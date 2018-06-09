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Гостям Восточного экономического форума расскажут о 80-летии Приморского края

09 Июня 2018, 11:38 | Приморье

Тематическая площадка, посвященная 80-летию Приморского края, появится в составе экспозиции «Улицы Дальнего Востока», которую планируют открыть к Восточному экономическому форуму на Университетской набережной на острове Русский. Об этом сообщили на заседании оргкомитета по подготовке к 80-летию края в Администрации Приморья в пятницу, 8 июня. Оргкомитет прошел под председательством вице-губернатора Дмитрия Братыненко.

Как рассказал директор департамента внутренней политики Приморского края Павел Ясевич, все подготовительные мероприятия к празднованию 80-летия края идут в соответствии планом.

«Разработан фирменный стиль, логотип юбилея, которые используются при оформлении мероприятий в муниципалитетах края. Совместно с департаментом культуры реализуется план празднования в городах и районах Приморья», – уточнил руководитель ведомства.

Павел Ясевич добавил, что главное торжественное собрание, посвященное 80-летию Приморья, состоится 20 октября во Владивостоке на сцене Мариинского театра, а затем праздник продолжится на Центральной площади города, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Помимо концертной программы 20 октября на парковке Администрации Приморского края откроется региональная выставка «Улицы Приморского края», где будут представлены достижения муниципалитетов региона в социально-экономической сфере.

«Это будет своего рода выставка достижений, где каждый район сможет показать, чем он гордится, чем отличается от других», – пояснил директор департамента.

Также к предстоящему юбилею в Приморье изготовили памятные знаки, которые будут вручать как жителям края, так и предприятиям и организациям.

Вице-губернатор Дмитрий Братыненко акцентировал внимание на том, что 80-летие Приморья – важная историческая дата для региона.

«Это повод вспомнить историю края, тех людей, которые его осваивали и развивали. И наша задача – достойно подготовиться и отметить юбилей Приморья», – подчеркнул заместитель главы региона.

Напомним, по поручению врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко 80-летний юбилей края в 2018 году отметят масштабно во всех муниципалитетах. Этому событию будут посвящены фестивали, конкурсы, концерты, спортивные чемпионаты.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: вэф  приморье 



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