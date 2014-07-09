Преображенская база тралового флота всегда работала и будет работать на благо Приморского края

В канун Дня рыбака генеральный директор ОАО «Преображенская база тралового флота» Сергей ЕРЕМЕЕВ рассказал «Золотому Рогу» о сегодняшнем труде рыбаков, а также ответил на вопрос: почему ПБТФ всегда в числе лидеров среди рыбодобывающих компаний России?

- Считается, что основной ресурсный потенциал у вашего предприятия - это исключительно минтай. Однако все чаще в адрес рыбодобывающих компаний звучат лозунги, призывающие их диверсифицировать свои промыслы, чтобы «насытить» Россию разнообразной, вкусной и качественной рыбой.

- Говорить о том, что компании должны осваивать новые объекты лова, могут только те, кто плохо понимает специфику нашей отрасли и рыбное законодательство. Ведь, чтобы выйти в море на промысел, предприятие должно обладать соответствующими квотами, которые ему выделяет государство и которые являются своего рода разрешением на добычу тех или иных видов биоресурсов. Сегодня за всеми крупными предприятиями, как правило, закреплены лимиты всего на несколько объектов промысла, которые они и имеют право облавливать. Именно поэтому рыбаки вынуждены сосредотачиваться на определенных видах промысла и стараются отрабатывать на них с максимальной эффективностью, чтобы получить возможность для своего дальнейшего развития. Кстати, в этом плане российское рыболовство идет в ногу с зарубежными коллегами: узкая фокусировка промыслов - общемировая тенденция.

Преображенской базе флота основной доход приносит промысел минтая, который в нашей «корзине» квот занимает доминирующее положение. Ежегодного величина его общедопустимого улова меняется по Дальневосточному бассейну в зависимости от рекомендаций науки, но в среднем база флота имеет право добывать около 80 тыс. тонн. Промысел минтая считается высокорентабельным, особенно в Охотоморскуюминтаевую экспедицию, когда с начала января и по 10 апреля предприятия по-максимуму стараются освоить свои лимиты. И, кстати, в этом году нам это удалось на 100%. Благодаря хорошей промысловой обстановке, грамотной и слаженной работе экипажей ПБТФ практически полностью выбрала свои квоты, заняв по этому показателю 1-е место в Приморье и 2-е на Дальнем Востоке. Наши рыбаки даже раньше времени завершили минтаевую путину и еще за десять дней до закрытия районов лова переключились на добычу сельди, второй для нашего предприятия по объему квот вид биоресурсов.

Но для успешных производственных показателей, понятно, этого недостаточно, компания должна грамотно отработать весь год. И здесь успех зависит от многих факторов. Прежде всего, от промысловой обстановки, состава и состояния флота, профессионального мастерства рыбацких экипажей. Огромную роль, конечно же, играют управленческие решения: расстановка флота, план экспедиций. Как только заканчивается минтаевый промысел, руководство любой компании решает, на какую путину ей выставлять флот. Например, ПБТФ летом выходит на приемку красной рыбы или на промысел минтая в Беринговом море. Потом суда переходят на добычу сельди, и только после завершения этой путины становится понятно, как отработала компания год.

По итогам 2013 года нам есть чем гордиться. Преображенская база тралового флота добыла 107,5 тыс. тонн рыбы и заработала 175 млн рублей чистой прибыли. Это хорошие показатели. Кроме того, мы смогли повысить уровень освоения выделенных промысловых лимитов с 85 до 92%. При этом квоты на основной объект промысла - минтай - были выбраны полностью, а вторые по объему лимиты, сельдевые, - на 91,5%, что на четверть больше, чем в 2012 году. В результате доля минтая в общем вылове компании снизилась с 81 до 78,6%, а удельный вес сельди в уловах увеличился с 15,4 до 19%.

Преображенские рыбаки по-прежнему обеспечивают 2,5% общероссийского вылова, 3,7% дальневосточного и 13,5% приморского. Также в 2013 году наблюдалась положительная динамика по выпуску товарной продукции и выручке от ее реализации. Первый финансовый показатель превысил уровень предыдущего отчетного периода на 16,6%, а второй - почти на 11,7%. Эти результаты были достигнуты не только из-за повышения оптовых цен на товар, но и благодаря изменению структуры продукции в пользу более дорогостоящей, подвергшейся большей первичной переработке.

Главной же причиной стабильной работы базы флота стоит считать изменение стратегии добычи. Несколько лет назад в компании было принято решение отказаться от использования среднетоннажного флота в пользу крупнотоннажного. Первым крупнотоннажным траулером, пополнившим флот компании в 2000 году, стал БМТР «Бухта Преображения», и именно результаты его работы подвигли нас на замену флота. За последние 4 года в его состав вошли БМТР «Генерал Трошев», РКТС «Капитан Демидюк» и «Капитан Колесников». Их использование привело к сокращению затрат на топливо и судоремонт, к значительному снижению зависимости флота компании от штормовых условий и, соответственно, уменьшению потерь промыслового времени. В то же время у предприятия появились новые возможности для более глубокой переработки сырья и расширения ассортимента выпускаемой продукции. Все траулеры оснащены новейшими технологическими линиями, способными производить товар с высокой добавленной стоимостью. В частности, в прошлом году экипаж БМТР «Генерал Трошев» задействовал высокотехнологичную начинку траулера на выпуске минтаевого филе и фарша. Поэтому вопрос дальнейшего обновления флота не снимается с повестки дня, хотя и требует привлечения значительного объема заемных средств.

- В прошлом году многие компании понесли убытки, выставив флот на приемку красной рыбы. Ваша компания в этом году планирует участвовать в лососевой путине или пойдете на промысел минтая в Берингово море?

