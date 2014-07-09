ТУРНИФ недобрал улова, но остался с прибылью

ОАО «Тихоокеанское управление промысловой разведки и научно-исследовательского флота» (ТУРНИФ, входит в группу компаний ООО «Русское море - Добыча» (РМД) в 2013 году, несмотря на сокращение вылова и выпуска товарной продукции, сумело сохранить предыдущие финансовые показатели. И провести реорганизацию.

Возьмем один из самых массовых и прибыльных объектов промысла дальневосточных рыбаков - минтай. В 2013 году ТУРНИФ добыл на собственных судах 69 тыс. 166,3 тонны ценной рыбы, недобрав по сравнению с 2012 годом 5,2 тыс. тонн. То же самое и по сельди: 13,924 тыс. тонн в 2013 году и 17,995 тыс. тонн годом ранее. В итоге добыча в целом за год сократилась на 3,4%, до 83,241 тыс. тонн. Выпуск товарной продукции сократился на 3,7%, мороженой рыбы - и вовсе на 7,4%.

Досье "Золотого Рога": Флот ОАО «ТУРНИФ» на начало 2014 года насчитывал 4 судна, два типа БАТМ (большой автономный траулер морозильный) и по одному РКТС (рыболовно-крилевый траулер (супертраулер) и РТМС (рыболовный траулер морозильный (супертраулер). По данным компании, доля ТУРНИФ на рынке Приморья в 2013 году составила 22,23% (15,52% в 2012 году) по мороженой рыбе и 15,55% по икре минтая.

Несмотря на сокращение добычи ТУРНИФ даже добавил чистой прибыли – с 602,815 млн рублей в 2012 году до 625,892 млн рублей в 2013 году. Выручка при этом выросла на 2%, до 2 млрд 906,670 млн рублей.

В начале этого года акционеры ТУРНИФ приняли решение о реорганизации, по итогам которой у компании появился контролирующий акционер - ООО «Русское море - Добыча» (РМД), акционерами которого являются брат губернатора Московской области Максим ВОРОБЬЕВ и Глеб ФРАНК (каждому принадлежит по 37,83% акций), 10% и 5% - соответственно у OktomerTradeLimited и OvegoTradeLimited (Кипр). Гендиректору РМД Андрею ТЕТЕРКИНУ принадлежит 5,1% компании.

Согласно списку аффилированных лиц на начало 2014 года, московское ЗАО «Трейд Инвест» совместно с аффилированными лицами владело 3 млн 489,150 тыс. акций (97,0540%) ТУРНИФа. При этом непосредственно ЗАО «Трейд Инвест» принадлежит 30, 3511%, ООО «Партнер» (Владивосток) - 19,9873%, ООО «Инвестиционная компания ТУРНИФ» (Владивосток) - 19,9866%, ООО «Прим-Актив» (Владивосток). Еще 9,808% принадлежит ЗАО «Интрарос».

После реорганизации в собственности РМД находится 75,75% акций ТУРНИФа, остальные 24,25% числятся за ЗАО «Интрарос» (Владивосток). По сведениям «Золотого Рога», в дальнейшем доля РМД может быть увеличена до 100%. В результате у приморской компании появится единый собственник, что облегчит форму управления.

Досье "Золотого Рога": ООО «РМД» завершило сделку по покупке ОАО «ТУРНИФ» и ЗАО «Интрарос» в январе прошлого года. Сумма сделки составила около $350 млн. В мае РМД объявила о приобретении еще двух дальневосточных компаний - ООО «Совгаваньрыба» и ООО «Востокрыбпром» (оба - Хабаровский край). Сумма сделки составила около $190 млн. Для управления дальневосточными активами РМД создала филиал во Владивостоке, который возглавил бывший гендиректор ОАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР) Петр САВЧУК.

«Нынешним собственникам ТУРНИФа важно сохранить компанию как отдельное юрлицо, иначе будут проблемы с Федеральной антимонопольной службой (ФАС)», - отмечает один из участников рынка.

Напомним, что в 2012 году ФАС проверила несколько десятков рыболовецких компаний Дальнего Востока, после того как одна из структур китайского холдинга PacificAndes сообщила инвесторам, что контролирует 60% российского рынка минтая. В конце 2012 года ФАС вынесла вердикт: PacificAndes нарушила российское законодательство об иностранных инвестициях (рыболовство - стратегическая отрасль в России, доступ иностранцам к ней запрещен) - и обязала компанию продать все российские рыболовецкие активы. После этого РМД и прикупила ряд дальневосточных компаний.

Уже в этом году Росрыболовство заявило, что готово на жесткие санкции к компаниям, которые незаконно контролируются корейскими рыбодобытчиками.

На встрече руководителя Росрыболовства Ильи ШЕСТАКОВА с главой Министерства по морским делам и рыболовства Республики Корея Юн Чжин Сук было отмечено, что Россия намерена применить самые жесткие санкции как в отношении незаконно аффилированного с Кореей российского бизнеса (предполагается лишить их квот), так и в отношении конкретных корейских бизнесменов - их не допустят к промыслу в российских водах, осуществляемому по межправительственному соглашению. Несмотря на то что корейский капитал формально вышел из российских промысловых структур, контроль фактически остался над 25 российскими предприятиями, отметил присутствовавший на переговорах представитель Федеральной антимонопольной службы России Армен ХАНЯН.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.