Приморье получит масштабный инвестпроект

Чего ждать от нового порта в бухте Теляковского

В июле нынешнего года ожидается начало практической реализации крупнейшего инфраструктурного проекта в Приморском крае - строительство нового морского порта с годовым грузооборотом 20 млн тонн в бухте Теляковского в Шкотовском районе. Со всей очевидностью оно даст мощный толчок развитию Приморья, его социальной инфраструктуре, поможет развитию угольного экспорта из России в восточном направлении.

Как уже отмечал «Золотой Рог», в отличие от большинства других объявленных проектов портового строительства на Дальнем Востоке России, проект строительства угольного терминала в бухте Теляковского, осуществляемый ООО «Морской порт Суходол», находится в стадии практической реализации. И это уже оказывает заметное влияние на социально-экономическое развитие Приморского края, конкретно - Шкотовского района.

Как нетрудно подсчитать, влияние нового порта на развитие Приморского края и России будет еще больше в будущем. Положительное влияние начнется с самой стройки порта, которая обеспечит работой не менее 2 тыс. человек, работников подрядных организаций. Уже в этом году начнут размещаться крупные заказы на поставку для стройки цемента, металлоконструкций, строительных материалов и оборудования. В условиях нестабильного или даже падающего спроса такие заказы для многих российских производителей имеют большое значение.

Работа уже построенного морского терминала в бухте Теляковского обеспечит ежегодные экспортные поставки из России на мировой рынок на сумму от 70 до 90 млрд рублей. Суммарные ежегодные налоговые поступления от работы ООО «Морской порт Суходол» составят более 2 млрд рублей, значительная их часть будет направляться в бюджет Шкотовского района, в консолидированный бюджет Приморского края. Причем некоторые платежи ООО «Морской порт Суходол» уже осуществляет в бюджет района, кроме того, крупные поступления обязательных платежей пойдут с началом строительных работ по проекту. Один только налог на доходы физических лиц будет приносить десятки миллионов рублей в год, причем исключительно в консолидированный краевой бюджет. Как подчеркивает президент СДС Михаил ФЕДЯЕВ, подрядные организации на стройку будут привлекаться именно из Приморья, здесь же в Шкотовском районе будут жить и работники нового порта.

Естественно, реализацию проекта поддерживают власти Приморского края и местные власти. Более того, они на него рассчитывают, ожидая и роста налоговых доходов, и увеличения занятости, и нормального обустройства поселений. Начальник отдела развития транспортного комплекса департамента промышленности и транспорта администрации Приморского края Светлана УТЯШЕВА отмечает, что проект СДС по строительству морского порта включен в Федеральную целевую программу экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья, что уже само по себе означает важность этого проекта как для края, так и всей России. Значение это и в создании новых рабочих мест, и в развитии социальной инфраструктуры Шкотовского района. По ее словам, врио губернатора Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ также поддерживает проект и считает его важным для развития края, и эта позиция нашла свое отражение в выступлении губернатора на заседании морской коллегии в конце 2013 года.

«Самое положительное отношение» к проекту строительства нового морского порта в бухте Теляковского выражает Олег ТАБАЛЫКИН, глава администрации Романовского сельского поселения, на территории которого разместится предприятие ООО «Морской порт «Суходол». Такое свое отношение руководитель поселения объясняет просто - в Романовке и трех других деревнях в составе поселения «на сегодняшний день нет ни одного работающего предприятия». Так сложилось, что два совхоза, военный Романовский и Речицкий, прекратили свое существование, еще раньше с территории поселения были выведены военные части, и теперь жителям поселения приходится ездить на работу в города южного Приморья, вплоть до Владивостока. Конечно, будет намного удобнее и выгоднее для всех, когда рабочие места появятся в самом поселении.

Огромное значение нового порта отмечают и власти Шкотовского района. Глава его администрации Виктор МИХАЙЛОВ говорит о том, что успех любой территории, успех ее руководителя - это в первую очередь стабильно работающие на территории производства и умение руководителя привлечь инвестиции для создания таких производств. И это должны быть не бюджетные средства, т. е. деньги налогоплательщиков, а частные вложения. По признанию главы района, он более семи лет искал инвестора, готового вложить значительные средства в развитие Шкотовского муниципального района. «И это было обоюдное стремление, и района, и СДС, разместить угольный терминал именно в Шкотовском районе», - признается Виктор Михайлов.

По его оценке, строительство порта открывает для района хорошие перспективы, ведь сейчас у него есть только одно крупное предприятие - железнодорожная станция в Смоляниново, которая обеспечивает до 30% доходов районного бюджета. Теперь появится еще одно, ООО «Морской порт «Суходол», которое, еще не начав работу как таковую, выступает в качестве крупного плательщика в районный бюджет - по 600 тыс. рублей ежемесячной арендной платы за землю. СДС, как инвестор нового порта, уже оказывает муниципальному району значительную благотворительную помощь. В прошлом году, подчеркивает Виктор Михайлов, на средства СДС отремонтировали школу в Романовке, началось строительство новой спортивной площадки. В этом году Сибирский холдинг выделил 30 млн рублей (при общей стоимости 77,6 млн) на строительство первого в районе современного спортивного комплекса в поселке Смоляниново, остальные средства выделяют районные и краевые власти). «Хотя до этого наш район пять лет стоял в очереди на получение бюджетных средств, а первого мая будущего года будем его уже открывать», - не скрывает своей радости глава администрации. По его расчетам, Шкотовский район получит значительный прирост занятости с реализацией нового проекта - это около 1 тыс. человек, работающих в порту и на примыкающей к нему железнодорожной ветке. А этим работающим потребуется целый поселок со всей инфраструктурой: новое жилье, детские сады, школы.

Поддержку проекту строительства нового порта выразила Светлана ОСТАПЕНКО, председатель женсовета Шкотовского района. В письме генеральному директору ООО «Морской порт «Суходол» Павлу КОЛБАСЮКУ она отмечает, что «мы очень озабочены состоянием дел обитателей моря, а о людях мало кто вспоминает... никто не думает, что население не получает нормального медицинского обеспечения». Все это «потому что район не финансируется нормально, а угольный терминал - это реальные налоговые поступления». В селе Романовка, по ее словам, «работы нет, население в основном занято сбором металлолома и огородным хозяйством», хотя когда-то село жило за счет воинских частей и не было дотационным. Соглашаясь с тем, что в проекте нужно предусмотреть выполнение полных норм сохранения окружающей среды, она пишет, что выступает «обеими руками за строительство угольного терминала».

Алексей ГАЛИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.