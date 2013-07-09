Градообразующий "Приморец"

Судьба большинства жителей поселка Подъяпольский связана

с рыболовецким колхозом

Вряд ли есть на земле что-то, что останется неизменным после 80 лет существования. Люди стареют, техника ломается, дома разрушаются - меняется даже рельеф. И только память позволяет нам возвращаться назад, чтобы понять, с чего же все началось, как развивалось и к чему стремилось. Сейчас немногие с достаточной точностью смогут сказать, как именно началась история рыболовецкого колхоза «Приморец». Чем жили те люди, которые стояли у истоков этой многолетней, по-своему монументальной истории одного из старейших рыболовецких колхозов страны? И кто заложил первый камень фундамента этой рыболовецкой артели? Ответы на эти вопросы теперь можно найти только в архивах. Впрочем, и сами вопросы давно уже стали делом минувших дней. Ведь сегодня их не нужно задавать - темпы развития колхоза говорят сами за себя.

Рыболовецких колхозов в России осталось не более 70, а ведь в расцвет СССР подобных хозяйств было более 500. Однако ОАО «РК «Приморец» - одно из немногих предприятий, которое не только выжило в сложные времена, но и показывает своим примером, как градообразующие компании могут успешно работать в условиях рыночной экономики.

Если бы сегодня нам довелось пообщаться с теми, кто стоял у истоков, мы непременно бы вернулись к тому бурному времени, когда добрая трудовая слава о приморском рыболовецком колхозе и его легендарных рыбаках широкой волной катилась из города в города, из края в край по всему Советскому Союзу. Ведь бухты Подъяпольского, Вампауши, Майтун издавна привлекали рыбаков, и уже в 20-е годы несколько десятков русских и корейских семей организовали на берегу бухты Майтун, близ Шкотово, рыболовецкую артель «Приморец». Занималась она прибрежной рыбалкой ставными не­водами. А уже в 1930 году появился одноименный колхоз, который через много лет стал одним из немногих колхозов-миллионеров.

Всего шесть лет понадобилось этому тогда еще не крупному предприятию, а просто колхозу, где трудились самые обычные, простые люди, для того, чтобы достичь вылова в 448 тонн рыбы. И все усилиями 80 человек. А ведь тогда рыбалка была только в прибрежной зоне на лодках и небольших судах.

Но что значат эти сухие старые цифры сегодня? Едва ли современный обыватель поймет весь масштаб сил, затраченных на выполнение этих норм и планов. Но жизнь колхоза тогда - это не только ударные, стахановские темпы работ. Если верить пожелтевшим протоколам собраний, дыхание той революционной эпохи зацепило и колхоз «на краю земли». В этих архивах - жизнь одного коллектива с его обычными нуждами: яслями для деток, неводами для рыбаков, ликвидацией неграмотности, вовлечением женщин в строительство социализма и досрочное выполнение пятилеток. В общем, все то, что так объединило людей в те времена реформ и перемен.

Каждый год жизни колхоза знаменовался каким-нибудь выдающимся для коллектива событием - то рекордным уловом, то пуском нового производственного объекта, то заселением очередного дома, то приходом нового судна.

А потом наступило военное время. В это тяжелое время «приморцы» ни на минуту не забывали - победа зависит от каждого живущего в этой стране, и в ноябре 1943 года председатель Приморского крайрыбакколхозсоюза сообщил - планы перевыполнены! А дальше - только вперед. Проценты переработки продолжают расти и сегодня. Пожалуй, темпы работы, настрой и стабильность - единственное, что остается незыблемым даже через десятки прожитых лет.

- За 80 лет тип работников изменился не сильно. У нас, вообще, кадровый вопрос - в некотором роде показатель стабильности, - поделился своими наблюдениями генеральный директор рыболовецкого колхоза Петр ГОРДИЕНКО. - 80% работников - наши местные. Есть даже целые династии: отец - капитан, привел сына, и тот сегодня ходит на судне капитаном. Могу с гордостью сказать: мы готовим смену поколений.

Впрочем, в этом деле, как и в любом другом, все гладко не получается. От глобальных проблем современности не спрятаться даже такому стабильному предприятию. Проблему технических кадров сегодня на себе остро ощущают практически все предприятия подобного плана. «Приморец», например, рад бы поколение механиков вырастить. Слишком уж это большая редкость.

- Мы стараемся работать с училищами, чтобы предоставлять рабочие места выпускникам, - продолжает Гордиенко. - Но молодежь-то ищет, где лучше, где больше платят. И почему-то считается, что в колхозах сегодня заработать нельзя. А ведь у нас фонд заработной платы более 90 млн рублей, и никогда мы ее не задерживаем. Внедряем систему премирования за экономию материальных средств, чтобы у экипажей судов была мотивация работать с уменьшением издержек.

Но не только заработной платой привлекает компания новых работников. Как и 80 лет назад, работников привлекает кроме денег еще и решение жилищного вопроса. Первые 14 домов и производственных зданий в колхозе возвели в далеком 1957 году. С тех пор жилые массивы разрослись, но и семья колхоза-миллионера стала в несколько раз больше.

- Если привлекательность на флоте потеряна, нужно создавать условия на берегу. Опыт покупки жилой площади у нас уже есть, - рассказывает Петр Николаевич. - Решая производственные проблемы, мы не забыли о своих людях и их быте. Сегодня много сил направлено на привлечение молодежи. Стараемся для них сделать профессию рыбака привлекательной, как раньше, когда сюда шли работать и за год могли накопить на приличный автомобиль. И сейчас можно! Ведь зарплата вполне достойная, хотя, не будем обманываться, труд не из легких.

