Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Крупная приморская рыбодобывающая компания продана на Сахалин
Родственники Олега Кожемяко не удержали Преображенскую базу тралового и рефрижераторного флота
ЗАО «Остров Сахалин» (Южно-Сахалинск), связанное с холдингом «Гидрострой», близкому к экс-сенатору от Сахалинской области Александру ВЕРХОВСКОМУ, выкупило 96,38% ПАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ), одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Приморского края. Продавцами выступили представители семьи губернатора Сахалинской области Олега КОЖЕМЯКО.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: «Преображенская база тралового флота» является одним из крупнейших предприятий рыбной промышленности Дальнего Востока. Компания в современном ее виде существует с 1992 года, являясь правопреемником бывшего государственного предприятия «Преображенская база тралового флота», начало которому было положено еще в 1930 году. В настоящее время предприятие представляет собой крупную многопрофильную структуру, в которой взаимодействуют добывающее, перерабатывающее производства и вспомогательные береговые подразделения. Собственными судами ведется вылов рыбы в Охотском, Беринговом и Японском морях. Основу флота составляют два больших морозильных рыболовных траулера (БМРТ) и сейнеры-траулеры, также у компании есть плавучий док для докования среднетоннажных судов. В Японском и Охотском морях ПБТФ осуществляет добычу креветки и краба. Основные рынки сбыта рыбопродукции - Япония и Южная Корея. Среди рыболовецких компаний Дальнего Востока доля ПБТФ в добыче и выпуске рыбной продукции составляет 13%.
До прошлой недели компанию контролировал пул родственников Олега Кожемяко. Так, Ирина Герасименко (официально числится директором Московского представительства ПБТФ) напрямую владела 28,0529% акций ПБТФ, сестра Олега Кожемяко, гендиректор ООО «Торговый Дом «Фили» Ольга КРАВЧЕНКО - 27,4209%. Кроме того, Ирина Герасименко и Ольга Кравченко владели соответственно по 55% и 25% долей ООО «Вымпел», которому принадлежало 13,7013%.
Еще 11,1014% акций напрямую владел Никита Кожемяко, недавно начавший свой первый серьезный бизнес-проект. Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», Кожемяко-младший может инвестировать 3,5 млрд рублей в проект создания тепличного комплекса в рамках территории опережающего развития «Михайловский».
5 июля все основные акционеры ПБТФ продали свои акции ЗАО «Остров Сахалин». Правда, на балансе ООО «Вымпел» остались символические 0,4773%.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток
Новости тематики
- Крупная приморская рыбодобывающая компания продана на Сахалин
- В Приморье объявлена распродажа участков под аквакультуру
- Рыба поперхнулась соляркой
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Владивосток устал ждать доступную рыбу
- В Приморье рыбаки-профессионалы вышли на поединок с удочками
- Более 9 тысяч гектаров морских акваторий под аквакультуру разыграют на ВЭФ в Приморье
- Почти 600 млн молоди гребешка высадили на "морских огородах" Приморья
- Более 14 тысяч тонн крабов выловили рыбаки Приморья
- В рейс - с уверенностью в результате
Новости раздела
- В Приморье котельные готовятся принять природный газ
- Крупная приморская рыбодобывающая компания продана на Сахалин
- Во Владивостоке демонтировали 310 незаконных торговых объектов
- До 15% скидки на технику предлагают "Сименс Финанс" и Минпромторг
- В Приморье участились случаи обращения граждан в налоговые органы
- "Русагро" идет на убой
- Во Владивостоке в бухте Золотой Рог пройдет презентация гражданских судов
- На Камчатке установили памятный знак "нулевой километр камчатского авиапассажира"
- На ВЭФ во Владивостоке Хабаровский край представит 15 инвестпроектов
- Tele2 провела интерактивный праздник в День Владивостока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо