных условий».

Хочу отметить, что одной из миссий нашей компании является обеспечение равных возможностей различных категорий населения Приморья для приобретения жилой недвижимости при помощи ипотечного жилищного кредитования. Поэтому мы предлагаем широкую линейку ипотечных программ, в том числе с социальной направленностью.

- На майском госсовете по строительству президент РФ поднимал вопрос о высоких ставках ипотечных кредитов. Есть ли подвижки, что в ближайшем будущем они приблизятся к тем, по которым работают в других странах?

- Руководство АИЖК оперативно отреагировало на поручение президента и приняло решение о снижении ставок по ряду ипотечных продуктов. Так, на приобретение готового и строящегося жилья ставка понизилась на 0,85 п.п., по ипотеке с государственной поддержкой – на 0,5 п.п. Снижение ставок стало возможно после подписания приказа от 23 мая этого года № 176-од «Об утверждении значений процентных ставок и проведения пилотного проекта», также был утвержден вычет из процентной ставки в размере 0,5% по ипотечным продуктам для покупки жилья в ДФО.

Несколько дней назад, второго августа, произошло повторное снижение ставок АИЖК по всем ипотечным продуктам. На некоторые из них – на 0,4-0,65 п.п., что является весьма существенным.

АО «Корпорация развития жилищного строительства», как партнер АИЖК, также снизило процентные ставки по ипотечным займам. Сегодня мы предлагаем заемщикам широкий выбор ипотечных программ, условия по которым являются одними из самых выгодных на рынке. Это «Ипотека с государственной поддержкой» – от 10,75 до 11,25% годовых, «Целевой кредит под залог имеющейся квартиры» – от 12,50 до 12,75%, «Приобретение готового жилья» и «Перекредитование» – от 12,50 до 13,00%, «Приобретение квартиры на этапе строительства» – от 12,25 до 12,75% годовых.

Так, при покупке квартиры в строящемся или вновь возведенном доме с привлечением ипотечного займа по программе «Ипотека с государственной поддержкой» граждане, в том числе участники программы «Жилье для российской семьи», имеющие в качестве первоначального взноса 50% и более от стоимости приобретаемого жилья, могут рассчитывать на ставку 10,75% годовых.

- То есть ипотечный продукт можно подобрать для людей с разными потребностями?

- Да, главное, чтобы человек соответствовал основным параметрам: гражданство РФ, возраст от 21 до 65 лет, стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев. Доход можно подтвердить как справкой по форме 2-НДФЛ, так и справкой по форме Корпорации, что позволило значительно расширить круг потенциальных заемщиков. Также хочу обратить внимание на ипотечные продукты с применением опции «Переменная ставка», позволяющей получить ипотечный кредит (займ) под 10,16% (эта ставка будет действовать до 30 сентября этого года). Особенностью этого продукта является фиксированный ежемесячный платеж при нефиксированном сроке займа, ставка привязана к уровню инфляции и меняется ежеквартально. Таким образом, в случае снижения уровня инфляции заемщики смогут погасить ипотечный кредит (займ) раньше запланированного срока.

- Сохранится ли ипотека с господдержкой (субсидии из краевого бюджета) в ближайшее время? Есть мнения, что государство собирается что-то менять, чтобы уйти от растущей нагрузки этой льготы на бюджет?

- Вслед за снижением Банком России ключевой ставки в июне 2016 года на 0,5 п.п. и фиксации ее на уровне 10,5% крупнейшие российские банки понизили стоимость своих ипотечных продуктов. Это, в свою очередь, привело к сокращению разрыва между ставками по ипотечным кредитам с государственным субсидированием процентной ставки и без нее в среднем по стране до 1,4 п.п. Ранее разница была более ощутима, в пределах 3-3,5 п.п.

С учетом того, что большинство экспертов прогнозирует дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ, рыночная ипотечная ставка может сравняться с льготной, в связи с чем госпрограмма, по сути, потеряет свой смысл.

Уже сейчас стабилизация внешних макроэкономических условий, в том числе цен на нефть на уровне выше 40 долларов за баррель, в сочетании с замедлением уровня инфляции до 7,5% в годовом выражении способствовали росту ипотечного рынка темпами выше ожидаемых в начале года. При этом, согласно данным статистики ЦБ РФ, в мае 2016 года лидером роста ипотечного рынка стал сегмент вторичного жилья, который по сравнению с апрелем текущего года дал прирост 60%, в то время как выдача займов по программе «Ипотека с господдержкой» выросла только на 9%.

Руководитель Минстроя РФ Михаил Мень недавно отметил, что речь об отказе от государственной поддержки с 1 января 2017 года сегодня не идет, но просто назрела необходимость внедрения новых подходов и механизмов стимулирования спроса на жилье, и в настоящее время перед Минстроем, АИЖК и их партнерами стоит задача их разработки.

Что касается поддержки краевого ипотечного рынка первичного жилья, то Законом Приморского края от 26 мая 2011 года № 772-КЗ «О социальной поддержке граждан в сфере ипотечного кредитования в Приморском крае» предусмотрено предоставление приморцам, получившим ипотечные жилищные кредиты (займы) на цели приобретения жилых помещений на территории Приморского края в строящихся или вновь возведенных жилых домах на сумму не более 2,5 млн рублей, социальной выплаты на компенсацию части расходов по уплате процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам). Поддержка распространяется на тех, чья обеспеченность общей площадью жилого помещения менее стандартов обеспечения жилыми помещениями, принятых для нашего региона.

- Можно напомнить, каковы они?

- Для одиноко проживающих граждан – 33 кв. метра, на семью из двух человек – 42 кв. метра, и по 18 кв. метров – на каждого члена семьи при ее численности трое человек и более.

- А размер поддержки?

- Социальная выплата предоставляется в размере до 50% собственных расходов заемщика по уплате процентов за пользование кредитом, исходя из размера процентной ставки по кредиту не более 15% годовых. Она действует в течение первых пяти лет действия кредитного договора или договора займа.

- Думаю, что у многих будут к вам и свои вопросы.

- Жители Приморского края могут обратиться к нам за любой консультацией в области ипотечного жилищного кредитования. Наша компания стремится сделать информацию о предлагаемых ипотечных продуктах и оказываемых услугах максимально доступной и всеми своими возможностями способствует повышению грамотности населения в этой области.

ВОПРОС РЕБРОМ

Насколько серьезно будут снижаться ставки по ипотеке?

- Что касается снижения процентных ставок по ипотечным кредитам до среднемирового уровня, то следует понимать, что ставка по ипотеке зависит напрямую от ставки рефинансирования в той или иной стране.

В настоящий момент в России наблюдается снижение ключевой ставки ЦБ, и, по мнению экспертов, она продолжит снижаться, что в перспективе улучшит условия предоставления ипотеки. Но говорить об уравнивании ставок по ипотечным кредитам в нашей стране со ставками зарубежных стран пока не приходится.

На фото: Начальник управления ипотечными операциями АО «Корпорация развития жилищного строительства» Виктория ПОДОБА.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.