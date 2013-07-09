Будущие нефтяники готовы к профессии на 100 баллов

В Находке состоялся уже третий выпуск Роснефть-класса, курируемого «РН-Находканефтепродукт»

100 баллов за ЕГЭ по химии, 98 по химии и математике, три серебряные медали - это только начало перечня блестящих результатов, с которыми окончили школу выпускники находкинского Роснефть-класса, над которым шефствует «РН-Находканефтепродукт».

Напомним, что Роснефть-классы - это начальная ступень программы «Школа-Вуз-Предприятие», созданной головной компанией «Роснефть» для подготовки будущих нефтяников. В Находке такой класс открыт на базе городской средней школы №9. Помимо углубленного изучения химии, математики и других основных предметов, здесь преподается ряд профильных дисциплин вузовскими педагогами. А главное, за 2 года обучения школьники могут в полной мере открыть для себя профессию нефтяника, причем изнутри, и определиться с выбором будущей специальности. Примечательно, что обучение в этих специализированных классах - бесплатное, но одного желания для поступления мало: проводится отбор. Помимо хорошего аттестата приветствуются здоровые амбиции, творческие способности и активная жизненная позиция.

Дело в том, что связь между предприятием-шефом и подшефными не формальная, а самая живая. Помимо материальных вложений в обеспечение образовательного процесса нефтетерминал активно взаимодействует со школьниками в самых разных сферах, поддерживая их стремление участвовать в школьных, городских и всероссийских конкурсах, олимпиадах и молодежных конференциях, приглашая их на все корпоративные мероприятия и фестивали, где ребята также могут показать свои таланты и способности. Что уже говорить о регулярных экскурсиях на предприятие: за два года учебы школьники успевают детально познакомиться с работой всех подразделений нефтетерминала, пообщаться с его ветеранами, черпая бесценные знания и опыт.

Поэтому к моменту профессионального самоопределения у ребят складывается четкое и полное представление об отрасли, в которой предстоит работать тем, кто выберет профессию нефтяника. И те, кто склоняется в сторону профильного вуза, идут в него осознанно. Это очень важно с точки зрения выбора профессии.

«Мы запустили этот проект в 2009 году, а первый выпуск прошел в 2011-м, и с тех пор ежегодно мы испытываем огромную гордость за своих подшефных, - рассказывает куратор Роснефть-класса со стороны «РН-Находканефтепродукт», заместитель начальника отдела по управлению персоналом и трудовыми отношениями Ирина РЯБОВА. - С первого года выпуска ребята демонстрируют очень достойные и показательные результаты, получая высокие баллы за ЕГЭ, заканчивая обучение с золотыми и серебряными медалями и поступая на бюджетные места в лучшие вузы страны. Нынешний год не стал исключением: три серебряных медалиста и отличные результаты сдачи Единого государственного экзамена. Так, выпускник Алексей СЕЛИН получил 100 баллов по химии. Его одноклассница Евгения ГОРОБЕЦ заработала по этому предмету 98 баллов. Такой же результат у Владимира ЩУКИНА, но уже за математику. И подобных примеров высоких оценок за те или иные предметы, в т.ч. профильные, можно привести много. Поэтому все выпускники Роснефть-класса получили от нашего предприятия денежные гранты».

В сентябре Роснефть-класс ожидает пополнение: новый 10 «Б» из 26 человек уже набран (к слову, число учеников растет год от года: учиться в этом классе престижно, хотя и очень ответственно). А профильный 11 «Б» вступает в решающую - выпускную - пору. Новый учебный год будет не из легких, но на нефтетерминале не сомневаются: у ребят все получится.

«Четвертый выпуск будет не менее блестящим, - уверена Ирина Рябова. - За прошедший год ребята показали себя с лучшей стороны, демонстрируя не только отличную успеваемость, но и активную жизненную позицию, с удовольствием участвуя во всех корпоративных мероприятиях нефтетерминала и НК «Роснефть». Так, например, постоянный участник школьных и городских конкурсов и семинаров Максим Куликов стал финалистом корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды». Как и его одноклассница, лауреат Российской научной экологической конференции, финалистка Всероссийского конкурса видеороликов по энергосбережению и победитель целого ряда городских и школьных состязаний Полина ВОРОНКОВА. Регулярно участвуют в жизни нефтетерминала и Александр КУЛИКОВ - чемпион Дальнего Востока по рукопашному бою и призер регионального турнира по джиу-джитсу, Анастасия СОЛОНКО - финалистка Всероссийского молодежного чемпионата по математике и участница саммита G8. Впрочем, о каждом из учеников Роснефть-класса я могу говорить долго, ведь они не просто наши подшефные, а часть большого и дружного коллектива нефтетерминала. Нам всегда немного жаль расставаться с выпускниками, ведь к моменту окончания школы они становятся для нас родными. Но мы знаем, что обязательно встретимся с некоторыми из них вновь - уже в качестве молодых специалистов».

И действительно, пройдет еще немного времени, и выпускники Роснефть-классов начнут возвращаться на ставшее родным предприятие после окончания профильных вузов. На нефтетерминале с нетерпением ждут этой встречи и уже готовятся к ней.

Татьяна ОРЛОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.