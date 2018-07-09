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В Приморье котельные готовятся принять природный газ
С 1 декабря первые пять муниципальных котельных Уссурийска будут готовы перейти на природный газ
На муниципальных котельных Уссурийска идет монтаж газового оборудования. Как рассказали в администрации Уссурийска, сейчас в котельной №13 бригада предприятия «Тепловые сети» ведет сборку котла из отдельных деталей, поступивших с завода из Алтайского края, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Уссурийска.
«Так как оборудование сложное и энергоемкое, котел поставляется в разборном виде. Сначала собирается трубная часть, затем конструкция обшивается кирпичом, после чего восьмиметровый котел приобретает стандартный вид. После пусконаладочных работ котельная сможет принять газ. В случае проблем с поставкой “голубого” топлива будет использоваться прежняя мазутная схема. Предусмотрены все варианты работы горелок для того, чтобы тепло при любых условиях дошло до потребителя», – отметил главный инженер предприятия Евгений Шемчук.
Главный инженер отметил, что с 1 декабря первые пять муниципальных котельных будут готовы перейти на природный газ. Строительные работы также начались на котельной №24, там готовится котлован. В пути находится оборудование для муниципальных котельных №40 и №66, готовится проектно-сметная документация для котельной №27.
Специалисты пояснили, что котлы будут работать в автоматическом режиме под постоянным наблюдением операторов. Слесари по обслуживанию газового оборудования и операторы котельных уже начали проходить специальное обучение во Владивостоке. Пусконаладочные испытания начнутся при поступлении природного газа в Уссурийск.
Отметим, программа газификации Уссурийского городского округа предусматривает поэтапный переход на природный газ и остальных котельных. На следующий год запланированы проектные работы по объединению котельных №3 и №25 в микрорайоне «Южный».
«Переход на энергетически безопасный природный газ улучшит экологическую ситуацию в округе, так как это топливо в наименьшей степени загрязняет воздух продуктами сгорания», – подчеркнули в администрации муниципалитета.
В настоящее время активно ведутся работы по прокладке труб от уссурийской газораспределительной станции до головного газорегуляторного пункта №1 Приморского края протяженностью 9,7 километров. Уже проведена укладка в траншею и засыпка около пяти километров труб, ведется сварка и изоляция швов других участков трубопровода.
Строительством газопровода в Уссурийске занимается ООО «Техстройкомплекс». На первом пусковом комплексе первой очереди строительства завершена антикоррозийная покраска фермового перехода через реку Раковку. Продолжаются масштабные работы под железной дорогой в районе границ улиц Московской и Ушакова, где проходит участок Транссибирской магистрали протяженностью 240 метров.
Как сообщил генеральный директор компании «Техстройкомплекс» Андрей Ушаков, с помощью буровой установки проложено 25 метров туннеля, работы замедлились из-за прихода подземных вод.
«Мы уже завершили прокладку газопровода в районе железной дороги в границах улиц Шевченко и Московской протяженностью 105 метров, остались работы по восстановлению тротуара», – отметил Андрей Ушаков.
Подрядчики также начали работы по монтажу трубы на улице Ушакова. Строители уже пробурили участок под газопровод на улице Сибирцева в границах улиц Ленина и Калинина, провели стыковку трубопровода на перекрестке улиц Ленина и Сибирцева, подготовили газопровод протяженностью 160 метров для прокладки его на улице Калинина в границах улиц Сибирцева и Агеева.
Также сейчас ведется проектирование четвертого пускового комплекса, заключены договоры на инженерно-геодезические работы на седьмом пусковом комплексе.
Отметим, общая протяженность газопровода первой очереди строительства – 17,3 километра. Планируется, что до декабря 2018 года будет достроен первый пусковой комплекс – это позволит подать газ в муниципальные котельные №№13, 24, 40, 66 и 27. После строительства четвертого пускового комплекса газ поступит в поселок Радужный, после сдачи седьмого пускового комплекса – на котельные Междуречья.
Как подчеркнул вице-губернатор Приморья Гагик Захарян, следующий этап газификации региона – подключение промышленных и коммунальных объектов Артема, Надеждинского, Шкотовского районов.
Фото – пресс-служба администрации Уссурийска
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