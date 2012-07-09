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У топ-менеджеров Приморья – мания преследования
Исследование HeadHunter в Приморском крае показало, что каждый третий работник (30%) подозревает своего работодателя в слежке! Чаще других предполагают скрытый надзор за своей персоной топ-менеджеры (40%), реже – представители сферы «Наука/Образование» (17%). Примечательно, что чем выше доход человека, тем чаще он начинает подозревать работодателя в наблюдении за ним.
Уже сейчас 12% работников признали, что у них случались неприятности из-за того, что работодатель читал их личную переписку, просматривал историю посещения страниц и отслеживал другие действия, не связанные с рабочими задачами, однако реализуемые прямо на рабочем месте. Так, например, 44% «засветились» за тем, что искали работу, а 43% тратили рабочее время на пустые разговоры с друзьями. Радует то, что отслеживание действий работодателем чаще всего заканчиваются неприятной беседой (63%), но в редких случаях и более суровыми последствиями: увольнением (8%), штрафом (4%), лишением премии (4%) и пр.
Интересно, что почти каждого второго (44%), кто заподозрил слежку со стороны работодателя, это обстоятельство заставило задуматься и ограничить действия личного характера на работе: 29% стараются не поднимать в личных беседах в мессенджерах компрометирующие темы, 16% чистят историю посещения страниц на компьютере, а 8% шифруются при общении с друзьями и коллегами на неоднозначные темы.
В целом у большинства работников не вызывает никаких эмоций возможная слежка со стороны работодателя (69%). Хотя есть и такие, кто готов уволиться (8%) или даже подать в суд (5%).
Социальные сети и блоги – это личное пространство каждого, однако то, что даже эти границы нарушаются всевидящим оком работодателя, подозревают 17% опрошенных. Интересно, что большинство респондентов вполне благосклонны и не имеют ничего против подобных действий их начальства. В то же время 18% считают это недопустимым, и каждый второй, кто чувствует присутствие работодателя на своих социальных страничках, стал себя ограничивать, стараясь не писать ни о чем, что касается компании (26%), а также реже выкладывая в общий доступ какую-либо личную информацию (34%).
"Золотой Рог".
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