- Ситуация, когда рыба не подходит в ожидаемых количествах к определенному району, возникает с завидной периодичностью. Тем не менее лососевая путина остается привлекательной для рыбаков по ряду причин. Суда, стоящие на приемке, не тратят топливо на поиск рыбы. А если рыба подошла, можно неплохо заработать. Правда, при условии, что партнеры будут в достаточном количестве снабжать рыбой флот, чтобы он не простаивал без работы.

Наша компания традиционно выходит на приемку лососевых в район Западной Камчатки, с рыбаками которой мы давно сотрудничаем. Мы благодарны им за то, что они стараются по максимуму обеспечить нас рыбой, и планируем в этом году выставить на красную путину два траулера. Надеемся, что те неплохие прогнозы, что дает наука на подходы лосося, оправдаются. В противном случае суда перейдут на промысел минтая в Берингово море, где к тому времени уже будут работать два наших траулера. Промысловая обстановка там в последние годы улучшается: среднесуточные уловы уже вышли за пределы 80 тонн.

- Промысел сельди российские рыбаки называют чуть ли не убыточным. Неужели компании готовы отказаться от промысла народного объекта?

- Действительно, добыча сельди низкорентабельна. На экономические показатели влияют многие факторы, но, если не вдаваться в подробности, можно сказать, что этот продукт остается главным конкурентом импортной сельди. Поэтому порой иностранные компании идут даже на демпинг. Для обеспечения продовольственной безопасности страны, мне кажется, России необходимо начать отказываться от импортной сельди, а трейдерам и переработчикам более плотно сотрудничать с российскими рыбаками. У всех крупных дальневосточных компаний в активах десятки тысяч тонн этого ресурса. И чтобы не потерять сельдевые квоты, мы, конечно же, будем выходить на ее промысел. Однако считаем, что сельдь на рынке рыбопродукции могла бы иметь лучшую товарную конъюнктуру. Ведь, например, снижение цены в какой-то период до 18 рублей за килограмм никак не отразилось на конечной стоимости продукции в розничной сети. Зато отражается на доходе компаний и зарплатах экипажей. Тем не менее переживать, что сельдь перестанут ловить из-за низкой рентабельности, не стоит. Дальневосточные рыбаки понимают, что селедка - самая любимая рыба для россиян и всегда должна быть на их столе.

- Ваша производственная база находится в Приморье, есть также квоты в подзоне Приморского края. Какие основные объекты промысла?

- В подзоне «Приморье» мы работаем на добыче креветки, краба и морского ежа. Последний - достаточно специфичный вид промысла, но для преображенцев он уже стал традиционным. С начала мая и до конца осени на рыбопромысловых участках его собирают наши водолазы. Потом часть добытого ежа грузится на транспорт и едет на реализацию в Японию, а часть - идет на переработку в цех по производству икры. Так как мы не первый год работаем на его промысле, то выделенные объемы выбираем полностью. Хотя трудности встречаются. Например, часть участков, на которых нам разрешено добывать объект, находятся возле Владивостока. И учитывая то, что предприятие базируется в Преображении, это довольно далеко с точки зрения логистики.

Другая проблема заключается в том, что в России не сформирована культура потребления морского ежа в отличие от соседней Японии, жители которой его любят и готовы приобретать. Например, в городе Отару создана инфраструктура, позволяющая доставлять этот продукт в свежем виде в любую точку страны. Мы пробовали развивать продажи ежовой икры на внутреннем рынке. Но пока потребителей этого продукта очень мало и объемы реализации небольшие. Тем не менее не отказываемся от ее производства и стараемся удовлетворить тот небольшой спрос, который всегда присутствует на рынке. Возможно, ПБТФ - единственная компания в стране, которая технологически уже накопила опыт работы с этим продуктом и которая легально поставляет его на российский рынок. Неслучайно сегодня ведем переговоры с японской корпорацией «Мицуи» о поставках на японский рынок замороженной икры морского ежа. Качество продукта японцев устраивает, но пока не можем договориться о цене. Если придем к согласию, то будем реализовывать продукт с добавочной стоимостью и создадим новые рабочие места. Это очень важно для нас, так как предприятие является градообразующим и несет на себе повышенные социальные обязательства по отношению к жителям района.

- Скоро День рыбака. Какое настроение у коллектива вашего предприятия?

- Для нас, рыбаков, это самый главный и любимый праздник. Это сейчас образ рыбака трансформировался чуть ли не в образ профессионального браконьера с неким криминальным оттенком. Но для тех, кто работает в отрасли, для тех, кто долгие месяцы находится в море вдали от жен, детей, матерей, от благ цивилизации, и для тех, кто их ждет на берегу и понимает, как достается рыбацкий хлеб, профессия рыбака остается уважаемой и престижной.

Преображенских рыбаков можно образно назвать гвардейцами рыбной отрасли Дальнего Востока. Ведь за 80-летнюю историю предприятия они не раз, но всегда успешно осваивали новые типы судов и орудий лова, новые районы промысла - от северных дальневосточных морей до южных. Первыми начали вести промысловый ночной лов сайры и заниматься марикультурой. И всегда показывали высокие результаты, за которые в 1980 году наше предприятие получило орден Трудового Красного Знамени. Мы благодарны нашему коллективу за то, что он бережно хранит эти трудовые традиции базы флота, и за то, что День рыбака по-прежнему остается главным профессиональным праздником для поселка Преображение. И потому всегда стараемся сделать его красочным и увлекательным: чествуем ветеранов и рыбаков, приглашаем артистов, варим уху, проводим спортивные состязания - и всегда очень рады гостям.

Юрий МОРОЗОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.