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Японцы заинтересовались приморскими морепродуктами
Соседи готовы поделиться технологиями в разведении валютоемкого товара
Японские производители оборудования для разведения аквакультуры торопятся опередить китайских и застолбить место в новых проектах в Приморском крае.
«Я знаю, что ряд японских компаний хочет поставить заводы по выпуску оборудования для аквакультуры. В этом есть большие перспективы - только что завершилось формирование рыбоводных участков и многие наши компании, получив эти участки, безусловно, будут нуждаться в технологиях, которые на протяжении многих лет успешно работают в Японии», - заявил губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО, выступая в ходе бизнес-диалога «Россия-Япония» на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).
В настоящее время в акваториях Дальнего Востока рыбоводам предоставлено в пользование более 85 тыс. га морских участков под аквакультуру.
Ранее сообщалоь, что китайская компания Yantai Tongxiang Foods может инвестировать до 1,3 млрд рублей в строительство в Приморье фермы по выращиванию гребешка и трепанга. Проект реализует дочерняя компания Yantai Tongxiang Foods - ООО «Морская аквакультура Хэ Сян». ООО уже получило статус резидента Свободного порта Владивосток. Размер акватории в управлении компании составляет 1,1 тыс. га, в течение двух лет будет увеличен до 5 тыс. га. К 2025 году на ферме планируется выращивать ежегодно до 10 тыс. тонн продукции - морского гребешка, трепанга, морского ежа и ламинарии.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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