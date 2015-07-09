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Владивостокский железнодорожный тоннель закроют на реконструкцию
Об этом заявил заместитель начальника Дальневосточной дирекции по капитальному строительству объектов железнодорожного транспорта Сергей Степанов в ходе расширенного выездного совещания по вопросу предстоящего капитального ремонта.
В работе совещания приняли участие представители ОАО «РЖД», ОАО «Дальгипротранс», администрации города Владивостока.
К реконструкции исторического памятника федерального значения – «Тоннеля имени тов. Сталина», руководство холдинга «РЖД» планировало приступить ещё в 2009 году.
– Проектная документация по объекту «Реконструкция Владивостокского тоннеля» разрабатывалась в период с 2007 по 2009 годы. Причина переноса сроков капитальных работ была обусловлена необходимостью своевременной и бесперебойной доставки через тоннель строительных грузов для возведения объектов саммита АТЭС во Владивостоке к 2012 году. Тогда на основании совместного решения руководства ДВЖД, надзорных органов и исполнительной власти Приморья начало работ по масштабной реконструкции тоннеля было отложено. В настоящее время содержать его текущими видами ремонта не представляется возможным, – отмечает заместитель начальника Дальневосточной дирекции инфраструктуры Максим Козлитин.
По мнению специалистов, абсолютно все элементы инфраструктуры и конструкции старейшего искусственного сооружения Дальневосточной магистрали подлежат срочному капитальному ремонту. Основная причина дефектности тоннеля состоит в снижении прочностных характеристик его конструкции под влиянием агрессивного воздействия подземных грунтовых вод и усиления вертикального давления жилых массивов, построенных и вновь возводимых над тоннелем. Это способствует образованию глыбовых наледей с разрушающим воздействием на коммуникации и верхнее строение пути.
Данный объект является собственностью ОАО «РЖД» и включен в перечень первоочередных мероприятий по Программе развития железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, утвержденных правительством РФ, и предусматривает сроки реализации до конца 2017 г. с привлечением средств Федерального бюджета. По официальной информации специалистов Института экономики и развития транспорта, резкого увеличения объема перевозок на перегоне Вторая речка – Мыс Чуркин не прогнозируется, поэтому финансирование строительства нового тоннеля не имеет экономического обоснования.
На период реконструкции тоннеля ОАО «РЖД» планирует изменить схему грузового движения поездов и задействовать неэлектрифицированный участок Владивосток – Гайдамак на Корабельной набережной. Его железнодорожная инфраструктура прошла модернизацию с укладкой элементов конструкции пути с железобетонными шпалами и рельсами тяжелого типа. Установка охранных постов, систем сигнализации на пересечениях с автомобильными проездами и на пешеходных дорожках, декоративных ограждений и экранов с функцией снижения шумового воздействия от подвижного состава будут выполняться в период подготовительного этапа реализации проекта. При организации движения грузовых поездов по Корабельной набережной рассматривается приоритетный ночной график с применением современных экологически чистых локомотивов. Все перечисленные мероприятия обеспечивают минимальное воздействие на городскую инфраструктуру и не приведут к ущемлению комфорта горожан. Участок пути по набережной протяженностью 500 метров состав из 70 условных вагонов при скорости 25 км/час будет преодолевать всего за 4 – 5 минут. Интенсивность ночного движения поездов составит от 3 до 4 пар.
Для доставки пассажиров пригородного сообщения совместно с администрацией Владивостока прорабатывается вариант автобусного маршрута от ст. Мыс Чуркина до посадочной платформы Третья рабочая. Руководство железной дороги заранее приносит свои извинения жителям Первомайского района за временные неудобства, связанные с реконструкцией тоннеля, и просит отнестись с пониманием к предстоящим ремонтным работам в тоннеле.
Напомним, что расположенный на перегоне Вторая речка – Мыс Чуркина Дальневосточной железной дороги железнодорожный тоннель длиной 1380 м начинали строить еще в 1914 году. Затем он был законсервирован, достроен в период с 1934 по 1936 г.г. и назван в честь Иосифа Сталина. По проекту он предназначался для маскировки и переброски бронепоездов и тяжелых артиллерийских установок в бухту Улисс, в случае возможного нападения противника. Искусственное сооружение не предполагалось эксплуатировать как обычный тоннель, поэтому многие обустройства не были заложены в проект. Начиная с 1951 года, по нему начали курсировать грузовые составы с грузами из морских портов, расположенных на Мысе Чуркина, а после электрификации участка добавились и поезда пригородного сообщения.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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