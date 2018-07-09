Во Владивостоке демонтировали 310 незаконных торговых объектов

Еще 16 незаконных киосков снесли во Владивостоке за прошлую неделю



В Первореченском районе Владивостока на минувшей неделе демонтировано сразу 16 незаконных объектов. Это торговые киоски по ул. Военное Шоссе, Вострецова, Иртышской, проспекте Красного знамени и Народном проспекте. Среди демонтированных - бесхозный грузовик на улице Тухачевского, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.



Работы по демонтажу ведут сотрудники МБУ «Содержание городских территорий». Жалобы на объекты поступают от жителей. Некоторые обнаружены в ходе специальных рейдов, которые проводят специалисты администрации города.



Ежедневно Владивосток избавляется от незаконных торговых павильонов и палаток, рекламных конструкций, заборов, шлагбаумов. С начала года на городских улицах демонтировано 310 незаконных торговых объектов, а также торговые лотки общей площадью 162 квадратных метра. Убраны десятки незаконных рекламных конструкций, гаражей и незаконных стоянок. За шесть месяцев в краевом центре демонтировано почти 370 метров незаконных ограждений.



Напомним, что глава Владивостока Виталий Веркеенко запустил реформирование системы нестационарных торговых объектов (НТО). Излишние торговые точки будут убираться, а работающие заставят исправно пополнять муниципальный бюджет и выполнять санитарные требования. В близкой перспективе размещение НТО станет платным и - на конкурсной основе.



Также градоначальник поручил выработать единые требования к внешнему виду НТО. Пилотным проектом в этой области станет набережная Спортивной гавани, где недавно из схемы нестационарных торговых объектов исключили большую часть торговых объектов.



Кроме того, Виталий Веркеенко отметил, что работники НТО должны получать «белую» зарплату.



«Сегодня большую часть доходов городского бюджета составляют платежи по налогу на доходы физических лиц, - отметил глава. - Поддерживаю развитие деловой активности, понимаю, что это основа экономики Владивостока. Но нам нужны предприниматели, которые делают город лучше, благоустроеннее, жизнь владивостокцев - комфортнее, и обязательно платят налоги в городской бюджет».

Фотографии предоставлены административно-территориальным управлением Первореченского района

Газета "Золотой Рог", Владивосток