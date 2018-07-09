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Крупная приморская рыбодобывающая компания продана на Сахалин

09 Июля 2018, 15:59 | Приморье

Родственники Олега Кожемяко не удержали Преображенскую базу тралового и рефрижераторного флота

ЗАО «Остров Сахалин» (Южно-Сахалинск), связанное с холдингом «Гидрострой», близкому к экс-сенатору от Сахалинской области Александру ВЕРХОВСКОМУ, выкупило 96,38% ПАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ), одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Приморского края. Продавцами выступили представители семьи губернатора Сахалинской области Олега КОЖЕМЯКО.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: «Преображенская база тралового флота» является одним из крупнейших предприятий рыбной промышленности Дальнего Востока. Компания в современном ее виде существует с 1992 года, являясь правопреемником бывшего государственного предприятия «Преображенская база тралового флота», начало которому было положено еще в 1930 году. В настоящее время предприятие представляет собой крупную многопрофильную структуру, в которой взаимодействуют добывающее, перерабатывающее производства и вспомогательные береговые подразделения. Собственными судами ведется вылов рыбы в Охотском, Беринговом и Японском морях. Основу флота составляют два больших морозильных рыболовных траулера (БМРТ) и сейнеры-траулеры, также у компании есть плавучий док для докования среднетоннажных судов. В Японском и Охотском морях ПБТФ осуществляет добычу креветки и краба. Основные рынки сбыта рыбопродукции - Япония и Южная Корея. Среди рыболовецких компаний Дальнего Востока доля ПБТФ в добыче и выпуске рыбной продукции составляет 13%.

До прошлой недели компанию контролировал пул родственников Олега Кожемяко. Так, Ирина Герасименко (официально числится директором Московского представительства ПБТФ) напрямую владела 28,0529% акций ПБТФ, сестра Олега Кожемяко, гендиректор ООО «Торговый Дом «Фили» Ольга КРАВЧЕНКО - 27,4209%. Кроме того, Ирина Герасименко и Ольга Кравченко владели соответственно по 55% и 25% долей ООО «Вымпел», которому принадлежало 13,7013%.

Еще 11,1014% акций напрямую владел Никита Кожемяко, недавно начавший свой первый серьезный бизнес-проект. Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», Кожемяко-младший может инвестировать 3,5 млрд рублей в проект создания тепличного комплекса в рамках территории опережающего развития «Михайловский».

5 июля все основные акционеры ПБТФ продали свои акции ЗАО «Остров Сахалин». Правда, на балансе ООО «Вымпел» остались символические 0,4773%.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: Олег Кожемяко  "Гидрострой"  акции  Сахалин  сделка  ПБТФ 



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