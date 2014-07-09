ДВЖД в первом полугодии сократила погрузку на 4,4%

Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») в январе-июне 2014 года погрузила 23,061 млн тонн грузов, что на 4,4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщила служба корпоративных коммуникаций магистрали.

Ранее сообщалось, что по итогам 5 месяцев 2014 года погрузка на полигоне ДВЖД сократилась на 3,4%, до более 19,175 млн тонн. Таким образом, за последний месяц снижение составило еще один процентный пункт.

Вместе с тем, по итогам первого полугодия перевозчик отмечает значительный рост объемов погрузки нефтепродуктов - на 6,6%, до 5,6 млн тонн, лесных грузов - на 16,6%, до 2,27 млн тонн, черного металла - на 40,6%, до 372,4 тыс. тонн, цемента - на 6,7%, до 524,3 тыс. тонн.

Среднесуточная погрузка на станциях ДВЖД в январе-июне сократилась до 127,4 тыс. тонн (133 тыс. тонн годом ранее). Среднесуточная выгрузка составила 5,579 тыс. вагонов.

Эксплуатационный грузооборот превысил 88 млрд ткм (рост на 12,2%).

Дальневосточная железная дорога проходит по территории 6 субъектов Федерации: Приморскому и Хабаровскому краям, Амурской и Сахалинской областям, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия).

Газета "Золотой Рог", Владивосток.