Стабильность - это главное достижение компании. О трудностях и проблемах старожилы завода знают не понаслышке: «Приморцу» пришлось как следует затянуть пояса, про­давая нерентабельный флот и сокращая рас­ходы. Пришлось многим пожертвовать, чтобы сегодня твердо стоять на ногах. Политика руководства помогла предприятию выжить в те непростые времена, и опиралась она на трудовой коллектив.

Сегодня компания - это акционерное общество. 126 бывших и нынешних работников являются владельцами акций. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы компания развивалась. Несмотря на то что компания изначально была ориентирована на прибрежный лов, сейчас «Приморец» успешно работает на промысле в Охотском и Беринговом морях.

Основные промысловые объекты - минтай, терпуг, сельдь, краб, трубач. В 2008 году федеральный закон закрепил за «Приморцем» право на добычу более 11 тыс. тонн биоресурсов. Именно под эти квоты и была разработана новая стратегия компании. В составе флота остались суда, способные не только добывать сырец, но и перерабатывать его. Это пять СТР 503 серии. Они успешно выбирают все квоты, закрепленные за предприятием.

Сегодня суда компании, отработав минтаевую и сельдевую путину, вернулись в родную бухту. Однако долго отдыхать рыбаки не будут. На перестое суда подкрасят, сделают небольшой ремонт, загрузят на них снабжение, и уже через неделю траулеры выйдут в район Сахалина и Курил на приемку лосося.

«Мы стараемся, чтобы наши суда не простаивали без работы. Лосевая путина хоть и скоротечная, но выгодная. Хоть у нас и нет квот на красную рыбу, но работать на приемке нам выгодно. По договоренности с сахалинскими коллегами получим 50% от переработанного нами улова. Стараемся развиваться комплексно. Рыбу добыть колхоз всегда умел, так как у нас есть опытные капитаны, старпомы, мастера добычи, матросы. Теперь важно максимально выгодно реализовать улов. Для этого необходимо выстроить свою систему транспортировки и хранения», - рассказывают на предприятии.

Развитие логистической составляющей - еще один приоритет деятельности компании. Не хотят рыбаки терять деньги, храня выловленную рыбу в морозильных мощностях сторонних компаний. Поэтому руководство компании часть прибыли инвестировало в строительство современных промышленных холодильников у себя на территории, которые вмещают 2,5 тысячи тонн рыбы.

Но дальнейшее развитие колхоза зависит от того, как быстро пройдет модернизация флота. В данный момент это основная головная боль не только ОАО «Приморец», но всех рыбодобывающих компаний страны.

- Средний возраст судов - 24 года, и их изношенность ограничивает возможность добиться лучших результатов, - объясняет директор колхоза. - Обновление флота для нас - стратегически важная задача. Проблема обновления стоит перед всеми компаниями, 80% всего рыбопромыслового флота морально и физически устарело. К сожалению, нет действенных государственных механизмов, позволяющих компаниям приобретать новый флот. Стоимость нового траулера для нашей компании составляет более $40 млн. Срок его окупаемости - более 20 лет. У большинства рыбаков просто нет таких ресурсов. Поэтому наша компания рассматривает возможность приобретения одного стеркодера в возрасте 10-15 лет. Эти суда проверены и способны показать хороший производственный результат.

Новое перспективное направление для «Приморца» - развитие марикультуры. Первые пробные шаги были сделаны более 5 лет назад. Местные марикультурщики пытались выращивать гребешок и мидию. И если вначале применялась технология рассеивания молоди по дну, то теперь опытным путем мореводы выяснили, что для получения большого урожая необходимо внедрять коллекторное выращивание. Сегодня эта технология прижилась, и есть урожай. Вот только у компании всего лишь один рыбопромысловый участок, да и то для товарного выращивания пригодна лишь его небольшая часть. Поэтому предприятие рассчитывает на увеличение площадей под свои проекты.

В компании считают, что прошлогодняя система раздачи участков компаниям, не ведущим производственную деятельность, приведет к тому, что чиновники будут обязаны пересмотреть подход к распределению участков, и преференции должны получить те, кто сегодня уже вложился в развитие морских огородов и показывает результаты. В «Приморце» эти результаты можно не только увидеть, но и попробовать. Компания весь выращенный урожай перерабатывает у себя на береговом предприятии и реализует его на территории края.

Однако очень важно, что предприятие не забыло и о своей социальной функции.

Сегодня в поселках Мысовой и Подъяпольский проживают 2,5 тыс. человек, из них работоспособного населения 60%. Колхоз обеспечивает рабочими местами 370 человек. «Наше предприятие является градообразующим, - рассказывает Петр Гордиенко. И у нас хорошее взаимопонимание в решении вопросов, связанных с жизнедеятельностью поселка, с главой Подъяпольского поселения Ириной ДЗЮНЬ, которая отдает много сил и энергии для улучшения условий проживания в поселке».

Глава Подъяпольского поселкового сельского поселения Ирина Дзюн также отмечает взаимодействие власти и бизнеса в социальных вопросах: «В отдаленных поселках жить сложно. Но все меняется к лучшему. У нас сегодня проходят капитальные ремонты домов, дорог и проездов, заменена большая часть сетей водоканала. И, если где-то мы не справляемся и нам нужна помощь, мы рассчитываем на колхоз. Он всегда готов помочь во всем: в социальных проектах, в аварийных ситуациях, в работе с молодежью. Подъяпольский одно время без воды сидел, и кто нам тогда помогал, так это «Приморец». Сегодня они поддерживают детский яхт-клуб. Проводят соревнования по футболу. Люди связывают себя с этим предприятием. По этому пути «Приморец» шагает уже 80 лет. Пока есть такие предприятия, жители могут быть уверены в развитии своей территории».

Юрий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.