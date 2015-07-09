Более 300 сельхозпроизводителей приедут на главную ярмарку в Приморье

Главная продовольственная ярмарка Приморья вновь заработает на центральной площади Владивостока завтра, 10 июля. Свою продукцию здесь представят более 300 сельхозтоваропроизводителей из разных районов Приморья, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

В пятницу, 10 июля, ярмарка будет работать с 9:00 до 19:00. В субботу, 11 июля, – с 9:00 до 18:00. Жители края могут приобрести здесь продукты питания местного производства по ценам ниже розничных. На ярмарке в широком ассортименте представлены рыба, овощи, мед, дикоросы, молочная продукция от приморских предприятий и фермеров.

Как рассказали в краевом департаменте лицензирования и торговли, продовольственные ярмарки постоянно проходят почти во всех муниципальных образованиях края. Точную информацию о графике работы ярмарки в Вашем населенном пункте можно узнать в местной администрации.

Вице-губернатор Приморья Сергей Сидоренко подчеркивает, что цены на социально значимые продукты питания на ярмарках, в среднем, на 15 процентов ниже, чем в розничных торговых сетях.

Отметим, по мнению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, продовольственные ярмарки – один из самых эффективных способов снижения цен на продукты и развития здоровой конкуренции в крае. Глава региона дал поручение организовать еженедельную работу продовольственных ярмарок во всех 34 муниципалитетах Приморья.

«На примере Владивостока ярмарки выходного дня должны проходить в каждом муниципалитете. Я лично буду ездить по краю и посещать эти ярмарки. Нужно проработать с местными главами все организационные вопросы, чтобы уже в июне жители каждого муниципального образования Приморья могли покупать продукты на ярмарке», – подчеркнул глава региона.