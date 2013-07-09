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На базе "Спасскцемента" создадут масштабное производство промышленных и стройматериалов

09 Июля 2013, 13:13 | Приморье

В Спасском районе Приморского края может появиться кластер по производству промышленных и строительных материалов. Как стало известно «ЗР», проект может быть реализован при участии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Впервые эту идею озвучил на открытии представительства Российского фонда прямых инвестиций на Дальнем Востоке первый вице-премьер правительства РФ Игорь ШУВАЛОВ, рекомендовавший главе фонда Кириллу ДМИТРИЕВУ обратить внимание на незагруженные полностью производственные мощности «Спасскцемента».

«Я думаю, стоит рассмотреть возможность создания в Спасске полномасштабного производства промышленных и строительных материалов, продукцию которого впоследствии можно будет поставлять в соседние регионы, вплоть до Байкала. Если эта продукция будет современной, качественной и конкурентоспособной по цене.

Здесь (в Спасске. – Прим. авт.) много плюсов. Готовая промышленная площадка с подведенной электроэнергией и водой, наличие свободных рабочих рук и т.д. Значит, с нуля ничего создавать не придется, а это важно для успешности проекта. Кроме того, продукцию этого кластера можно будет использовать при загрузке железной дороги в обратную сторону – на запад. Но нужен капитал. Я вас прошу обратить внимание на этот, безусловно, перспективный проект. Проекту нужно около 250 млн рублей. У РФПИ эти деньги есть. В общем, подключитесь», - сказал первый вице-премьер.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: строительство  спасскцемент  производство  стройматериалы 



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Комментарии

  • Псевдоним08:28, 10.07.2013#

    Это развитие ДВ?А развитие чего то нового. Пися рад.

  • Псевдоним08:50, 10.07.2013#

    Пися прыгает от счастья:) Пися денег насосал

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