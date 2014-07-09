Почему импортеры напали на российских рыбаков?

Накануне Дня рыбака с громкими заявлениями выступила организация под названием «Рыбный союз»…

Руководители «Рыбного союза» заявили о несогласии с предложениями крупнейших отраслевых объединений (ВАРПЭ, Ассоциация добытчиков минтая, региональные ассоциации Северного и Дальневосточного рыбохозяйственных бассейнов) об изменении процедуры ветеринарного контроля при оформлении рыбопродукции из дикой морской рыбы российского происхождения. Почему «Рыбный союз» выступил против рыбаков?

Руководители союза пишут о себе как об объединении «крупнейших рыбоперерабатывающих предприятий страны». Выходит, они представляют рыбопереработчиков, а другие объединения - рыбодобытчиков? Так ли это? Попробуем разобраться.

Некоммерческая организация «Рыбный союз» включает 32 предприятия. Восемнадцать из них являются импортерами по направлению ТН ВЭД 03 «Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные» (охлажденная рыба, мороженая рыба и рыбное филе). В 2013 году указанные восемнадцать предприятий завезли в Россию почти 366 тысяч тонн продукции. Половину от общего объема импорта рыбопродукции по коду ТН ВЭД 03! В деньгах импорт предприятий - членов «Рыбного союза» оценивается в 1,3 млрд долларов США, что составляет опять же почти половину общей стоимости импорта по направлению ТН ВЭД 03. Под громким названием «Рыбный союз» скрывается банальное сообщество крупнейших импортеров рыбопродукции в Россию.

В России 619 импортеров рыбопродукции, из них всего восемнадцать (6%) входят в «Рыбный союз». Зато эти 6% ввозят половину российского рыбного импорта. В соответствии с индексом рыночной концентрации Герфиндаля - Гиршмана, используемым ФАС для оценки коэффициента рыночной концентрации, группа предприятий - членов «Рыбного союза» по всем признакам должна быть названа доминирующей на рынке рыбопродукции, поскольку имеет возможности для определения монопольного уровня цен в следующих сегментах: охлажденная рыба, мороженая рыба, рыбное филе.

Такой высокий уровень рыночной власти обусловлен приближенностью входящих в «Рыбный союз» предприятий и его руководства к Россельхознадзору и ФТС. В частности, для предприятий - членов «Рыбного союза» на Северо-Западном таможенном управлении утверждена специальная упрощенная процедура таможенного оформления («зеленый коридор»). Попытки сотрудников Северо-Западной оперативной таможни разобраться, почему, как в свое время сказал Владимир ПУТИН, импортеры и таможня «слились в экономическом экстазе», привели к отстранению от должности излишне любознательных сотрудников.

Оформление ветеринарных сопроводительных для импортеров также происходит в упрощенном режиме. В отличие от российской рыбопродукции импорт оформляется в течение одного-двух часов. Изъятые в выборочном порядке пробы изучаются в лаборатории, но никто не задерживает партию рыбопродукции. В результате с импортом часто бывает так: лаборатории обнаружили несоответствие исследуемых проб санитарно-эпидемиологическим нормам, но рыбка-то уже продана и съедена. Вот так и течет в Россию мутный импортный поток. По оценкам Роспотребнадзора, некачественная и небезопасная рыбопродукция имеет преимущественно импортное происхождение.

Импортную рыбу все чаще стали использовать в качестве продовольственного сырья для производства готовой продукции, отказываясь покупать российскую рыбу. Неслучайно крупнейшие импортеры рыбопродукции являются дочерними структурами иностранных рыбодобывающих компаний и используются этими компаниями для получения контроля над прибыльными сегментами российского рынка рыбопродукции, а также для получения в России гарантированных рынков сбыта для мороженой рыбы, добываемой иностранными компаниями. Кроме того, крупнейшие импортеры рыбопродукции имеют льготные контракты с иностранными поставщиками, что позволяет им получать продукцию без предоплаты, с отсроченным на полтора-два месяца платежом. В совокупности с упрощенной процедурой ветеринарного оформления импортной рыбопродукции это создает неоспоримые конкурентные преимущества для иностранных компаний (в том числе из стран, которые ввели экономические санкции против Российской Федерации).

Как результат - в 2013 году произошло увеличение импорта мороженой рыбы в Россию за счет сокращения рыночной доли дальневосточной рыбы в европейской части страны. В 2012 году в Россию ввезли 450 тысяч тонн мороженой рыбы, а в 2013 году - 500 тысяч тонн мороженой рыбы. Напомним, что в 2006 - 2008 годах в Россию завозили 550 - 600 тысяч тонн мороженой рыбы, в те годы импорт захватил господство на внутреннем рынке. Похоже, сейчас импортеры намерены взять реванш и сохранить «зеленый коридор» для поставок рыбного импорта в Россию.

Вот и ответ на вопрос, заданный в самом начале. Никакого конфликта между рыбодобытчиками и рыбопереработчиками не существует. Большинство крупнейших рыбодобывающих предприятий одновременно являются и крупнейшими переработчиками продукции тоже. Крупнейшие рыбопромышленные компании имеют на вооружении как производственные мощности по добыче рыбы, так и производственные линии по выпуску готовой продукции. Нет конфликта между добытчиками и переработчиками - есть конфликт между предприятиями, работающими на российском сырье (в том числе добываемом предприятиями), и предприятиями, работающими на импортном сырье (одновременно являющимися импортерами сырья).

В Минсельхозе и Росрыболовстве, похоже, разобрались с тем, кого на самом деле представляет «Рыбный союз». Поэтому в обновленный состав общественного совета при Минсельхозе и общественного совета при Росрыболовстве представителей «Рыбного союза» не включили.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.